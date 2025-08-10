미얀마 군부에 맞선 저항 계속... 시민 시위 행진 벌여

큰사진보기 ▲8일 대구에서 열린 8888 민주항쟁 기념행사. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞에서 열린 미얀마 피란민 돕기 거리 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲미얀마 사가잉주 피란민 식사 제공. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원역 앞에서 열린 미얀마 피란민 돕기 거리 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 화성시에서 열린 미얀마 피란민 돕기 거리 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마 군부독재에 저항하는 투쟁이 계속되고 있다. 미얀마에서도 시민들이 군부에 맞서 시위를 벌이기도 하고, 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 '8888 민주항쟁'을 기념하며 고국의 봄혁명을 염원하는 활동을 벌였다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타를 일으켜 집권한 군사정권이 계속 집권하는 가운데, 지난 7월 31일 비상사태 해제를 선언하고 6개월 이내 선거를 준비하겠다고 했지만, 곳곳에서 저항과 전투로 인한 민간인 피해가 늘어나고 있는 것으로 알려졌다.미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대는 미얀마 현지와 해외 언론 보도에다민주진영인 국민통합정부(NUG), 소수민족 무장세력의 발표를 종합해 10일 다양한 소식을 전했다.미얀마에서도 시민들이 군사정권에 맞서 저항하는 시위가 벌어지고, 전투가 계속 발발하고 있는 것으로 전해졌다. MFDMC는 지난 4일 인마핀 타운십(구) 북부 마을에서 시민들이 군부독재에 맞서 시위행진을 벌였다고 전했다.민간인 사망과 체포가 이어지고 있다는 것이다. MFDMC는 군사정권의 군대가 지난 5일 타옛차웅 타운십 윈와마을에 총격을 가해 주민들이 사망하고 일부는 도망을 갔다고 밝혔다.또 마궤주 예사쪼 타운십 푱부마을에서는 군대에서 발사한 박격포탄이 떨어져 2살 배기 아이가 사망하고, 와렛 타운십 아예마을에 군대가 진입해 민주인사 1명을 포함해 6명을 체포하고 사살했다고 한다.이밖에 곳곳에서 전투가 벌어지면서 민간인들이 계속해서 마을을 떠나 피난길에 오르고 있는 것으로 전해졌다.군사정권이 군복무 요원 확보를 위해 다양한 방법으로 시민들을 체포하고 있다는 소식도 있다. MFDMC는 미얀마 현지 언론 보도를 인용해 "양곤에서 군사위원회가 군복무 훈련에 투입할 인원을 확보하기 위해 여러 가지 방법을 동원해 시민들을 체포하고 있는 것으로 알려졌다"라고 했다.군사정권은 도로에서 청년들을 불법으로 체포하거나 야간에 순찰을 강화하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 4일 밤, 세익따수카 거리에는 군인들과 민병대(퓨소티)가 남성 2명을 체포했다가 1명을 풀어주었고, 5일 밤에도 같은 거리의 한 가정집에 군인들이 들어가 남성 1명을 군복무로 보낼 목적으로 체포했다는 것이다.전투를 피해 밀림과 종교시설, 학교 등으로 피한 피란민들을 돕기 위한 활동도 벌어지고 있다. 한국미얀마연대는 이주노동자 등의 후원금으로 모은 성금으로 마련한 식사를 피란민들한테 제공했다며 사가잉주에서 벌어진 식사 제공 장면이 담긴 사진을 공개했다.한국에서도 미얀마 봄혁명을 염원하는 활동이 벌어졌다. 1988년 8월 8일 미얀마에서는 '8888 민주항쟁'이 벌어졌고 올해로 37주기를 맞아 미얀마 출신 활동가들이 목소리를 낸 것이다.지난 8일 대구에서는 '8888 민주항쟁 기념' 행사가 열렸다. 같은 날 활동가들이 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "이재명 정부에 미얀마 민주주의 회복을 위한 적극적인 외교·인도적 지원"을 요청하는 2800명의 서명이 담긴 청원서를 대통령실에 전달했다.한국 곳곳에서 이번 주말에도 피란민 돕기 모금운동이 벌어졌다. 대구에서는 미얀마 출신인들이 모여 축구대회를 열면서 피란민 돕기 모금운동을 벌였고, 경기도 화성시와 수원역 앞, 부평역 앞에서는 거리 모금 활동이 벌어졌다.