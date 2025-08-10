12일 김건희 운명의 날... '증거인멸 우려'가 구속 판가름

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 부정청탁·나토 순방 장신구·대선 경선 허위사실공표 의혹 등 혐의를 받고 있는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 부정청탁·나토 순방 장신구·대선 경선 허위사실공표 의혹 등 혐의를 받고 있는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전 대통령 윤석열씨의 부인 김건희씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 12일 오전 10시 10분 서울중앙지법 서관 319호에서 정재욱 영장전담 부장판사의 심리로 열린다. 이르면 당일 밤늦게 구속 여부가 결정될 것이라, 만약 영장이 발부된다면 서울구치소에 수감 중인 윤씨에 이어 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 헌정사상 유례 없는 상황이 펼쳐지게 된다.김건희 특검(민중기 특별검사)은 "법에 규정된 영장 요건을 모두 충족한다"며 김씨의 구속을 자신하는 분위기다. 특검은 지난 7일 오후 1시 21분께 서울중앙지방법원에 김씨에 대한 구속영장을 청구했다. 도이치모터스·삼부토건 주가조작(자본시장법 위반), 명태균씨 관련 공천 개입(정치자금법 위반), 건진법사 청탁 관련(특정범죄가중처벌법 위반-알선수재) 혐의다. 특검팀은 김씨가 '헌법가치를 침해하는 중대 범죄를 저질렀다'는 점도 구속영장 청구서에 적시한 것으로 알려졌다.김씨 측은 "무리한 영장 청구"라며 혐의를 대부분 부인하고 있다. 12일 예정된 영장심사에선 ▲기존 수사·압수수색에 대한 협조 여부 ▲주거·신분의 안정성 ▲관련자 접촉 차단 가능성 등을 들어 증거인멸·도주 우려가 현실적이지 않다는 점을 집중적으로 주장할 것으로 예측된다.특검은 22쪽에 달하는 구속영장 청구서에서 '김씨가 도이치모터스 주가조작을 공모했다'고 적시했다. 주가조작을 모른 채 투자했다는 김씨 주장과 달리 증권계좌 2개를 제공하는 방식으로 주가조작에 가담해, 8억 1144만 원의 부당이익을 챙겼다고 특정한 것이다.구체적으로 김씨가 지난 2010년 10월경 이종호 전 블랙펄인베스트 대표에게 수익금의 40%를 분배해주는 조건으로 총 20억 원가량이 예치된 미래에셋증권 계좌를 맡겼다고 보고 있다. 김씨가 사실상 주가 조작단의 '전주(錢主)'였다는 것이다. 지난해 10월 서울중앙지검 반부패수사2부(부장 최재훈)가 김씨에 대해 "주범들과 공모했거나 그들의 범행을 인식 또는 예견하면서 계좌 관리를 위탁하거나 주식 매매 주문을 하는 등 범행에 가담했다는 점을 인정하기 어려워 기소할 수 없다는 결론에 이르렀다"며 무혐의 불기소 처분을 내린 것을 정면으로 뒤집었다.이 전 대표는 도이치모터스 주가조작의 '컨트롤타워' 역할을 하면서 2단계 주가조작을 주도한 혐의가 인정돼 지난 4월 3일 대법원에서 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 4억원 형을 확정받았다. 현재 도이치모터스 주가조작 사건의 '1차 주포'로 지목된 이정필씨에게 징역형 집행유예를 받게 해주겠다는 명목으로 8390만원을 받아 챙긴 혐의로 구속 중이다. 특검은 이 전 대표가 이씨에게 "김건희나 VIP(윤석열 전 대통령)에게 얘기해 집행유예가 나오도록 해주겠다"며 돈을 받아 챙긴 것으로 의심하고 있다. 이 전 대표는 삼부토건 주가조작, 임성근·조병노 구명로비 의혹도 받고 있다.