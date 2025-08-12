고속도로 옆 놓인 바위 하나, '쪽뚤'에선 무슨 일이?

전북 남원시 이백면 남계리는 백두대간 마루금을 바라보며 시루봉 아래에 계산, 남평, 산남 세 마을이 이웃한다. 이백면 북쪽 끝 부근 시루봉(416.2m)은 고남산(846.8m)에서 뻗어온다. 백두대간을 넘어 운봉고원(450m)에 이르는 고개인 여원치(477m)는 이백면과 운봉읍의 경계를 이룬다. 시루봉은 이백면과 산동면의 경계이다. 고남산은 산동면과 운봉읍의 경계가 되며, 이 산과 여원치 사이에 방아치 고개가 있다.
섬진강 상류인 요천교(닭뫼다리)를 지나 24번 국도 서쪽에서 동쪽으로 방향을 잡아 우측에 계산 마을, 좌측에 남평과 산남 마을을 바라보며 여원치로 올라가고 있다. 광주-대구 고속 도로가 이 세 마을 뒤편을 남쪽에서 북쪽으로 지나 번암을 바라보며 백두대간을 비스듬히 올라가 인월로 향한다.
계산, 남평, 산남 마을 향토 역사 탐방
지난 8일, 이곳 세 마을을 차례로 찾아가며 향토 역사를 탐방하였다. 계산 마을은 고남산에서 내려온 산줄기가 시루봉으로 일어섰다가 다시 내려오며 요천과 강지천이 만나 이룬 명당이라고 한다. 이 마을 앞 요천 건너 청룡산(479.1m)에서 이 마을을 보면 닭이 알을 품은 형국이라고 하여, 닭뫼라 하다가 계산(鷄山)이 되었다. 이 마을 왼쪽으로 시루봉에서 산줄기 한 자락이 길게 내려오는데, 지네혈(오공산, 蜈蚣山)이라 한다.
계산 마을은 요천 강변에 있어 예로부터 홍수에 피해가 컸다. 마을 숲을 조성하여 홍수로부터 마을을 보호했다. 이 마을 숲은 풍수지리 상 닭 형국의 벼슬이 되어서, 마을 우백호(白虎) 역할의 비보림(裨補林)이 되었다. 또한 북쪽 번암 방향에서 요천을 따라 거세게 불어오는 겨울 바람을 막는 방풍림이기도 하다. 마을 숲은 농경지로 많이 바뀌고 팽나무, 느릅나무와 느티나무가 70여 그루가 남아 있다.
1455년에 세조가 단종의 왕위를 찬탈하자 안귀행(1423~1504)이 양성현감(陽城縣監)을 사임하고, 이 지역 백두대간의 여원치 아래에 은거하였다. 그의 후손이 대대로 이곳에 정착하여 500년 넘게 마을을 이어왔다.
남평(藍坪) 마을과 산남 마을은 계산 마을에서 24번 국도를 타고 여원치 방향으로 조금 가면 왼쪽에 나란히 이웃하고 있다. 이 두 마을은 250년 전부터 마을 주위 들녘에 쪽풀(람藍)을 심었다고 한다. 봄이면 무성한 쪽풀이 물결치듯 장관이어서, 쪽들(남평, 藍坪)이라 하였다. 주민들은 쪽들을 족들 또는 쪽뚤이라고도 불렀다.
1894년 11월, 남원의 전라좌도 동학농민군 김개남(1853~1895)은 부대를 이끌고 북상 중이었다. 남원을 지키고 있던 동학농민군은 1만 명 이였다고 한다. 이들 동학농민군은 백두대간을 넘어 영남 지방으로 진출하는 교두보를 운봉고원에 마련하려고 진군하였다. 이곳 쪽들에서 운봉고원으로 오르는 길인 방아치와 여원치 두 고개를 앞두고 하룻밤(1894년 11월 13일) 주둔하였다.
남평 마을 뒤편을 지나가는 광주-대구 고속도로를 암거로 지났다. 고속도로 옆 후미진 위치에 동학농민군이 깃대를 꽂았다는 커다란 깃대바위가 있다. 깃대바위 위 평평한 면에 구멍 두 개가 남아 있는데, 깃대를 꽂았던 흔적이다.
당시 백두대간 운봉고원에는 박봉양의 민보군과 영남 지역에서 모인 수성군이 지키고 있었다. 동학농민군이 방아치를 넘는다는 정보를 탐지하여 대기 중인 민보군과 전투(1894년 11월 14일)가 벌어졌다. 이곳 전투에서 동학농민군은 3천여 명 희생자를 내고 물러났다. 결국 남원성까지 민보군에게 내어주게 된다.
