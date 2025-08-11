항일·구국·반독재 김홍일 장군 45주기

큰사진보기 ▲김홍일 장군 제45주기 추모식 전경 ⓒ 이호인 관련사진보기

2025년 8월 8일(금) 오전 11시, 서울 용산구 백범김구기념관 대회의실에서 '김홍일 장군 제45주기 추모식'이 엄숙히 거행됐다. 장군의 숭고한 삶과 정신을 기리기 위해 마련된 이번 행사는 (사)김홍일장군기념사업회가 주최하고 국가보훈부가 후원하였으며 김해석 김홍일장군기념사업회장, 전종호 서울지방보훈청장, 권오성 대한민국육군협회장, 소형기 육군사관학교장, 백승주 전쟁기념사업회장 등 정부·군 관계자와 보훈단체장, 서울권 13개 대학 ROTC 대표, 육군 제1군단 장병, 장군의 유족과 시민 등 약 200명이 참석해 장군을 추모했다.김해석 (사)김홍일장군기념사업회장은 추모식사에서 장군의 일생을 되짚으며 "올해는 광복 80주년이자 김홍일 장군 서거 45주기를 맞는 뜻깊은 해"라고 운을 뗐다. 그는 이날 행사에 참석한 ROTC 장교 후보생과 제1군단 장병, 휴가를 내고 찾아온 병사, 대학생과 시민들을 언급하며 "장군의 숭고한 뜻을 기리기 위해 모인 모든 분들께 깊이 감사드린다"고 인사했다.김 회장은 장군의 청년 시절부터 이어진 독립운동과 군 경력을 구체적으로 소개했다. 일제의 압제를 피해 중국 귀주강무학교에서 군사 교육을 받은 장군은, 한국 독립군과 중국 국민혁명군 장교로 수많은 전투를 지휘했다. 특히 상하이 병공창 군기처 주임 시절 백범 김구 선생과 함께 한인애국단의 의열 투쟁을 물심양면으로 지원했으며, 이에 대해 "그 손으로 건넨 폭탄은 단순한 무기가 아니라 조국 해방의 염원을 담은 정의의 상징이었다"고 강조했다.해방 이후 장군은 대한민국 육군사관학교 제7대 교장으로 재직하며 무너진 국방의 기틀을 재건하고 자주 국방을 이끌 장교 양성에 혼신을 다했다. 김 회장은 "장군은 단지 군사기술 교육이 아니라 정직함, 책임감, 나라에 대한 충성심을 바탕으로 한 강인한 정신력을 강조했다"며 "솔선수범하며 위국헌신의 삶을 실천했다"고 전했다. 또한 독립군과 광복군 경험을 토대로 집필한 <국방개론>은 대한민국 국군의 교육과 사상을 정립한 최초의 군사 전략서였다고 평가했다.1950년 6월 6·25전쟁이 발발하자 시흥지구 전투사령관으로 임명된 장군은 한강 방어선에서 7일간 북한군의 남하를 지연시켜 미군의 참전을 가능케 했다. 이어 초대 제1군단장으로 소백산맥 지원전과 낙동강 방어선 전투를 지휘하며 전쟁 초기에 뚜렷한 전공을 세웠다. 김 회장은 이를 두고 "국군 창설기의 혼란을 극복하고 조직적 작전 체계를 정립한 역사적 업적"이라고 평가했다.그는 끝으로 "김홍일 장군은 일생 단 한 순간도 안온한 길을 택하지 않았다. 독립운동가로, 군인으로 그리고 말년에는 독재에 맞선 투사로 살았다"며 "그 신념과 실천의 불씨는 오늘을 사는 우리에게 나라를 먼저 생각하는 책임 있는 삶을 요청하고 있다"고 말했다.기념사업회는 앞으로도 다양한 지원 사업과 프로그램을 통해 장군의 뜻이 미래 세대에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다고 다짐했다.다음으로 전종호 서울지방보훈청장의 추모사가 있었다. 전 청장은 김홍일 장군의 삶과 업적을 기리며, 장군이 1918년 경신학교 교사로 재직하던 중 학생 비밀결사 사건에 연루돼 상하이로 망명, 이후 중국 이주 제1군관학교를 졸업하며 본격적인 무장투쟁의 길에 들어섰다고 회고했다.그는 장군이 한인애국단의 활동을 적극 지원했을 뿐 아니라, 광복군 참모장으로 부임해 한·미 합작 국내 상륙 작전을 준비하는 등 조국 광복을 위해 온 힘을 다했다고 강조했다. 또한 광복 이후에는 대한민국 국군 창설의 주역으로서 장병 양성과 조직 정비에 헌신했으며, 6·25 전쟁 발발 직후 한강 방어선 전투와 기계·안강 전투 등에서 탁월한 지휘력을 발휘해 대한민국을 지켜냈다고 평가했다.전 청장은 올해가 광복 80주년이라는 점을 언급하며, 오늘 우리가 누리는 자유와 번영이 김홍일 장군을 비롯한 수많은 애국선열의 희생과 헌신 위에 세워진 것임을 결코 잊어서는 안 된다고 당부했다. 