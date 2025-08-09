"지리산은 물론 그 어디에도 안돼, 케이블카 추진 중단해야"

큰사진보기 ▲전국케이블카 건설중단과 녹색전환연대는 8월 9일 오후 6시경 지리산 오도재에서 케이블카 중단 촉구 봉화행동을 벌였다. ⓒ 정정환 관련사진보기

"지리산 그 어디에도 안 된다. 케이블카 추진 중단하라."

9일 오후 지리산사람들, 지리산지키기연석회의, 지리산케이블카반대산청주민대책위원회가 오도재 주차장에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 이들은 '전국 케이블카 건설 중단과 녹색전환연대'와 함께 전국 곳곳에서 벌인 "케이블카 중단을 위한 동시 생명평화 봉화행동"의 하나로 이곳에 모여 입장을 밝힌 것이다.지리산을 비롯한 국립공원에 케이블카 설치 여부는 환경부(국립공원위원회)가 심의해 결정한다. 지리산 케이블카 추진은 구례, 남원, 하동, 산청(함양)이 나서고 있으며, 산청군은 이미 환경부에 신청서를 냈다.지리산사람들 등 단체는 "지리산은 우리에게 어떤 존재인가. 당신에게 어떤 존재인가. 그냥 파헤치고 파괴해도 되는 존재였단 말인가. 지리산은 지자체의 것도 아니고 대한민국 국가의 것도 아니고 대통령의 것도 아니고 환경부 장관의 것도 아니다. 생명들의 집이다"라며 "우리도 생명이라면 그냥 기대어 살아가야 올바른 것이 아니겠는가"라고 밝혔다.각 지역별 추진 상황을 거론한 이들은 구례에 대해 "구례군수는 지리산이 구례군의 것인 양 마음대로 훼손하려 하고 있다. 마치 자신의 소유물로 생각하는 것 같이 행동하고 있다. 지리산이 어디 개인의 것이었단 말이냐. 누군가의 소유일 수 없다"라며 "우리 모두의 보금자리이고 전 지구의 공유 공간이며 누군가가 마음대로 할 수 있는 공간이 아니라는 것"이라고 했다.구례군이 성삼재 케이블카 건설을 추진하는 것과 관련해, 이들은 "구례군은 성삼재에 지리산에 찾아오는 모든 관광객이 지리산 성삼재 케이블카를 탑승할 것이라 예상하였다"라며 "경제성은 내다 버렸단 말이냐. 과연 누가 성삼재에서 노고단을 올라가지 못하는데 1만 원이 넘는 비용을 지불하면서 케이블카를 이용한단 말이냐. 적자가 뻔한 사업에 군민에게 돌아가야 할 710억이라는 비용과 여기에 성삼재도로 폐쇄 복원 비용까지 부담하겠다는 계획서를 제출했다. 적자 사업에 군민의 복지에 사용되어야 할 비용을 사용하는 것은 군민을 우습게 알고 무시하는 행위이다"라고 설명했다.산청 케이블카와 관련해, 봄철 산불과 7월 중순 집중호우로 인한 산사태 등을 언급한 이들은 "왜 이런 일이 일어났을까? 이만한 폭우가 쏟아지면 당연히 산사태가 일어날 수 있다. 그러나 인간이 산을 허투루 건드려 사태가 더욱 심각해진 것은 아닐까"라며 "무분별한 임도 건설, 벌채, 불필요한 난개발, 피해지의 주민들은 '쓸데없이 건드린 곳이 무너졌다'고 이구동성으로 말한다"라고 했다.산청군은 2022년 6월 환경부에 신청서를 낸데 이어 지난 5월 28일 케이블카 신청서인 국립공원계획변경안을 다시 제출했다. 산청군은 예산 1220억 원을 들여 중산리 주차장에 하부정류장과 유암폭포 인근에 상부정류장을 둬 총길이 4.2km, 중간지주 9개를 설치한다는 계획이다.이를 언급한 지리산사람들 등 단체는 "2022년 제출한 신청서에 대해 공식적 검토와 보완지시가 없었는데도 2년 만에 내용이 별반 다르지 않은 신청서를 다시 만들어 제출한 것"이라며 "올해 제출한 신청서 작성용역과 환경영향평가에 2024년 총 5억 4000만 원의 예산을 들였다. 이것은 분명한 중복행정이다"라고 했다.산청군 계획에 대해, 이들은 "노선의 절반과 상부정류장은 국토의 1%에 불과한 자연공원보존지구에 위치한다"라며 "공원자연보존지구는 생물다양성이 특히 풍부한 곳, 자연생태계가 원시성을 지니고 있는 곳으로서 특별히 보호할 필요가 있는 지역을 말한다"라고 했다.7월 16~19일 폭우에도 지리산국립공원 안은 전혀 피해가 없다고 한 이들은 "산림을 건드리지 않았기 때문이다. 케이블카는 포크레인으로 산을 뭉개고 모노레일을 설치한 다음, 지주와 상부정류장을 건설하게 된다"라며 "케이블카는 국립공원 산사태, 지방재정 산사태의 기폭제이다. 의식과 양심이 있다면 지리산을 파헤치기 위해 올라가는 단 한 대의 포크레인도 용납해서는 안된다"라고 했다.지리산사람들 등 단체는 "산청군수, 구례군수, 환경부 장관, 대통령은 정신차리고 지금 바로 당장 이 사기행각을 멈추라. 지리산 케이블카는 절대로 불가능하다고 지금 바로 선언해야 더 큰 재앙을 막을 수 있다"라고 했다.이들은 "산청·구례군수는 전형적인 꼼수 계획서를 즉각 철회하라", "환경부 장관은 지리산국립공원을 훼손하는 케이블카 즉각 반려하라"라고 외쳤다.전국케이블카 건설중단과 녹색전환연대는 이날 오도재 뿐만 아니라 설악산(양양), 치악산(원주), 남산(서울), 황령산(부산), 보문산(대전), 주흘산(문경), 신불산(울산)에서도 생명평화 봉화를 올리는 행동을 벌였다.여러 지역의 케이블카 추진과 환경영향평가 부실·거짓을 열거한 이들은 "내란세력이 물러난 곳에 생명의 가치를 가장 많이 보듬고 있는 국립공원과 군립공원, 도시공원이 온전히 자리 잡아야 한다"라며 "대통령이 약속한 기본사회에는 민생과 민주와 더불어 생명이 함께하는 것이어야 한다"라고 했다.그러면서 이들은 "촛불혁명 실패에 따라 내란세력의 등장하고, 내란 세력을 지워버린 응원봉의 무지개 빛으로 다시 등장한 이재명 정부가 두 달 만에 생태의 가치를 어둠으로 가둬서는 안된다"라며 "생태위기의 극복을 위한 방향은 정상화의 길로 방향을 잡아야 한다"라고 강조했다.