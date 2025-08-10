세계 피폭자들의 절규 "핵 식민주의 피해는 현재진행형"

큰사진보기 ▲세계 피폭자 초청 증언대회 증언 장면세계 피폭자 초청 증언대회에서 마샬 제도 출신 베네딕 카부아 매디슨 마샬교육이니셔티브 사무국장이 증언을 이어나가고 있다. ⓒ 황용하 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계 피폭자 초청 증언대회 자료 화면남아프리카 콩고 민간사회 의장 이사이아 몽곰베 몸빌로씨의 증언 ppt 슬라이드 자료이다. ⓒ 황용하 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계 피폭자 초청 증언대회 단체사진세계 피폭자 초청 증언대회가 끝나고 참가자들이 단체사진을 찍고 있다. ⓒ 황용하 관련사진보기

2025년은 일본 히로시마와 나가사키에 핵폭탄이 투하된 지 80년이 되는 해다. 두 도시에서 피폭된 1세대들이 겪은 고통과 후유증은 2세, 3세대에게까지 고스란히 이어지고 있으며, 이들은 건강 문제뿐 아니라 사회적 차별과 소외도 함께 견뎌야 했다.8일 국회의원회관에서 열린 세계 피폭자 초청 증언대회에서는 히로시마와 나가사키 뿐만 아니라 전 세계 각지에서 진행된 핵실험과 우라늄 채굴로 피폭된 사람들의 목소리를 들을 수 있었다.마셜제도 출신 피폭 4세 베네딕 카부아 매디슨 마샬교육이니셔티브 사무국장은 약 80년 전, 미국이 비키니 환초를 비롯한 마셜제도 내 많은 산호섬을 황폐화시킨 '캐슬 브라보' 핵실험의 피해를 증언했다.그는 현지 주민들이 겪은 건강 문제뿐만 아니라 오늘날까지 지속되고 있는 환경적·문화적·경제적 영향을 언급하며 "정의는 단순한 금전 보상이 아니라 땅, 건강, 문화적 주권을 되찾는 권리"라고 강조했다. 이어 미국의 책임 인정과 공식적인 사과를 요구했다.한정순 한국원폭2세환우회 회장도 피폭이 가족에게 끼친 건강 피해를 개인적인 경험으로 풀어냈다. 그는 "미국이 지금이라도 원폭 후유증으로 평생을 질병과 고통 속에 살아가는 피해자들의 목소리에 귀 기울여야 한다"고 목소리를 높였다.하와이 기반의 반핵운동가 테아투아헤레 테이티-기에를라흐씨는 1966년부터 1996년까지 프랑스가 자행한 193회의 핵실험으로 지역 전체가 방사능에 노출된 프랑스령 폴리네시아(마우히 누이) 출신이다.그는 지역 주민들의 동의 없이 섬을 핵실험 장소로 사용한 프랑스와 미국의 결정을 핵 식민주의와 군사주의를 꼬집은 후 "그들로부터 집단적 해방은 마셜제도와 히로시마·나가사키, 한국, 일본 등과 국제적 연대를 통해서만 가능하다"고 강조했다.남아프리카 콩고 민간사회 의장이자 '히로시마와 나가사키의 잃어버린 연결고리' 프로젝트 창립자인 이사이아 몽곰베 몸빌로씨는 히로시마·나가사키에 투하된 원자폭탄에 사용된 우라늄의 주 원산지였던 콩고의 신콜로베 광산을 조명했다.그는 1942년부터 1945년까지 3300톤 이상의 우라늄이 비밀리에 채굴되고 운송되는 과정에서 콩고 광산 노동자들이 극심한 방사능에 노출된 채 강제 노동을 했다고 주장했다. 또한 방사성 폐기물로 인해 수세대에 걸쳐 암, 기형아 출생, 생태계 파괴 등의 피해를 겪고 있는 지역 주민들의 고통에 대해 국제사회의 책임을 촉구했다.피폭 2세인 세이난가쿠인대학 신학부의 하마노 미치오 교수는 일본 내 피폭 2, 3세들의 권리를 찾기 위한 소송이 잇따라 기각되거나 계류 중이라며, 피폭자들의 인권이 제대로 확립되지 않은 일본 내 현실에 우려를 표했다.미치오 교수는 피폭 2세 운동에 대해 "어느 나라 사람이든, 한 인간으로서 서로를 지지하며 인간의 안보를 요구하는 운동"이라고 정의하며, 피폭자 정의 실현은 초국경적 과제임을 청중들에게 상기시켰다.피폭 3세이자 카자흐스탄핵최전선연합 공동 창립자인 아이게림 세이테노바씨는 미·소 냉전시대 당시 세미팔라틴스크 핵실험장에서 행해진 116회의 대기권 핵실험과 300회 이상의 지하 핵실험으로 3세대, 4세대까지 고통받고 있다며 참혹한 결과를 알렸다.그는 카자흐스탄이 핵무기금지조약(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW)에 가장 먼저 서명·비준한 국가 중 하나임을 언급하고, 한국과 일본, 미국을 비롯한 모든 핵보유국이 조속히 조약에 가입하길 바란다고 말했다.마지막 발언자로 나선 미국 뉴멕시코주 나바호네이션 선주민이자 반핵·원주민공동체 조직활동가 레오나 모건은 우라늄 채굴로 인한 주민들의 피해가 현재진행형이라는 사실을 꼬집었다.그는 "과거 미국의 제국주의적 핵무기를 위한 것이었든, 현재 원자력 에너지 활용을 위한 것이든, 원자력 에너지와 핵무기 사이에는 분리할 수 없는 연결이 존재한다"며 그 연결고리가 바로 '핵 식민주의'라고 강조했다.