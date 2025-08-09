장동혁 "전한길 악마화 동의 어려워"

큰사진보기 ▲국민의힘 당 대표에 출마한 장동혁 의원이 지난 6일 박정희 대통령 생가를 방문했다. ⓒ 장동혁 SNS 갈무리 관련사진보기

AD

국민의힘 장동혁(보령·서천) 당 대표 후보가 "전한길 한 사람을 악마화하고 극우 프레임으로 엮으려는 시도에는 동의하기 어렵다"고 밝혔다.장 후보는 9일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "이번 전당대회를 기점으로 공격 대상은 내부가 아니라 밖에 있어야 한다"며 이같이 말했다.앞서 국민의힘은 지난 8일 대구에서 당 대표를 뽑는 전당대회 합동연설회를 개최했다. 하지만 이 과정에서 한국사 강사 전한길씨가 탄핵에 찬성한 후보들이 연설하자 '배신자'라고 연호하며 소란을 피웠다. 이에 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 9일 "혼란을 불러일으킨 전씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지할 것"이라고 밝혔다.이에 대해 장동혁 후보는 "전당대회는 축제의 장이 되어야 한다. 그러나 어제(8일)의 전당대회장은 그렇지 못했다"면서 "특정 후보의 지지자들이 맨 앞에 모여서 내가 연설하는 내내 방해를 했다"라고 말했다. 그러면서 "지난번 전당대회 때는 지지자들 사이에 폭력 사태도 있었다"며 "매우 아쉬운 장면"이라고 밝혔다.특히, 장 후보는 안철수 후보를 향해 "고약한 프레임으로 나까지 엮어 내부 총질을 하면서 전당대회를 치르려는 태도는 용서하기 어렵다"면서 "실력으로 승부해라"라고 비판했다.또한, "어제(8일) 전당대회장에서 펼쳐진 모습과 관련하여 도발행위를 한 특정 후보도 책임에서 결코 자유로울 수 없다"며 "'심장병 걸린 대구'라는 발언도 매우 부적절했다"고 "불이익한 조치의 기준과 무게는 누구에게나 늘 공평해야 한다"고 목소리를 높였다.이는 최고의원에 출마한 김근식 후보자를 향한 것으로 보인다. 전씨를 비롯한 윤석열 전 대통령 지지자들은 합동연설회장에서 김근식 최고위원 연설 당시 야유하면서 방해했다. 이에 김 후보는 한 당원이 전한 "심장병 걸린 대구"라는 발언을 했다. 장 후보는 이를 문제 삼은 것. 이는 중앙당에서 전씨에 대한 비판의 목소리가 높아지고 징계가 될 것으로 보이자 전씨를 옹호하는 듯한 모습이다전씨를 옹호하는 듯한 SNS 글에 시민들의 갑론을박이 이어졌다. 한 시민은 '전당대회를 개막장으로 만든 책임은 장동혁 의원이 제일 크다', '표 받아먹으려고 전한길을 편들고...', '한심하다'등 비판의 목소리가 이어졌다.반면, '장동혁의 장풍이 돌풍이 되고 태풍으로 확장되길(바란다)', '화이팅'이라며 장 의원을 응원하는 댓글도 보였다.