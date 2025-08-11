폭포 쏟아지는 두 클래식, 습한 여름밤을 날려줄 겁니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

[폭염을 쓸어 내리는 폭포①] 차이콥스키 피아노 협주곡 1번

[북유럽의 서정과 청춘의 패기 ②] 그리그 피아노 협주곡 A단조

큰사진보기 ▲노르웨이 피요르드 ⓒ spudgun71 on Unsplash 관련사진보기

늘 즐겨 듣던 낭만 시대의 클래식도 여름이 되니 왠지 무료하게 느껴지고 마음까지 축축 처진다.이럴 땐 조금 다른 공기를 마시러 가야 한다.창문을 열어도 더운 바람 뿐이지만, 음악은 우리를 한여름의 답답함에서 멀리 데려다줄 수 있다. 오늘은 그중에서도 여름 밤에 어울리는 두 개의 협주곡을 소개하려 한다. 하나는 혹평을 딛고 세상에서 가장 사랑받는 곡이 된 음악, 또 하나는 완성 직후 극찬을 받은 음악이다.차이콥스키는 생애 동안 세 개의 피아노 협주곡을 썼지만, 첫 번째 협주곡의 명성이 압도적이다. 서두부터 쏟아지는 장대한 화음과 힘찬 리듬은 한여름 폭포 앞에 선 듯 시원한 해방감을 준다.하지만 정작 작곡자 본인은 이 곡에 회의적이었다. 그는 "정말 잘 쓴 곡일까?"라는 의문을 품고, 스승이자 러시아 피아니즘의 대부 니콜라이 루빈스타인에게 작품을 보여줬다. 그러나 돌아온 것은 혹평이었다. 루빈스타인은 곡을 '구제불능'이라 혹독하게 평가했고, 차이콥스키는 깊이 상처받았다. 몇 년 후 루빈스타인은 이 곡의 진가를 뒤늦게 깨닫고 사과했지만, 당시의 기억은 오래 남았다.세월이 흐른 지금, 이 곡은 세계에서 가장 사랑 받는 협주곡 중 하나로 자리 잡았다. 마치 폭염 속에서 쏟아지는 폭포처럼, 1악장의 장대한 선율은 답답한 공기를 시원하게 쓸어낸다. 여름 밤, 시원한 음료 한 잔과 함께 들어보면 좋겠다.북유럽의 광활한 자연과 특유의 서정성이 깃든 음악이 기다리고 있다. 노르웨이의 작곡가 에드바르 그리그가 남긴 유일한 피아노 협주곡 A단조, 작품번호 16번이다.그리그는 1843년 노르웨이 베르겐에서 태어났다. 피아니스트였던 어머니의 영향으로 어린 시절부터 피아노와 친밀했고, 15세에 독일 라이프치히 음악원에 입학해 본격적으로 음악을 배웠다. 그는 쇼팽을 존경했고, 가곡이나 소품처럼 섬세하고 규모가 작은 곡을 즐겨 작곡했다. 하지만 1868년, 인생의 가장 행복한 시기에 처음이자 마지막 대규모 관현악곡을 쓰게 된다.그 배경에는 사랑 이야기가 있다. 그리그는 아름다운 외모와 지성을 겸비한 소프라노 니나 하게루프와 사랑에 빠졌지만, 두 사람은 사촌 지간이었다. 가족의 반대를 이겨내고 결혼에 성공했고, 이듬해 딸을 얻었다. 음악가로서도 시립 관현악단 지휘자 임명, 노르웨이 음악 아카데미 설립 등 커리어가 절정에 달했다.행복과 청춘의 패기를 담아, 그는 단 한 달 만에 피아노 협주곡을 완성했다. 민속 선율과 화려한 피아노 기교, 그리고 노르웨이 대자연의 이미지를 품은 이 곡은 초연 직후부터 극찬을 받았다. 프란츠 리스트는 "이것이야말로 스칸디나비아의 혼"이라며 찬사를 보냈다.그리그는 완성 후에도 일곱 차례 개정을 거듭했다. 초판과 최종판 사이에는 300곳이 넘는 세부 수정이 있었고, 최종판은 그가 세상을 떠난 해인 1907년에 완성되었다. 1악장은 장대한 팀파니와 오케스트라, 폭포 같은 피아노 패시지로 시작한다. 2악장은 고요한 북구의 아침을, 3악장은 민속 춤의 경쾌한 리듬을 담았다. 북유럽의 서정과 청년의 에너지가 어우러진 이 협주곡은 슈만과 차이콥스키의 명곡들과 어깨를 나란히 하면서도 독보적인 색채를 자랑한다.두 곡 모두 여름밤을 시원하게 만들어주지만, 전해주는 감정과 분위기는 조금 다르다. 오늘, 나의 마음을 더 사로잡을 한 곡은 과연 어떤 곡일까?차이콥스키의 피아노 협주곡 1번은 혹평을 딛고 세월 속에서 꽃을 피운 음악이다. 그리그의 피아노 협주곡 A단조는 완성 직후 극찬을 받은 음악이다. 둘 다 여름밤에 듣기 좋은 명곡이지만, 한 곡은 비판을 넘어선 인내의 결과물이고, 다른 한 곡은 처음부터 찬란하게 빛난 작품이다.어떤 곡을 선택하든, 당신의 오늘 밤은 조금 시원하시기를.