그는 국가보훈부가 앞으로도 애국선열의 고귀한 정신을 국민과 함께 기억하고, 미래 세대에 계승할 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했다.이어서 권영우 육군 제1군단 부군단장이 주성윤 군단장의 추모사를 대독했다. 그는 김홍일 장군에게 "천하제일 광개토부대 육군 제1군단 전 장병을 대표해 진심 어린 존경과 깊은 경의를 표한다"며, 장군을 "독립과 호국, 자유와 평화, 민주주의를 위해 위대한 삶을 살아온 민족의 영웅이자 참 군인"이라고 소개했다.권 부군단장은 장군의 생애를 돌아보며, 일제강점기에는 독립군 지휘와 광복군 참모장으로서 한·미 연합 국내 진공 작전을 주도하며 한일 독립 전쟁의 최전선에서 헌신했다고 밝혔다. 또한 6·25 전쟁 발발 직후 시흥지구 전투사령관으로 한강 방어선을 사수해 우리 군이 전열을 재정비하고 반격 작전을 준비할 수 있는 여건을 마련했다고 설명했다. 그는 특히 초대 제1군단장으로서 수많은 전투를 지휘하며 적의 남하를 저지하고 낙동강 방어선을 끝까지 사수한 점을 강조했다.그는 전쟁 이후에도 국가의 근대화와 민주화를 위해 평생을 헌신한 장군의 발자취를 위국헌신의 표상으로 평가했다. 이어 "나라를 사랑하고 분명히 책임을 다하며 죽더라도 명예를 지키라"는 장군의 말씀을 가슴 깊이 새기고, 앞으로도 강한 힘으로 대한민국의 자유와 평화를 지켜 나가겠다고 다짐했다.이후 6·25전쟁에 생도 신분으로 참전했던 육군사관학교 2기 출신이자 6·25 참전 육사생도 기념사업회 장기호 이사장의 회고사가 있었다. 고령의 나이에도 힘 있는 목소리를 가진 장 이사장은 먼저 75년 전 입교 당시를 회상했다. 그는 1950년 6월 초, 육사 생도 2기로 입교한 날 처음 마주한 김홍일 장군을 "머리가 희끗한 모습으로 바늘이 들어갈 틈 없는 자세로 단상에 오르셨는데, 처음에는 인자한 아버지 같다고 생각했지만 곧 근엄하고 범접할 수 없는 기품을 느꼈다"고 말했다.무더운 6월 속에서도 장군은 거의 매일 연병장을 찾아 훈련하는 생도들을 격려하며 "너희들이 앞으로 대한민국을 짊어질 초석들"이라며 정신을 다잡게 했다고 한다. 입교한 생도 2기 333명은 점차 그를 친아버지처럼 따르게 됐다.그러나 입교 한 달도 되지 않아 전쟁이 발발했다. 시흥에 새로 창설된 육군참모학교 학교장으로 부임한 김홍일 장군이 자리를 옮긴 지 며칠 되지 않아, 생도들은 전선에 투입됐다. 장 이사장은 "10일간 3~4번의 전투를 거치며 생도 2기 85명, 1기 75명 등 160명이 전사했다"며 참혹했던 상황을 전했다. 이어 소대장 등 초급 장교의 대량 손실을 보충하기 위해 장군이 '육군종합학교'를 창설했다고 소개하며, 이를 "전시 육군사관학교라 불러도 과언이 없는, 국군 창설기에 나라를 지탱한 위대한 업적"이라 평가했다. 그는 "수천 명의 장교를 단기간에 양성해 전선에 투입한 것은 전황을 지탱한 결정적 조치였다"고 덧붙였다.또한 장 이사장은 "김홍일 장군은 중국군에서 중장까지 진급한 뒤 광복군 참모장으로 활동했지만, 사실상 사령관 역할을 하셨다"며 "국군의 아버지라 불릴 만한 분"이라고 강조했다. 정치적 이유로 귀국이 늦어졌지만, 군 내부에서는 항상 최고의 선임자로 존경받았다고 전했다.발언을 마치며 그는 "오늘, 75년 전 김홍일 장군의 제자가 학교장님을 회고할 수 있어 영광"이라고 말했고, 이는 참석자들의 심금을 울렸다.마지막 헌화식에서 서울권 13개 대학 ROTC 대표단과 육군 제1군단 장병들은 장군의 영정 앞에 차례로 나서 헌화하고 경례를 하며 예를 표했다. 지난 12월 3일 비상계엄 사태로 인해 군이 오명을 쓰고 위상과 명예가 실추된 상황에서, 이날의 경례는 단순한 의식이 아니라 참군인의 정신을 되새기는 다짐이었다. 안규백 신임 국방부 장관은 지난 7월 25일 취임식에서 "군이 비상계엄의 도구로 이용된 과거와 단절하고, 진정한 국민의 군대로 거듭나겠다"고 밝혔다. 대한민국 군이 항일·구국·반독재 활동까지 일평생 조국을 위해 헌신한 참군인 김홍일 장군의 정신을 계승해, '정대광명(正大光明) 애국애민(愛國愛民)'의 기치를 드높이는 명예로운 군으로 발전하길 기대한다.