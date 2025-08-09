경찰, 이춘석 작년 차명거래도 들여다본다…주말도 고발인 조사

큰사진보기 ▲주식 차명거래 의혹 받는 이춘석 의원주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 더불어민주당 의원이 지난 5일 국회 본회의에서 방송법 일부개정법률안 무제한토론 종결동의의 건 표결에 참여하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 조현영 최윤선 기자 = 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 주말에도 고발인 조사를 이어가며 수사에 속도를 내고 있다.서울경찰청 금융범죄수사대는 9일 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사했다.조사는 오전 9시께 시작해 4시간가량 이어진 것으로 전해졌다.가세연은 국정기획위원회에서 경제2분과장을 맡았던 이 의원이 이른바 인공지능(AI) 대표주들을 보좌관 차모씨 명의로 차명 거래했다며 지난 6일 이 의원과 차씨를 금융실명법·이해충돌방지법 위반 등 혐의로 고발했다.국정기획위 경제2분과가 AI·산업통상 정책을 총괄한다는 점에서 이해충돌 논란이 있다는 것이다.경찰은 작년 국정감사장에서 포착된 이 의원의 차명 주식거래 의혹도 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.이 의원은 이번 의혹과 별개로 지난해 10월 7일 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 바 있다.경찰도 이날 가세연이 제출한 당시 언론 기사를 토대로 작년 거래에 대한 질문을 이어간 것으로 전해졌다.경찰 측이 준비한 자료만 400페이지 분량에 달한 것으로 알려졌다.경찰은 향후 차씨 명의 계좌에서 이뤄진 전체 주식거래로 수사 범위를 확대할 것으로 전망된다.비슷한 시각 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장도 고발인 신분으로 경찰에 출석해 조사받았다.김 사무총장은 조사에 앞서 "전담수사팀이 대통령실과 더불어민주당 또 다른 국회의원 및 보좌관을 대상으로 네이버, 카카오페이, LG CNS 주식 투자 관계에 대해 완벽하고 투명한 수사를 진행해야 한다"며 "수사대는 매일 언론 브리핑을 진행해야 한다"고 주장했다.그러면서 "이번 일은 국가 경제를 힘들게 하고 국기를 문란하게 했다는 점에서 지금 진행되는 특검보다 더 중차대한 일"이라고 덧붙였다.경찰은 고발인 진술 등을 바탕으로 제기된 의혹을 확인하기 위해 이 의원과 차씨에 대한 소환 조사 시기도 저울질하고 있다.이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란에 휩싸이자 곧바로 민주당을 자진 탈당했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>