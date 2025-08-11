직접 재배한 대파로 만든 별미, 의외로 맛있습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲대파 볶음밥 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에서 자라고 있는 대파 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

대파 볶음밥 만들기

재료 : 대파, 마늘,햄[베이컨, 소시지] 달걀, 밥, 식용유, 참기름

1. 마늘을 슬라이스로 썰어 주세요.

2. 대파는 송송 썰어 줍니다.

3. 햄도 잘게 썰어 줍니다. 베이컨이나 소시지 등 본인이 좋아하는 재료로 대체하면 됩니다.

4. 먼저 팬에 기름을 두르고, 마늘을 볶아줍니다.

5. 마늘과 햄을 넣고 볶다가 한쪽으로 밀어내 주고

6. 달걀을 깨뜨려, 테두리가 익으면 스크램블을 만들어 줍니다.

7. 스크램블과 햄을 골고루 섞어줍니다.

8. 한쪽으로 밀어낸 뒤 진간장을 넣고 바글바글 끓여줍니다.

9. 진간장이 바글바글 끓으면 재료들을 골고루 섞어주고 밥을 넣어 줍니다.

10. 밥을 넣은 뒤부터는 약불로 줄여 주고 골고루 섞어주고 대파를 넣어서 버무려줍니다.

11. 불을 약불로 하고 참기름을 넣어 마무리해 줍니다.

큰사진보기 ▲슬라이스로 썬 마늘 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에서 캐 온 대파를 손질했다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲송송 썬 대파 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲팬에서 완성된 대파 볶음밥 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.

장맛비가 내리고 난 후 농작물이 궁금해 밭에 가 보니, 대파가 쓰러져 있는 게 있어 뽑아 왔습니다.노지 대파라 마트나 전통시장에서 판매하는 것처럼 진한 초록색에서 살짝 벗어난 듯 하지만, 직접 심은 대파라 애정은 많이 갑니다.예전에 농업기술센터에서 대파로 요리하는 걸 배운 적이 있습니다. 대파를 구운 요리인데, 양념 요리에만 넣던 대파를 다양하게 활용할 수 있구나! 하는 생각이 들었습니다. 저도 가정주부라 늘 요리하는 편이고, 파는 빼놓을 수 없는 양념 재료로 많이 사용합니다.하지만 장마로 인해 좀 많이 생긴 대파로 메인 요리를 해 보기로 했습니다.대파는 식이섬유와 비타민 C, K가 풍부하고, 플라보노이드는 활성산소를 억제하는 강력한 항산화 작용을 통해 노화 방지에 기여한다고 합니다. 또, 혈관 건강을 개선해 심혈관 질환 예방에도 탁월한 효능과 소화 개선, 고혈압에 효능이 있다고 합니다.대파 볶음밥을 해서 먹으니, 의외로 맛있습니다.대파 대신 이제 쪽파를 심어야 하는 시기인데, 대파를 이용해 밥을 만들어 먹으니, 가을이 성큼 다가오는 느낌입니다.