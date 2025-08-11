주말 아침 7시, '줌'으로 만나 시를 이야기했습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲서정주문학관방문(2025.8.9)2기 수업 후 서정주 문학관(전북고창) 방문하다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

"저는 글쓰기 전문가도 아니고, 시인과 같은 문학 전문가는 더욱 아닙니다. 그런 제가 이 수업을 계획했을 때는 좀 다른 목표가 있었습니다. 평소 글쓰기에 재주가 없다고 생각한 사람일지라도 우리 글과, 우리 시에 관심이 있는 사람이라면 누구나 글을 쓸 수 있고, 시를 쓸 수 있는 재능이 있다고 믿습니다.

특히 근대 시인들은 우리가 학창 시절 교과서에서 만났던 사람들이 많습니다. 아무리 국어 과목에 흥미가 없었다 할지라도, 김소월, 윤동주 시인 이름 정도는 들어보셨을 겁니다. 이번 수업을 통하여 근대시인들의 시를 읽고, 그들의 시대를 이해하고, 그들의 말과 글의 아름다움을 배울 수 있기를 희망합니다. 더불어 한 가지 더 욕심을 내자면 이번을 계기로, 우리도 시를 쓸 수 있는 사람으로 변화해보고자 합니다."

큰사진보기 ▲신석정문학관방문1기 수업 후 신석정 문학관(부안)을 방문하다(2025.5) ⓒ 박향숙 관련사진보기

온라인 창을 통해 우리나라 근대 시인들의 세상을 만나본다면 어떨까. 우리는 코로나19 이후 디지털 세상과의 교류에 거리낌이 없어졌다. 전문가 집단들이 화상회의 플랫폼으로 사용한 소위 '줌'(zoom)이라는 도구 역시 일반인 누구나 사용하는 디지털 학습 도구로 자리했다.군산시 평생학습교육원에서 진행하는 프로그램 중 일명 '온택트(비대면) 강좌'는 줌으로 시민들에게 다양한 교육을 제공하고 있다. 운동과 건강, 음악과 미술, 문학과 문예, 외국어 학습, 스마트폰 활용 및 디지털사진과 유튜브 제작, 심지어 AI와 챗GPT 활용법까지 그 범위가 다양하다.올해 나는 문학에 관심이 많고, 특히 시를 공부하고 싶은 지인들이 곁에 있어서 강의 계획서를 제출했다. 프로그램명은 '근대 시인의 세상 보기와 글쓰기'이다. 지난 3월부터 지난 8월 8일까지 진행한 수업 1기와 2기를 합해 총 20주간의 수업(주 1회, 2시간)을 마쳤다. 들여보기로 선택한 근대 시인은 모두 8명으로 김소월, 백석, 한용운, 신석정, 윤동주, 김영랑, 정지용, 서정주였다.문우들이 시인과 시인의 시 세계를 탐구한 시간은 2주씩 진행했고, 시인에 대한 전반적인 개론과 문우들의 모방 시 또는 창작글 작품 발표까지, 다양한 활동으로 수업을 진행했다. 수업을 열고 닫을 때까지 나의 주요 기능은 문우들이 선택한 시인의 시 작품에 대한 각자의 해석과 느낌을 발표하는 일을 돕거나, 다른 문우들과의 토론을 중재하는 일이었다.이 수업을 처음 시작할 때 이런 말을 했다.기수마다 참여한 문우들은 평균 10명. 주말 아침마다 오전 7시에 일어나 모두 줌 세상으로 들어온 그들은 누구인가. 생전 처음 시를 읽어본 사람부터 이미 시집을 낸 시인에 이르기까지 다양했다. 배움이 성장하는 단계에서 가장 빠른 속도를 보인 사람은 기존에 글을 쓰고 있던 사람이 아니었다.하얀 습자지에 필묵의 향기가 퍼져나가듯, 중고등 학창시절 이후 처음 시를 읽는다는 한 문우의 성장은 눈에 띄게 빨랐다. 