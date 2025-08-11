독일에서도, 뉴질랜드에서도 '수라갯벌 보존하라'

큰사진보기 ▲함부르크 촛불행동 재독 교포들이 새만금신공항 부동의 촉구 엽서를 쓰고 있다.전북지방환경청에 보내는 새만금신공항 부동의 촉구 엽서를 함부르크 교포들이 함께 모여 쓰고 있다. ⓒ SyL 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금 신공항 촉구 엽서행동<탄소잡는채식생활네트워크> 회원들이 함께 모여 전북지방환경청 환경평가과에 새만금신공항 부동의를 촉구하는 엽서를 쓰고 있다. ⓒ 송순옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금신공항 부동의 촉구 2차 엽서행동의 일부 엽서새만금신공항 부동의를 촉구하기 위해 전북지방환경청 환경평가과로 엽서를 보내는 행동이 현재 3차까지 진행된 가운데, 총 3차 중 2차 엽서행동의 일부인 600여장의 엽서가 모인 모습이다. ⓒ 김지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금신공항 부동의 촉구 엽서행동각계각층의 시민들이 전북지방환경청 환경평가과에 새만금신공항 부동의 촉구 엽서를 발송했다. ⓒ 김지은 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신공항 부동의 촉구 집중행동2025년 8월 7일 전북지방환경청 앞에서 새만금신공항 부동의를 촉구하는 전국집중행동이 열렸다. ⓒ 김희진 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금신공항 부동의 촉구 다이인 액션새만금신공항 부동의를 촉구하며 전북지방환경청 로비에서 시민들이 다이인(die-in) 행동을 하고 있다. ⓒ 김희진 관련사진보기

큰사진보기 ▲새,사람 행진 포스터새만금신공항 취소 판결을 바라는 새,사람 행진이 2025년 8월 12일부터 9월 11일까지 진행된다. ⓒ 새사람행진 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금신공항 취소판결 촉구 1인시위2025년 8월 11일부터 9월 11일까지 서울 양재동 행정법원 앞에서 릴레이 1인시위가 진행된다. ⓒ 김지은 관련사진보기

새만금신공항 사업 결정이 환경부 산하 전북지방환경청의 손에 넘어온 상황에서, 천막농성, 선전전, 엽서행동, 민원행동, 다이인액션, 삭발식 등 다양한 직접행동이 전주 전북지방환경청을 향해 펼쳐지고 있다.천막농성은 9일 현재 1281일째 지속되고 있으며 매일 선전전도 진행되고 있다. 또한 부동의를 촉구하는 목소리는 대한민국을 넘어 독일, 뉴질랜드, 미국, 오스트리아 등에서도 이어지고 있다.재독 교포들이 부동의 촉구 엽서를 함께 작성하여 국제 우편으로 발송했는가 하면, 뉴질랜드 마오리 부족의 황아누이 쿠아카 공동체는 지난달 전북지방환경청에 보낸 공문에서 전지구적 관점에서 쿠아카(큰뒷부리도요)가 갖는 의미를 강조하며 남반구와 북반구에 걸쳐 있는 철새이동경로 전체에서 쿠아카의 서식지를 보존해야 함을 호소했다.쿠아카는 "인류의 역사 이전부터 멀리 떨어진 장소들과 사람들을 연결해 왔으며" "이러한 연결은 현재 심각한 위협에 직면"해 있다는 것이다. 또한 "동아시아-대양주 철새 이동 경로(EAAF)를 따라 연결된 모든 공동체들이 쿠아카의 서식지를 훼손하지 않도록, 최선을 다해 신중하고 적극적인 조치를 취해 주실 것을 간곡히 요청"드리며 "수라 갯벌의 경우, 쿠아카 서식지와 생태적 삶의 방식이 보호받을 수 있도록 책임 있는 당국이 현명하고 신중한 결정을 내려주시기를 요청"한다고 전하고 있다.지난 7일에는 민원을 직접 제기하는 민원행동과 함께, 생명의 죽음과 부활, 잘못된 체제에 대한 저항을 상징하는 다이인 액션이 전북지방환경청 로비 안에서 평화롭게 진행되었다. 또한 수라갯벌 보존을 위해 끝까지 싸우겠다는 결의을 표현하기 위한 1차 삭발식에 이어 2차 삭발식도 진행되었다. 삭발에 동참한 시민은 총 12명이었다.한편, 9월 11일에는 새만금신공항 기본계획 취소 행정소송의 1심 판결이 나온다. 전주 전북지방환경청 앞 농성은 그대로 지속하는 한편, 취소 판결을 촉구하는 도보 행진이 전주에서 서울까지 8월12일부터 9월 11일까지 진행된다. 또한 같은 기간 서울 양재동 행정법원 앞에서 취소 판결 촉구 릴레이 1인시위도 이어질 예정이다.