교육

25.08.10 15:43최종 업데이트 25.08.10 15:43

4개월 준비한 프로젝트 꽃피우다... 은하수학교 중간성장나눔회

[현장] 밴드·댄스공연부터 과학실험까지, 학생 주도 자치배움터의 성과 공유

청소년들이 행사를 진행중인 모습
청소년들이 행사를 진행중인 모습 ⓒ 김지오

'2025 은하수학교 중간성장나눔회'가 지난 9일 인천학생교육문화회관에서 열렸다. 이날 행사는 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 진행됐으며, 은하수학교 학생과 마을 주민, 회관에 방문한 아이들과 학부모들이 참여했다.

중간성장나눔회는 은하수학교가 상반기 동안 진행한 프로젝트를 공유하고 성과를 나누는 자리로, 청소년 주도형 자치배움터의 취지를 살린 대표 행사 중 하나다. 올해는 학생들이 직접 기획·운영한 공연, 발표, 체험부스가 한층 다양해진 형태로 진행됐다.

환경 프로젝트 ECOVERSE 팀의 생태신문 전시
환경 프로젝트 ECOVERSE 팀의 생태신문 전시 ⓒ 김지오

'무대에서는 밴드와 댄스공연, 프로젝트 발표 등 학생들이 약 4개월간 준비한 프로젝트가 이어졌다. 행사장 한쪽에서는 디저트 만들기, 과학실험, 작품 전시와 체험, 보드게임, 퀴즈 등 부스가 운영돼 아이들과 주민들이 함께 어울렸다.

행사에 참여한 중학교 3학년 신나경 학생은 "준비 과정이 힘들었지만 우리가 만든 행사를 사람들이 즐겨 주셔서 뿌듯했다"며 "팀원들과 함께하면서 협동심도 기르고 재미있었다"고 말했다.

마을 주민 이영숙(54)씨는 "아이들이 스스로 행사를 만들어가는 모습이 인상 깊었다"며 "이런 기회를 통해 마을과 아이들이 더 가까워질 것 같다"고 전했다.

은하수학교는 청소년 한 명 한 명을 '저마다의 빛을 가진 별'로 비유하며, 그 별들이 협력과 연대를 통해 함께 성장하는 것을 교육 철학으로 삼고 있다.

은하수 청년 길잡이교사 김민형(24)씨는 "아이들이 프로젝트를 통해 스스로 배우고 성장하는 과정을 마을과 나누는 것이 은하수학교의 핵심"이라며 "하반기의 마지막 행사인 은하수 한해살이 성장나눔회 또한 기대해 달라"고 밝혔다.

게임 프로젝트 G.G 팀의 보드게임 설문
게임 프로젝트 G.G 팀의 보드게임 설문 ⓒ 김지오




#청소년#청소년자치#자치배움터

김지오 (mccaroni) 내방

변화를 쫓지 않고 변화 속에서 질문하는 기자, 사실과 진실의 차이를 아는 기자가 되겠습니다. email: kimgeo135@gmail.com

