대통령실 "온플법, 국익 차원에서 국내외 이해관계자 의견 수렴할 것"

25.08.10 13:23최종 업데이트 25.08.10 13:23

대통령실 "온플법, 국익 차원에서 국내외 이해관계자 의견 수렴할 것"

'한·미 협상 부담에 온라인플랫폼법 논의 제동' 보도에 "당정협의 안건으로 논의된 바 없어" 부인

강유정 대통령실 대변인이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 산재 관련 대통령 지시사항 등에 대한 브리핑을 하고 있다. 2025.8.9
강유정 대통령실 대변인이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 산재 관련 대통령 지시사항 등에 대한 브리핑을 하고 있다. 2025.8.9 ⓒ 연합뉴스

대통령실이 "최근 대통령실이 참여한 당정협의에서 '온라인플랫폼법(아래 온플법)' 문제가 안건으로 논의된 적 없다"고 10일 밝혔다.

앞서 '대통령실이 최근 열린 비공개 당정 협의에서 한미 안보 협상 부담 등을 이유로 온플법 논의를 보류할 것을 요청했다'는 <뉴스1> 보도에 대한 부인이다. <뉴스1>은 "당정이 온플법 제정을 한미정상회담 이후로 미루기로 한 가운데 대통령실이 이를 요청했다"면서 "당분간 (미국과의) 마찰 요인을 최소화하자는 것"이란 대통령실 고위관계자의 발언도 함께 보도했다.

이에 대해 강유정 대통령실 대변인은 이날 언론 공지를 통해 해당 보도를 부인하면서 "온플법 이슈는 국익 차원에서 국내외 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하면서 대응할 계획"이라고 밝혔다.

온플법은 거대 온라인 플랫폼 기업의 독과점 행위를 규제하거나 입점업체에 대한 플랫폼 기업의 불공정 거래를 금지하는 것을 주된 골자로 한다. 특히 미국 구글·애플·메타 등 빅테크 기업들도 적용 대상으로 꼽히면서 미국 측의 반발을 사고 있다.

실제 미 하원은 지난 7월 "(온플법 제정시) 미국 기업을 부당하게 표적으로 삼을 수 있다"는 내용의 서한을 공정거래위원회에 보낸 바 있다. 이에 공정위는 지난 7일 회신을 통해 "국내외 및 외국 기업 간 차별 없이 동일한 법적 원칙과 기준으로 대응할 것"이고, "입법 과정에서 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴할 것"이란 뜻을 전달한 바 있다.