깃대바위는 고속도로 공사하면서 현재의 위치로 옮겼다고 한다. 쪽들과 깃대바위 등 동학혁명 유적지를 원형대로 보존했으면 얼마나 좋았을까? 깃대바위와 고속도로는 50m 거리이다. 달리는 차량의 소음이 커다랗게 들린다. 깃대바위는 동학농민군의 주둔지인 쪽뚤을 말없이 지키고 있었다.
노송 20여 그루의 남평 마을 숲에 남전사 유허비가 있었다. 무성한 풀밭에 주춧돌만 이곳저곳 보였다. 정조 때인 1766년에 남전사(藍田祠)를 건립했다. 이 사우에는 송현수, 안귀행, 안경달과 안재도 네 현인을 제향하였다.
유학이 국시였던 조선 시대에 향약은 향촌 사회의 자치 규약으로 큰 역할을 했다. 향약의 시원은 여씨향약(呂氏鄕約)이다. 11세기 초 중국 북송 남전현의 여대충, 여대방, 여대균, 여대림 등 남전 여씨 네 형제가 고을 사람들을 교화하기 위해 자치 규약을 만들었다.
이곳 남평 마을에 남전 여씨 향학을 본떠 남전사라는 사우를 창건했다. 마을 이름도 남전과 의미가 같은 남평이다. 이서구(1754~1825)가 전라 관찰사로 있을 때, 이 사우를 보호하기 위해 요천에 제방을 쌓았다고 한다.
이 남전사 사우에 배향된 으뜸 현인은 송현수이다. 그는 단종의 장인이자, 정순왕후의 아버지로, 세조의 오랜 친구였다. 세조는 1457년 음력 10월 21일에 역모죄로 금성대군과 송현수를 사사하였다.
세월에 사라진 쪽풀과 동학농민군의 깃발
기자가 이 마을을 방문한 첫째 목적은 남전사에서 송현수의 행적을 찾아보는 데 있었다. 송현수의 부조묘는 가까운 거리인 장수 산서면 오성리에 있다. 조선왕조실록에 송현수를 먼 지방의 관노로 복속시켰다는 기록이 있다. 송현수가 마지막 머물렀던 장소는 어디였을까? (관련 기사 : 임실 성수산 상이암에 전해오는 단종 충신의 역사
https://omn.kr/29gwy)
안경달은 인조 때인 1636년에 병자호란이 일어나자, 의병을 모집하고 군량을 모아 과천에 이르러 적병과 싸웠다. 안재도는 숙종 때 인현왕후가 폐위되자, 요호(남원 요천)에 서재를 마련하고 학문에만 전념하였다.
남평 마을과 산남 마을의 마을 회관을 차례로 찾아갔다. 마을 주민들에게 이 마을과 들녘에 쪽풀이 자라는지 물었다. 이 마을에서 푸르게 쪽물 들이는 쪽풀을 만나 보기를 기대했다. 마을 이름은 쪽들, 족들이나 쪽뚤과 관련되고, 두 마을 이름에 쪽 남(藍) 글자가 여전하다. 그러나 이 마을 어디에도 쪽풀은 찾을 수 없었다. 요천 갱번(강변의 방언)에 무성했다던 쪽풀이 요천에 제방을 쌓고 너른 강변을 농경지로 개간하며 세월 따라 없어진 듯하다.
남평 마을에 맑은 물결이 흐르는 도랑에는 가래가 무성했다. 가래는 농민들에게 참으로 성가신 잡초이다. 가래는 잎 둥근 타원형이고 땅속 줄기를 깊숙이 내려서, 좀처럼 제거하기 어렵다. 깊어야 30cm를 넘지 못하는 논갈이로 가래를 제거할 수 없다. 가래는 논의 토양에서 많은 영양분을 섭취하므로, 가래가 충분히 먹은 찌꺼기를 벼가 먹는다고 할 정도이다.
마을 도랑에는 여뀌도 무성하게 자라고 있었다. 남원 요천은 예로부터 여뀌가 무성했고 보기에 좋은 풍경을 이루었다고 한다. 여뀌와 쪽풀은 마디풀과의 비슷한 형태이다. 여귀와 쪽풀은 자세히 보아야 예쁜 작은 꽃들을 모여서 피운다.
동학농민군들이 머물렀던 쪽들에는 고속도로가 힘차게 뻗어있다. 세상은 이렇게 변해 가고 있었다. 남원 남계리 마을에서 향약을 실천하며 사람 사는 세상을 지향했던 선인들의 마음이 느껴졌다. 새로운 세상을 염원했던 동학농민군들의 뜨거웠을 마음이 되살아나는 듯했다. 동학혁명의 유적인 쪽뚤의 깃대바위에 동학농민군의 군기가 펄럭일 날을 염원해 본다.