이와 함께 특검은 지난 20대 대선 기간 정치브로커 명태균씨로부터 2억 7000만 원에 달하는 58건의 여론조사를 무상으로 받은 대가로, 김영선 전 의원이 2022년 재보선에서 단수 공천을 받도록 개입했다고 봤다.다만 김건희씨는 지난 6일 특검 조사에서 "사실이 아니다"라며 "여론조사를 먼저 요청한 바 없다"는 취지로 진술했다. 김씨는 "명씨는 애초부터 이준석 전 국민의힘 대표(현 개혁신당 대표)와 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 등과의 다리 역할이었지, 여론조사와 관련해서 요구사항이 있었거나 명세서 등을 제시받은 바 없었다"며 "만일 그걸 요구했다면 원칙대로 공인된 계약서를 작성했을 것"이라는 취지로 답변한 것으로 알려졌다.또 특검은 김씨가 2022년 '건진법사'로 알려진 전성배씨를 통해 통일교 전 세계본부장인 윤아무개씨로부터 통일교 내부 문제를 해결해달라는 취지의 청탁을 수차례 받았다는 혐의점도 적시하고 있다. 구체적으로 김씨가 ▲ 802만 원 상당의 샤넬백과 천수삼농축차 ▲ 1271만 원 상당의 샤넬백과 천수삼농축차 ▲ 6220만 원 상당의 그라프 목걸이를 받고, 캄보디아 MPP(메콩 평화공원 프로젝트) 등 통일교 현안에 대한 정부 예산과 인적 자원 지원에 관여했다고 의심하고 있다.그러나 이에 대해서도 김씨는 청탁 및 금품수수 의혹에 대해 "일체 받은 적이 없다"고 진술했다. 다만 김씨는 대선 두 달여 뒤인 2022년 7월 15일 오후 윤씨와의 통화 사실은 인정했다. 김씨는 특검에 "윤씨와의 통화에서도 샤넬백 언급은 일체 없었고, 샤넬백의 존재는 최근에서야 알았다"며 "천수삼농축차는 내가 인삼을 먹지 못하기 때문에 전성배씨가 받은 것으로 알고 있었고, 인사치레상 고맙다고 한 것"이라고 진술했다.특검은 구속영장 청구서에 김씨뿐 아니라 주변인들의 증거 인멸이 심히 우려된다는 취지의 의견을 적은 것으로 파악됐다. 특히 최측근인 유경옥·정지원 전 대통령실 행정관, 건진법사 전성배씨 등 관련자들과 말을 맞춰 증거 인멸을 할 우려가 크다는 취지의 견해도 영장에 담은 것으로 알려졌다.또 지난 4월 말 검찰이 압수한 김씨의 아이폰 비밀번호를 밝히지 않은 점도 문제 삼았다. 당시 검찰은 김씨 측으로부터 휴대폰 3대를 확보했는데, 김씨가 사용하던 휴대폰은 사용한 지 20일밖에 안 됐다. 김씨는 한남동 관저에서 나오며 사용하던 대통령경호처 명의 업무용 휴대폰을 반납하고 새로 샀다. 나머지 2대는 코바나컨텐츠 전시 공간 비치용 공기계였다. 특검은 함께 압수수색을 받았던 유 전 행정관이 압수수색 도중 휴대폰을 초기화했으며, 정 전 행정관의 휴대폰 역시 수차례 초기화한 정황도 포착한 것으로 알려졌다.특검은 도이치모터스 관계자 등 재판 진행 단계마다 김씨가 진술을 바꿔왔다고 보고 "사건 관련자들을 접촉해 진술을 오염시킬 가능성이 우려된다"는 점을 구속 심사 때 피력할 예정이다. 김씨가 향후 건강상 이유로 수사에 응하지 않을 수 있다고 보고 '도주 우려'도 구속 사유에 넣은 것으로 알려졌다. 김씨는 특검 준비 기간인 지난 6월 말 서울아산병원에 입원한 바 있으며 첫 소환조사를 앞두고 오후 6시 이전 조사 등을 요청한 바 있다.형사소송법에 따르면 구속영장은 '죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있을 때' 발부된다. 여기에 ▲일정한 주거가 없거나 ▲증거를 인멸할 염려가 있거나 ▲도망할 염려가 있는 경우 중 하나 이상의 구속 사유를 갖춰야 하는데, 특검은 이 가운데 '증거 인멸 우려'를 강조한 것이다.영장 심사 후 김씨는 남편 윤씨가 수감돼 있는 서울구치소에서 대기하며 결과를 기다릴 것으로 알려졌다. 김씨에 관한 구속영장이 발부된다면 역대 최초로 대통령 부부가 동시 구속되는 사례로 기록된다. 다만 남녀 사동이 구분돼 있는 만큼 윤씨와 김씨는 분리 수용될 것으로 보인다. 운명의 시간이 다가오고 있다.