WP "미, 관세협상 때 한국에 '국방비 GDP 3.8%' 증액 요구 검토"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 행정부의 무역 협상 내부 문서를 보도하는 <워싱턴포스트> ⓒ 워싱턴포스트

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 7월 31일 타결한 한국과의 무역 협상 과정에서 한국에 국방비 증액을 요구하려고 했다는 보도가 나왔다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 9일(현지시각) 단독 입수한 미국 정부 내부 문서를 인용해 트럼프 행정부가 관세를 외교안보 및 정치와 관련해 상대국을 압박하는 데 활용하려 한 사례를 전했다.이 신문이 입수한 한미 합의 초기 초안(early draft of a U.S.-Korea agreement)에 따르면 미국은 한국이 작년 기준 국내총생산(GDP)의 2.6%인 국방비 지출을 3.8%로 증액하고, 주한미군 분담금도 늘리기를 원했다.또한 "중국을 더 효과적으로 억제하는 동시에 대북 억제도 계속할 수 있도록 주한미군 전력 태세의 유연성을 지지하는 정치적 성명을 한국 정부가 발표해야 한다"라는 내용도 포함되어 있다.실제로 한미 무역 협상에서 미국이 이 같은 요구를 했는지는 확인되지 않고 있다. WP는 "우상호 대통령실 정무수석이 7월 28일 브리핑에서 방위 문제가 '협상 목록'에 들어가 있었다고 말했지만, 트럼프 대통령이 발표한 합의안에는 관련 내용이 포함되지 않았다"라고 전했다.미국 무역대표부(USTR)는 논평을 거부했고, 국무부는 입장문을 통해 "유출된 것으로 추정되는 문서에 대해서는 언급하지 않는다"라면서도 "다만 트럼프 행정부가 무역 협상을 통해 미국 국민을 위해 싸우고 있다는 보도를 기대하고 있다"라고 밝혔다.그러나 문서 내용이 사실이라면 트럼프 행정부는 한국에 국방비 증액과 주한미군의 전략적 유연성 지지를 요구할 것이라는 추정이 가능하다. 따라서 이달 중 미국에서 열릴 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 구체적인 요구를 할 가능성이 제기된다.문서에는 트럼프 행정부는 한국뿐 아니라 대만, 인도, 인도네시아 등 여러 나라에 국방비 지출을 늘리거나 미국산 무기를 구매하도록 압박해야 한다는 계획이 들어가 있다.싱가포르 등 해양 국가들에는 오는 10월 대형 컨테이너선의 온실가스 배출을 제한하려는 국제해사기구(IMO) 총회 투표에서 미국의 입장에 따라 반대표를 던지도록 요구하는 방안도 검토한 것으로 나타났다.이스라엘에는 주요 항만의 중국 기업 통제권 박탈, 콜롬비아에 미국이 추방한 이민자를 받아들일 것을 요구하기도 했다. 또한 여러 나라에 미국 에너지 기업 셰브론과 일론 머스크의 스타링크에 대한 혜택을 촉구하는 내용도 포함됐다.WP는 "이 문서에 따르면 트럼프 대통령은 관세를 미국의 권력 도구로 사용한 사례가 대중에게 알려진 것보다 훨씬 광범위했을 가능성이 있다"라며 "여기에는 국가 안보뿐 아니라 개별 기업의 이익까지 포괄한 것으로 보인다"라고 분석했다.또한 "당국자들은 무역 협상을 미국의 만성적인 무역 적자 감축을 훨씬 뛰어넘는 목표를 달성할 기회로 여겼다"라며 "이 같은 요구 사항은 미국 협상단이 18개 주요 파트너와의 협상을 준비하는 과정에서 각 부처의 제안에 근거한 것"이라고 전했다.USTR에서 25년 넘게 근무하며 한미 자유무역협정(FTA)에도 참여한 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소 부회장은 "무역 협상에서 그런 요청은 처음 본다"라며 "협상 테이블에서는 다른 이야기를 하지 않는다"라고 지적했다.익명을 요구한 한 국무부 직원도 "이 문서는 행정부 전체에 큰 충격을 안겼다"라며 "보통의 협상은 이런 식으로 진행되지 않는다"라고 말했다.WP는 "트럼프 대통령은 무역과 전혀 관련 없는 문제를 공개적으로 혼용해 왔다"라며 "관세를 외교를 위한 다목적 칼처럼 여기고 있다"라고 설명했다.그러면서 최근에도 인도에 러시아 석유 구매를 중단하지 않으면 관세를 50%로 올리겠다고 압박했고, 브라질 정부가 자신과 친한 자이르 보우소나루 전 대통령에 대한 기소를 중단하지 않을 경우 역시 50%의 관세를 부과하겠다고 위협한 것을 사례로 들었다.