시간마다 만나는 시인들과 작품에 빠져서 눈물짓고, 감격하고, 시를 모방하며 자신의 글을 쓰는 그의 모습은 수업의 절창이었다.수업을 계획할 때 특별히 관심을 두었던 부분이 있다. 하나는 일제강점기, 근대시인들의 활동내용을 바로 알기(민족저항 시부터 일제찬양 시에 이르기까지)다. 또 하나는 바로 내 고장 전북의 시인들을 탐구하기였다. 1기에는 민족 저항시인, 신석정 시인(1907~1974, 부안출생), 2기에는 일제 및 독재 군부 찬양 시인이라는 꼬리표가 붙는 서정주 시인(1915~2000, 고창출생)을 공부 대상으로 정한 이유다. 특히 서정주 시인을 공부하는 문우들의 마음에는 형용할 수 없는 시 세계에 대한 감탄과 동시에 그의 행적에 대한 미움이 있어 뜨거운 토론이 이어지기도 했다.1기 수업 마지막 날에는 신석정 문학관을 탐방해 시인의 친필 좌우명, '지재고산유수(志在高山流水) 저 의연한 산과 유유히 흘러가는 강물의 마음을 배우자'라는 그의 외침을 마음에 담고 왔다. 1층에는 시인의 원고, 작품집 등 총 5000여 점의 유품을 전시해 놓은 상설 전시장과 시인의 저항 정신이 엿보이는 친필 편지, 액자 사진 등이 나열된 기획 전시실이 있다. 온택트 수업에서 문우들이 낭독했던 시인의 시 작품들을 만나면서, 공부의 보람을 느낀 순간이었다.2기 수업 마지막 날은 오늘은 서정주 시 문학관을 방문했다. 온택트 수업이 없었더라면 시인의 행적에 대한 선입견으로 시 문학관을 가지 않으려 할 수도 있었을 것이다. 그러나 글을 공부하는 사람의 자세는 반면교사의 마음도 수용해야 한다고 생각했다. 그의 문학사적 업적이나 행로를 일일이 다 표현할 수는 없지만, 최소한 우리 고장에 있는 그의 시 문학관에서 어떤 자세로 그를 설명하고 대표하는지 보는 일은 필요했다."우리말의 가장 아름다운 시를 간직한 미당 시문학관이자 친일 시까지도 가감 없이 전시해 놓은 문학관"이라는 말처럼, 문학관 한 층에서는 그의 일제 찬양이나 독재 군부 찬양을 숨기지 않고 전시하고 있었다. 아마도 살아서 자신의 행적에 대한 진정한 참회를 다 하지 못해 후손들이라도 대신 전하고 싶은 마음을 전시한 듯했다.올해가 서정주 시인의 1집 '질마재의 신화, 1975년 출간' 탄생 50주년 기념으로, 문학관에서는 특별관을 준비하여 시집 속 대표 시들을 전시하고 있었다. 함께 간 문우가 낭송한 '외할머니의 뒤안 툇마루' 덕분에 시인이 주장한 현실 찬양에 반해 순수한 어린 시절이 있어 그나마 다행이라는 생각이 머물기도 했다.앞으로 가을 학기에는 3기 온택트 수업으로 새로운 근대 시인들을 만날 예정이다. 우리말의 원형이 사라지거나 모호해지는 현실에서, 글을 쓰고 싶은 사람들에게 꼭 추천하고 싶은 공부가 있다면 바로 '근대시인들의 시 읽기'다. 디지털 시대일수록 오히려 더 많은 글쓰기를 요구 받는 것이 사실인데, 국적도 없고, 이해할 수도 없는 수많은 축약어가 난무하는 것은 참으로 마음 아프다.요즈음 학생들은 우리글에 대한 기초 문해력이 부족해 심지어 자신의 이름 뜻도 모르는 경우가 태반이다. 필요한 글인데도 줄이면 줄일수록, 외래어 또는 외국어를 많이 쓸수록 더 지식인으로 대우하는 이 현실을 바꾸고 싶은 미력한 마음, '근대 시 읽기'로 전하고 싶다. 한발 더 나아가, 초등학교부터 '동시 읽기와 암기', 또는 '글쓰기나 시 창작' 시간을 의무적으로 교육 과정에 포함했으면 좋겠다는 바람도 전해본다. K-문화강국의 토대는 '한글의 고유성'을 사랑하고 실천하는 자세에서부터 출발하기 때문이다.