경쟁률에 놀랐다... 손주와 놀아준다며 '이것' 배우는 조부모들

큰사진보기 ▲1학기에 노인복지관 캘리그래피 수업에서 만든 부채내가 직접 그림 그리고 글씨 써서 만든 부채인데 선물 받은 분들이 예쁘다고 칭찬하셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"저는 74세인데 손주와 놀아주려고 신청했어요."

"저도 손녀가 초등학교 2학년인데 색종이 접기를 좋아해요. 집에 오면 할머니, 이거 접어 주세요 하는데 제가 못 접으니 손녀가 이것도 못 접느냐며 실망해서 종이접기 배워서 손녀와 놀아주려고 신청했어요."

"나는 여든셋인데 종이접기 하면 치매에 안 걸린다고 해서 신청했어요. 잘 부탁드립니다."

"저는 유영숙입니다. 주말에 쌍둥이 손자를 돌보고 있는데 올해 초등학교에 입학했어요. 주말에 오면 색종이 접기 하며 놀면 좋을 것 같아서 신청했어요."

큰사진보기 ▲노인복지관 종이 접기수업 모습 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이접기반 강사님이 전시해 놓은 작품1학기 수업에서 만들었다고 하셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이 접기 작품집수업에서 배운 작품을 집에 와서 클리어파일에 정리했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲손주와 색종이 접기 하는 기자주말에 복지관에서 배운 종이접기를 손자들에게 알려주며 놀았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"지우야, 색종이 접기할 때 중요한 것이 다림질이야."

"다림질이 뭐예요?"

"응, 색종이 접기 할 때 접은 선을 엄지손톱으로 이렇게 꾹꾹 눌러주는 거야."

"할머니, 이렇게요?"

