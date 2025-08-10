"한반도 핵전쟁 부르는 한미연합훈련 중단하라"

큰사진보기 ▲통일대행진단 단원들이 발대식을 진행하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

"한반도 핵전쟁 불러오는 한미연합훈련 중단하라."

"친일, 친미 내란세력 모조리 청산하자."

"전쟁강요, 내정간섭 미국을 몰아내자."

"대학생의 힘으로 조국통일 실현하자."

▲발언을 하고 있는 박성원 단원

▲단원들이 선포문 낭독을 하고 있다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대학생 통일대행진단 단원입니다.

2025 8기 대학생 통일 대행진단(아래 통일대행진단)이 9일 오후 5시, 서울 세종문화회관 앞에서 발대식을 열고 본격적인 활동에 돌입했다.단원들은 '대학생 통일대행진단가'를 함께 제창하며 내란세력 청산과 한미연합훈련 중단에 대한 투쟁 의지를 다졌다.박성원 단원은 "미국은 대중국 전초기지화와 한반도 전쟁 준비를 위해 한미연합훈련을 진행하고 있다"며 "국민의 생명과 안전을 위협하는 훈련을 중단시켜야 한다"고 주장했다.이어 "이재명 정부가 미국에 끌려다니지 않고 국민의 뜻을 전달할 수 있도록 한 목소리로 외쳐야 할 때"라고 강조했다. 그는 "이번 대행진단을 통해 한반도 평화를 불러오고 주권을 되찾을 수 있도록 열심히 투쟁하겠다"고 말했다.김나인 단원은 최근 미국의 관세 협상을 두고 "수탈에 불과하다"고 비판했다. 그는 "미국은 한반도를 일본과 중국 본토 사이에 있는 '항공모함'이라며, 중국 견제를 위한 전초기지로 삼고 있다"며 "돈을 내라고 하면 '못 준다', 전쟁에 동참하라고 하면 '동맹을 파기하겠다'고 단호히 말해야 한다"고 말했다. 이어 "이러한 자주적 목소리를 내기 위해 단원들은 7박 8일간 주한미군 기지를 찾아가 '방 빼라'는 외침을 전할 것"이라고 밝혔다.이현채 단원은 "윤석열이 파면된 지 수개월이 지났지만, 내란세력은 아직 청산되지 않았다"고 지적했다. 그는 "국민의힘은 윤석열을 배출한 정당"이라며 "윤석열 파면 후 그의 체포를 막으려 한 점에서도 내란에 직접 동조한 셈"이라고 주장했다. 이 단원은 "진정한 국민 주권 실현을 위해 내란세력을 반드시 뿌리 뽑아야 한다"며 "청춘으로서, 이 땅의 주인으로서 뜨거운 마음으로 투쟁하겠다"고 다짐했다.조서영 통일대행진단 단장은 "내란세력이 국민을 두려워하지 않는 것도, 미국이 전쟁을 강요하고 도 넘는 내정간섭을 하는 것도, 여전히 한미연합훈련이 계속되는 것도 결국 분단 때문"이라고 지적했다. 이어 "진정한 자주 국가를 위해 우리는 반드시 조국을 통일해야 한다"며 "자주, 민주, 통일을 우리의 손으로 안아오자"고 강조했다.한국대학생진보연합 예술단 '빛나는청춘'은 대학생 통일대행진단가 공연을 펼쳤으며, 단원들은 노래를 힘차게 따라 부르며 분위기를 고조시켰다.발언과 공연을 마친 뒤 통일대행진단은 투쟁 선포문을 낭독하며 본격적인 활동 시작을 알렸다.대행진단은 9일부터 16일까지 서울, 대구, 부산, 군산, 수원 등지를 돌며 내란세력 청산과 전쟁 반대를 주제로 행진과 집회를 이어갈 예정이다.한편 발대식을 마친 단원들은 이날 오후 6시 30분, 광화문 미 대사관 앞에서 열린 '내란 청산! 국민주권 실현! 152차 촛불대행진'에도 참여했다.