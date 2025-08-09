DMZ 도보 나선 개신교인들 "한반도 평화에 그리스도인들 책무 있어"

큰사진보기 ▲한국기독교교회협의회는 8일 오전 제리 필레이 세계교회협의회 총무와 함께 ‘세계교회와 함께 걷는 DMZ 순례’를 진행했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲도보 순례 참석자들이 임진각 내 ‘통일로 가는 평화의 소녀상’에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

광복과 분단 80주년을 맞아 국내·외 개신교인들이 분단의 역사가 서린 비무장지대(DMZ) 접경지역을 찾아 한반도의 평화와 통일을 기원했다.한국기독교교회협의회(아래 NCCK)는 9일 오전 제리 필레이 세계교회협의회(아래 WCC) 총무와 함께 '세계교회와 함께 걷는 DMZ 순례' 일정을 진행했다. 이날 9시 경기도 파주 장산전망대에서부터 순례에 나선 참석자들은 인근 마정리에서 주민들을 만나 지역의 근황을 소개받고 접경지역의 안정과 한반도의 평화·통일을 위해 개신교계가 함께 협력해달라는 부탁을 받았다.이어 임진각에 도착해 자유의 다리와 장단역 증기기관차 등을 관람하며 분단의 상처가 아직도 남아 있음을 체감했고, 일본군 성노예 문제에 대한 민족의 아픔을 공유하며 평화로운 통일이 앞당겨지길 바라는 취지로 세워진 '통일로 가는 평화의 소녀상'도 찾았다.이후 망향대에 도달한 참가자들은 "오늘날 전 세계 그리스도인에게는 한반도의 평화와 통일을 견인해야 하는 책무가 있다"고 뜻을 모으며 서로의 소감을 나눈 뒤 침묵의 기도로 순례 일정을 마쳤다.순례 현장에서 제리 필레이 WCC 총무는 "거리상으로 남과 북이 이리도 가까운데, 오늘날 양측 관계가 멀어지고 소통하기 어려운 현실이 참으로 안타깝다"면서 "WCC와 세계 그리스도인들이 한반도 분단의 상황을 넘어 한반도의 화해와 평화를 위해 주어진 사명을 감당할 수 있도록 NCCK와 접경지역 주민들과 연대하겠다"고 밝혔다.김종생 NCCK 총무 역시 "파주를 비롯한 DMZ 접경지역은 '땅은 그대로인데, 민족이 어쩌다 나뉘어 서로 오고갈 수 없게 됐을까'라는 분단의 아픔을 가장 가까이에서 느낄 수 있는 곳"이라 설명하면서 "오늘 순례의 여정을 통해 그리스도인들이 이 땅의 분단에 아픔을 느끼고 화해와 통일의 길을 열어내는 역할에 자원하길 바란다"고 전했다.한편, 제리 필레이 WCC 총무는 다음날 10일 NCCK가 주최하는 2025 세계교회와 함께하는 한반도 평화통일 남북공동기도주일 연합예배에서 한반도 평화를 위해 국제사회와 세계교회가 더욱 적극적으로 동참할 것을 호소하는 설교를 할 예정이다.또 정부 고위 관계자와 교계 주요 인사들과 만나 남북 화해와 항구적 평화를 위한 실질적인 협력 방안을 함께 논의할 예정으로 알려졌으며, 11일 강원도 철원군에서 한국기독교장로회 화해와평화의교회 헌당 및 창립 예배에 참석해 축사를 전할 계획이다.