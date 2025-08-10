정청래 "국힘은 10번, 100번 정당해산감" 공세 재점화

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 신임 당대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

취임 초기부터 '강한 민주당'을 표방하며 국민의힘을 향한 공세 수위를 높여 온 정청래 더불어민주당 대표가 10일 또다시 국민의힘의 '정당 해산' 가능성을 언급했다. 과거 통합진보당(통진당) 해산 사례까지 들어 "국힘은 10번, 100번 정당해산감"이라고 주장한 건데, 쟁점 법안 처리 문제로 이미 대치 중이었던 여야 관계가 급속도로 얼어붙고 있다.정 대표는 이날 오전 자신의 페이스북에 "통진당은 내란예비음모 혐의, 내란선동 혐의로 정당이 해산되었고, 국회의원 5명이 의원직을 박탈당했다"며 "실행되지 않은 예비음모 혐의, 내란선동만으로 정당이 해산되었는데 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 통진당보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐"라고 주장했다. 그러면서 "통진당 사례에 비추어 국힘은 10번, 100번 정당해산감 아니냐, 나의 이런 질문에 국힘은 답해야 한다"고 지적했다.실제 통진당은 지난 2014년 12월 "정당의 목적과 활동이 대한민국의 민주적 기본질서에 위배"된다는 헌법재판소 판단에 따라 해산 결정됐다. 다만 정 대표가 앞서 언급한대로 '내란예비음모 혐의'와 '내란선동 혐의'가 해산 판단의 직접적인 근거였던 건 아니다. 통진당 해산 결정으로부터 약 한 달 뒤(2015년 1월), 대법원이 이석기 전 통진당 국회의원을 둘러싼 '내란선동 혐의' 유죄를 선고했을 뿐이다. 그마저도 '내란예비음모 혐의'에 대해서는 무죄가 선고됐다.정 대표가 국민의힘의 정당 해산을 언급한 건 이번이 처음 있는 일은 아니다. 그는 지난 5일에도 유튜브 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 역시 통진당 사례를 언급하며 "국민의힘은 10번, 100번 정당해산 감이라고 생각한다"고 언급했다.한편 정 대표는 그 외에도 국민의힘을 향한 전반적인 공세 수위를 높여가고 있다. 그는 10일 오후에도 재차 페이스북에 국민의힘을 '직격'하는 글을 올리고 "나는 싸움을 좋아하거나 즐기지 않는다. 싸우지 않고 일하고 싶다"며 "책임있는 집권여당 대표로서 정상적인 건강한 야당 파트너를 원한다"고 말했다. 다만 그는 "국민의힘이 건강한 야당이라 볼 수 있느냐"며 "내란우두머리 피의자 윤석열은 국민의힘 주요 당원이었다"고 꼬집었다.또 "나는 윤석열의 진정한 사과와 반성을 들은 적도, 본 적도 없다"며 "국민의힘이 공식적으로 내란수괴 피의자 보유정당으로서 공식적으로 정식으로 대국민사과를 했다는 기억이 없다"고 지적했다. 또 정치인을 비롯한 "무고한 시민들을 학살하려 했다"며 "이런 세력들을 용서할 수 있느냐"고 물었다. 그러면서"비상계엄 내란에 대한 단죄는 여야의 정치적 흥정의 대상이 아니다. 이것은 정의와 불의, 선과 악의 문제요, 단죄와 처벌의 문제"라고 강도를 높였다.