어린이들 "한여름 밤에 곤충 관찰하니 즐거워요"

교육

부산경남

25.08.10 14:47최종 업데이트 25.08.10 14:47

창원 주남환경학교, 9일 저녁 고민수 박사 초청 '밤하늘 곤충 관찰 활동' 벌여

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’.
9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

한여름 밤에 어린이들이 곤충 관찰의 매력에 빠졌다. 창원 주남환경학교(교장 최종수)는 지난 9일 저녁 곤충전문가 고민수 박사(창녕농업기술센터)를 초청해 여름밤 특별 행사인 '밤하늘 곤충 관찰 활동'를 열었다고 10일 밝혔다.

이번 활동은 주남환경학교 습지에서 서식하는 다양한 곤충을 관찰하고 야간 채집을 체험할 수 있도록 마련됐다.

곤충에 관심이 많은 어린이와 가족 40명이 참여해 유아등을 이용한 야간 등화채집 체험을 즐겼다.

현장에서는 태극나방, 녹색박각시, 줄박각시, 물땡땡이, 울도하늘소, 방아깨비 등 평소 쉽게 볼 수 없는 다양한 곤충들이 불빛에 이끌려 날아와 참가 어린이들의 호기심을 자극했다.

강제현 어린이는 "밤하늘 곤충체험을 가족과 함께 참여했는데, 기대 이상으로 재미있고 즐거웠어요. 특히 직접 살아있는 곤충을 담아 곤충박사께 설명을 들으며 곤충에 대해 더 많이 알게 됐어요"라고 말했다.

주남환경학교 관계자는"이번 '밤하늘 곤충 캠프'를 통해 아이들이 자연의 신비로움과 생명의 다양성을 체험할 수 있었다"며 "앞으로도 생태교육과 체험 프로그램을 지속적으로 운영해 지역 생태문화 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

9일 저녁 창원 주남환경학교에서 열린 ‘밤하늘 곤충 관찰 활동’. ⓒ 주남환경학교

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

