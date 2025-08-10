홍성군 수해복구 봉사활동 마무리 "전국서 온 도움의 손길 감사"

충남 홍성군자원봉사센터(아래 센터)가 전국에서 수해복구를 위해 참여해 준 자원봉사자들에게 고마움을 전했다.
센터는 사회 관계망 서비스(SNS)를 통해 "빠른 복구는 모두 자원봉사자 여러분 덕분"이라며 감사의 뜻을 밝혔다.
홍성군은 지난 7월 17일부터 이틀간 쏟아진 폭우로 누적 강수량 480mm를 기록, 약 316억 원의 재산 피해를 입었다. 농작물 피해는 약 1179ha에 달하는 것으로 잠정 집계됐다. 이는 2023년 서부면 대형 산불에 이은 최악의 피해다.
정부는 지난 6일 홍성군을 특별재난지역으로 추가 지정하고, 일부 복구비를 국비로 지원한다고 발표했다(관련 기사: 홍성군, 특별재난지역 추가 지정... 복구비 일부 국비 추가 지원
https://omn.kr/2euff).
수해 피해가 심각했던 홍성군에는 전국 각지에서 자원봉사자들이 모여 폭염 속에서도 복구 작업에 힘을 보탰다. 지역을 가리지 않고 달려온 그들의 연대와 희망의 손길 덕분에 지역은 빠르게 복구되었고, 피해 주민들은 일상으로 복귀할 수 있었다. 센터는 지난달 31일 대규모 봉사활동을 마무리했다.
이에 이용록 홍성군수도 자원봉사자들의 활동을 지원한 센터와 대한적십자사봉사회, 홍성군협의회에 감사의 뜻을 전했다. 센터는 봉사자들에게 중식 제공과 관리 등을 지원하며, 수해 복구 활동에 중추적인 역할을 했다.
센터는 "홍성군은 폭우로 농경지와 삶의 터전인 보금자리가 무너졌을 때, 어찌할 바를 모르고 주저앉았다. 그때 전국에서 많은 손길이 찾아왔다"며 "봉사자들의 손길과 땀방울 덕분에 홍성군 주민들의 일상이 차츰 회복되기 시작했다"고 전했다.
이어 "참여한 2217명의 봉사자와 77개 기관, 단체, 학교에 깊은 감사 인사를 드린다"며 "복구가 빠르게 이루어진 것은 자원봉사자들 덕분이다. 모든 봉사자의 앞길에 건강과 행복이 가득하길 기도하겠다"고 밝혔다.
대규모 봉사활동이 종료된 후에도 센터는 일부 복구되지 않은 지역에서 여전히 분주한 날을 보내고 있다. 지난 1일에는 피해가 가장 심한 예산군을 찾아 예산군자원봉사센터에서 급식 봉사를 도왔다. 4일에는 홍성 청년 자원봉사자 14명이 홍북읍의 침수 피해 지역을 찾아 폭염 속에서 토사 제거 작업을 완료했다.
지난 5일에는 홍성 광천의 한 김 공장에서 발생한 대형 화재에 생수를 지원했다. 당시 화재 현장에 지원한 생수는 폭우 피해 복구 활동 시 후원받은 생수로, 수해 피해 주민뿐만 아니라 화재 현장에서도 도움이 됐다.
현재 센터는 복구 작업이 진행 중인 서산, 아산, 예산을 방문해 상황을 공유하고 지원방안 마련에 나섰다. 손석현 센터 사무국장은 "앞으로 각 시·군 센터 직원들이 예산으로 파견 지원 나간다"면서 "우리의 연대와 협력이 피해 주민들에게 조금의 힘이 되었으면 한다"고 말했다.