"내란세력들, 여전히 발악... 철저히 청산해야"

안진걸 민생경제연구소장이 내란 청산 촉구 촛불집회 무대에서 "김건희 가족의 KT 사장 인사 불법 개입"을 언급했다.안 소장은 9일 오후 6시 30분부터 서울 광화문역 3번 출구 앞에서 열린 '내란 청산-국민주권 실현 촉구, 152차 촛불대행진 집회'에서 무대 발언을 했다.안 소장은 "지난 2022년 3월 28일 청계광장에서 처음 100여명이 모여 '윤석열-김건희 정권이 앞으로 나쁜 일을 많이 할 것 같다'라고 우려하며, 그런 짓을 못하도록 시민들이 힘을 모으자라고 첫 집회를 할 때, 사회를 봤던 안진걸"이라며 "첫날 100여명, 둘째날 200여명이 모였고 고통스럽고 슬픔 속에서 집회를 했던 기억이 난다"라고 말문을 열었다.그는 "그때를 생각하며 너무 고통스럽지만, 여기 모여 있는 우리 시민들의 힘으로 정말 여기까지 왔다"고 덧붙였다.이어 그는 "오늘 김건희 일당에 대해 악행을 하나 더 고발하려 나왔다"며 "김건희 일당의 KT 사장 내정 불법 비리 등에 대해 얘기하겠다"고 피력했다."이곳 광화문 교보생명 건물 바로 옆에 kt건물도 유명하다. 특검에 출두하며 '아무 것도 아닌 사람'이라고 김건희가 말했다. 숨 쉬는 것조차도 거짓말을 하는 김건희가 윤석열이 한테 죄를 떠 넘기면서 자기는 아무 것도 하는 것이 없다라고 했다. 특검 수사를 피하기 위한 거짓말을 했다. 아무 것도 아닌 자가 kt 불법 인사에 개입했다."그는 "kt가 2022년 사장을 세 번이나 선출한 적이 있었다. 주총을 앞두고 사장을 세 번 선출해서 뽑아야 하는데, 한 명이 두 번, 또 다른 한 명까지 해 세 번의 사장 선출 절차를 마쳤는데, 세명 다 주주 총회를 앞두고 날라간 적이 있다"며 "kt라는 국민기업, 통신대기업이 무려 1년 가까이 사장이 없는 초유의 사태를 맞이했다"고 운을 뗐다.이어 "가장 최근에 김건희를, kt새노조와 함께 고발했다. 바로 앞서 말씀드린 국내 10위권의 대기업인 kt의 사장을 무려 세 번이나 날리고, 자기가 마음에 드는 현 사장인 김영섭이를 앉힐 때까지 10개월 가까이 사장을 선출하게 하지 못하게 한 불법과 만행을 김건희 일당이 저질렀다. 그래서 저희가 윤석열 김건희를 50번 가까이 고발했는데, 가장 최근에는 김건희 일당의 kt에 대한 불법 비리 개입을 고발했다"라고 밝혔다.안 소장은 "이재명 대통령과 김영훈 노동부장관이 산재 추방을 위해 정말 애써주시는 것을 보면 큰 박수를 보내줘야 한다. 곧 청와대로 다시 오실 이재명 대통령께서 이곳 KT에서 윤석열 김건희 일당의 엄청난 불법 비리 개입이 있었고, 그로 인해 많은 노동자들이 지금도 쫓겨나고 억울하게 죽고 있다는 것을 다시 한 번 여러분들이 말해주면 고맙겠다"라고 강조했다.이어 윤미향 김복동평화센터 대표(전 국회의원)는 "올해가 을사늑약 120년, 국치일 115년을 맞이한 광복 80주년이다. 국민주권시대를 맞이하는 광복 80주년에는 피해자들이 '나 올해는 꼭 일본 정부에게 사죄를 받을 것이다'라고 하시던 바람이 꼭 이루어졌으면 한다"며 "여전히 일제 식민지에 대해 위안부, 강제노동 등 일제 강제동원 피해자들에게 죄를 인정도 하지 않고 있는 일본 정부를 규탄하고 바꿔내야 한다"고 말했다.기조발언을 한 김세동 도봉촛불행동 대표는 "김건희는 특검에 나와 '아니다' '모른다'라는 말로 일관했다"며 "범죄의 증거가 만천하에 다 드러났는데도 정신을 못 차리고 대국민 사기극을 이어가는 김건희를 즉각 구속시켜야 한다"고 말했다. 이어 "지귀연의 룸살롱 접대 의혹에 대한 대법원 윤리감사관실의 조사 결과는 아직도 감감 무소식"이라며 "3대 특검이 아무리 수사하고 기소해도 결국 이런 자들이 재판을 하면 결과를 장담할 수 없다. 독립된 특별재판부를 서둘러 설치해야 해야 한다"고 목소리를 높였다.조서영 2025년 8기 대학생통일대행진단 총단장은 "내란수괴의 수괴 김건희는 특검조사에 모르쇠와 거짓말로 일관하고 있다"며 "국힘당 당대표로 출마한 김문수는 계엄 때 '누가 죽었냐'고 하고 있다. 내란세력들은 여전히 발악하고 있다. 철저히 내란을 청산해야 한다"고 강조했다. 이어 "윤석열과 김건희를 엄벌하고 국힘당을 해산시키고 국힘당 의원들도 반드시 엄벌해야 한다"라고 말했다.이날 촛불행동은 격문을 통해 "불법비상계엄 해제와 탄핵안 표결 때는 도망가고, 내란수괴의 체포를 막은 국힘당은 내란범들"이라며 "당이 아니라 내란수괴의 호위무사, 쿠데타 정당이다. 헌법을 위반한 내란수괴에게 파면이 선고되었다. 내란수괴의 방패막이를 자처한 공범, 국힘당도 위헌정당"이라고 강조했다.집회 참가자들은 "김건희를 구속하라. 특별재판부 설치하라." "전쟁을 부르는 한미연합훈련 중단하라." "일본 정부는 위안부, 강제동원 사과와 배상하라." 등의 구호를 연신 외쳤다.촛불집회에서는 국가보안법 폐지 온라인 서명운동도 이어졌다. 이날 인근에서는 이스라엘의 팔레스타인 식민 지배를 규탄하는 행진도 이어졌다.촛불행동은 오는 16일(토요일) 오후 4시 153차 촛불집회를 전국집중집회로 진행한다고 밝혔다. 153차 촛불집회는 이곳 광화문역 3번출구 앞에서 약식 집회를 하고, 곧바로 행진을 해 시청역 7번 출구로 가 본집회를 한다. 이후 6시 30분부터 8.15 통일문화한마당 집회가 열린다.한편 오는 13일 오전 11시 국회의원회관 제7간담회실에서는 '특별재판부 설치 어떻게 해야 하나'란 주제로 '국회의원-시민입법 공청회'가 촛불행동, 민족문제연구소, 민생경제연구소 등 시민단체와 국회의원 정춘생, 박은정, 박찬대, 서미화, 차규근 등 의원 공동 주최로 열린다.