'나이 들어 어디서 살까?' 하는 고민을 많이 한다. 대부분 노인은 살던 익숙한 집에서 사는 것이 좋다고 하며 역세권(지하철역 가까운 곳), 병세권(병원 가까운 곳) 등을 추가로 꼽는다. 조금 활동적인 분들은 복세권, 도세권도 중요하게 생각한다. '복세권'은 복지관 가까운 곳을 의미하고 '도세권'은 도서실 가까운 곳을 의미한다.우리 집도 남편은 70대 초반이고 나도 60대 중후반인데 복세권에 사는 요즘 행복하다. 우리 동네 복지회관도 만 65세 이상은 한 달에 만 원만 수강료로 내면 매달 다양한 프로그램에 참여할 수 있고, 노인복지관은 만 60세 이상은 회원으로 가입하여 무료로 다양한 평생교육 프로그램에 참여할 수 있다. 무료지만 재료비는 본인이 부담해야 한다. 젊었을 때 시간이 없어 배우고 싶었던 것을 포기했던 많은 노인이 복지관에서 꿈을 찾고 있다. 남편과 나도 노인복지관에 다니고 있다.1학기 수업으로 남편과 나는 탁구 기초반에 등록하여 매주 수요일에 탁구 레슨을 받았고, 남편은 합창반을, 나는 캘리그래피를 추가로 수강했다. 캘리그래피에서 1학기 작품으로 부채를 만들어서 지인들에게 선물했는데 정말 예쁘다며 칭찬을 받았다. 내가 봐도 예쁜 부채다.가까운 곳에 복지회관이 있지만 매달 수강 신청해야 하는 복지회관과 달리 노인복지관 수업이 좋은 이유는 2월과 7월에 신청해서 당첨되면 4개월 정도를 꾸준하게 수강할 수 있다는 점이다. 1학기 수업이 7월 초에 끝나고 8월 첫 주부터 2학기 수업이 시작되었다.나는 이번에는 탁구반과 종이접기 B반에 당첨되어 지난주에 첫 수업에 참여했다. 종이접기 반이 인기가 많아서 A반과 B반 두 개 반이 있다. 노인복지관 평생교육 프로그램을 신청하는 노인이 많아서 1인 2과목만 신청할 수 있다. 나는 신청한 두 과목에 모두 당첨되어 정말 운이 좋았다. 남편은 같이 신청한 탁구반은 떨어지고 합창반 하나만 당첨되어서 이번 학기는 탁구 수업을 함께 하지 못해 아쉽다. 하지만 탁구 수업이 없는 시간에는 자유롭게 탁구를 칠 수 있다.노인복지관 평생교육 프로그램 신청할 때 53개 과목 중 무슨 수업을 신청할까 고민이 되었다. 주말마다 쌍둥이 손자를 육아하고 있어서 종이접기를 배워서 손자와 놀면 좋겠다는 생각이 들어서 신청했는데 운 좋게 당첨되었다. 수업 첫날 자기소개를 하는데 깜짝 놀랐다. 종이접기 수업에는 주로 70, 80대 어르신이 많았다.이렇게 자기 소개하다 보니 참석한 12명 중 9명이 모두 손주와 놀아주려고 신청했다고 하셨다. 요즘 조부모 육아가 많은데 이 정도인지 몰랐다. 강사님도 70대이신데 종이접기 반 두 반 모두 인기가 많아서 대기자도 많다고 하셨다. 경쟁률을 뚫고 당첨되신 것 축하한다고 말씀하셨다.그러며 "종이접기는 손가락을 움직여 두뇌를 자극해 치매증세를 낮추고 작품을 완성하는 과정에서 성취감과 집중력을 기를 수 있어서 인지 활동에도 좋아서 치매도 안 걸린다"며 빠지지 말고 열심히 참여하라고 말씀하셨다. 그 이야기에 수강생 모두 "맞아요" 하며 좋아했다.강사님이 전시해 놓은 종이접기 작품을 보며 빨리 만들고 싶었다. 첫 수업에서는 색종이 접기 기초를 배웠다. 나는 예전에 교사일 때 가끔 학생들과 색종이 접기를 했기에 기본은 되어 있어서 잘 따라 할 수 있었다. 가장 기초가 되는 대문 접기, 방석 접기, 사각 주머니 삼각 주머니 접기, 아이스크림 접기 등을 배웠다.옆에 앉으신 분은 70대신데 가끔 막히는 것을 물어보셔서 알려드렸다. 오늘 수업에서 배운 것 중 나무 접기와 리본 접기는 조금 복잡해서 집에 가서 연습을 몇 번 해야겠다. 종이접기 하는 동안 강사님 말씀처럼 집중력을 기를 수 있었고, 한 작품 한 작품이 완성될 때마다 성취감을 느낄 수 있었다. 첫 시간이었는데도 종이접기 반에 오길 정말 잘했다는 생각이 들었다.종이접기 수업에 참여한 목적이 주말에 손주 육아하며 손주들에게 가르쳐주기 위해서라 만든 작품에 네임펜으로 이름을 써 두었다. 수업에서 만든 것은 집에 와서 클리어 파일에도 정리해 두었다. 나는 교사 출신이고 꼼꼼한 편이라 늘 작품을 정리해 두는 습관이 있다. 나이가 드니 기억에도 한계가 있고 잘 잊어버려서 이렇게 샘플을 보관하면 손자들과 놀 때도 좋을 것 같다.주말마다 우리 집에서 쌍둥이 손자를 돌보고 있어서 이번 주 금요일에도 작은아들이 데리고 왔다. 손자는 핸드폰을 좋아해서 이번 주에는 할머니와 색종이 접기 해야 핸드폰 할 수 있다고 말하며 토요일에 식탁에서 색종이 접기를 했다.쌍둥이 손자는 초등학교 1학년이다. 색종이 접기를 많이 해보지 않아서 서툴렀다. 대문 접기부터 차근차근 알려주었다.다행히 손자가 색종이 접기에 흥미를 보였다. 아직 서툴지만 매주 이렇게 연습하다 보면 잘할 수 있을 거다. 오늘은 리본 접기와 나무 접기는 어려워서 여섯 가지만 연습했다. 무슨 일이든 시작이 중요하기에 서툴지만, 차분히 앉아서 따라 하는 손자가 기특했다.다음 주 수요일에 종이접기 반 수업에 가면 나처럼 손주와 종이접기 한 이야기로 더 즐거운 수업이 될 것 같다. 첫 수업에서 내가 젊다고 종이접기 반 반장을 하라고 해서 엉겁결에 종이접기 반 반장이 되었다. 반장 첫 번째 임무로 적어준 연락처로 종이접기 반 단톡방도 만들었다. 새로 수강하는 종이접기 반이 기대된다.내가 배운 것을 손주들에게 가르쳐줄 수 있어서 수업에 더 열심히 참여할 것 같다. 더불어 내 취미도 한 가지 더 늘어서 올해 하반기는 더 활기차고 건강하게 보내게 될 것이다. 더불어 종이접기 하면 뇌도 건강해진다고 하니 육아와 건강 두 가지 토끼를 잡을 수 있어 기대가 된다. 이제 첫 수업에만 참여했지만, 종이접기 반 수업에 참여하길 잘했다는 생각이 든다.