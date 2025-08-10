[단독] 민족문제연구소 활동가, 일본 공항 4번째 억류 "블랙리스트 관리 의심"

▲여권 압수 뒤 억류민족문제연구소 김영환 대외협력실장과 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표가 지난 9일 도쿄 하네다 공항에서 일본 출입국 당국에 억류돼 조사를 위해 대기 중인 모습. 두 사람은 약 2시간 억류돼 조사를 받고 일본 입국이 허용됐다. 김 실장은 올해만 4차례 일본 공항 입국 과정에서 1시간 30분~2시간 억류 조사를 받았다. 이희자 공동대표의 경우 일제에 강제동원돼 사망한 뒤 야스쿠니신사에 부당하게 합사된 부친의 합사 철회를 위해 24년째 분투 중이다. 과거 방일 과정에서 일본 공항에서 수시로 억류 조사를 받았다고 한다. 2025. 8. 9 ⓒ 김영환제공 관련사진보기