새로운 이웃, 303호 할머니가 들려준 놀라운 말

요즘 새로운 이웃이 생겼다. 아버지가 돌아가시고 한 달 넘게 퇴근 후 어머니 집으로 가다 보니 어머니의 이웃에 대해 많은 것을 알게 된다. 열 가구가 사는 작은 공동 주택에서 반장을 맡고 있는 어머니는 그 안에서 일어나는 일들을 소상히 말해 주신다. 어머니는 관리비 및 일체의 회계 일을 도맡아 하신다.열 가구 중 택배 일을 하는 젊은 청년과 혼자 사는 위층 아가씨를 제외하면 나머지 여덟 집은 다 70~80대의 혼자 사는 할머니이다. 연로하여 집에서 쉴 만도 한데 다들 일을 하신다. 303호에 사는 할머니는 여든이 다 되어서도 빌딩 계단 청소 일을 하신다. 새벽에 나가서 이른 오후에 들어오는데 얼마 전 위층 아가씨에게 "202호 아주머니(우리 엄마)에게 무슨 일이 생겼어요? 자주 우는 소리가 들리던데"라 물었나 보다.아저씨가 돌아가셨다는 소식을 들은 할머니는 한숨을 쉬면서 남편을 잃었으니 얼마나 상심이 크겠냐며 "거기에 비하면 나는 명함도 못 내밀겠네"라며 말끝을 흐렸다 한다. 무슨 일 있냐고 묻자 두어 달 전에 둘째 아들이 교통사고로 세상을 떠났다는 것이다. 그 말을 전해 들은 나는 너무나 놀라 입을 다물 수가 없었다. 자식을 잃은 비통함을 그 어디에 견줄 수 있을까 싶어서이다.그런 일이 있고 나서 엄마와 303호 할머니는 어쩌다 마주쳐도 목례만 가볍게 하고 지나들 가신다. 예전에는 길에서 만나면 안부 인사도 하고 근황도 물었는데 이제는 눈이 마주쳐도 눈길을 피하며 조용히 지나치게 된다고 한다. 섣불리 위로할 수도 없고 어떤 말로도 위로가 될 수 없음을 알기 때문일 것이다. 겪어보지 않으면 모르는 일들이 있는 것이다. 비슷한 경험을 한 사람들만이 진정한 공감을 하고 슬픔을 공유할 수 있기에 동병상련이란 말이 나온 게 아닐까 생각된다.앞집 할머니는 밤에 나가서 새벽에 들어오신다. 밤새 일하는 것 같은데 어느 날인가는 엄마가 집에 쌀이 많아 "혹시 나라미(정부미) 드세요?"라 물었다. 아시는 몇몇 분들이 엄마에게 쌀을 주어서 나누어 먹으려 한 것이다.앞집 할머니가 깐깐하고 말이 없어 친하게 지내지 않았기에 말하는 게 더 조심스러웠다. 그런데 앞집 할머니는 의외로 흔쾌히 "그럼요, 먹지요"라 하였다. 찹쌀을 섞어 먹으면 더 차지고 맛있다며 엄마가 쌀 한 포대를 드리자 좋아하며 받아 가셨다. 나중에 만났을 때는 맛있게 밥을 잘해 먹고 있다면서 감사의 뜻을 전했다 한다.예전에 어머니가 집에 쌀이 많으니 가져다 먹으라 했을 때, 많으면 버리라고 벌레 생긴다고 타박했던 내 모습이 떠오른다. 걸핏하면 배부르다고 밥을 아낌없이 버려 대던 내가 요즘 훈련을 받는 것 같다.엄마의 가장 가까운 이웃은 302호 위층 아가씨이다. 20대 때 전두엽 수술을 받은 뒤로 단기기억 상실증이 생겨 사회생활을 못 하는 40대 싱글 여성이다. 부모님에게 생활비 받으며 생활하는지라 넉넉지 않을 텐데도 빵이든 아이스크림이든 꼭 엄마 것도 같이 사 와서 나누어준다. 누구보다도 마음이 부유한 이웃이다.엄마는 치과를 자주 다니시는데 나는 그게 임플란트 때문인 줄로 알았다. 그게 아니었다. 잇몸이 약해 임플란트가 안 되는 부분은 어쩔 수 없이 틀니를 넣는다고 한다. 일부분에만 하는 것이긴 하나 틀니라는 말을 듣고 내가 너무나 놀라자 엄마는 뭘 그리 놀라냐며 주위에 부분 틀니를 한 사람들이 많다고 하신다. 하물며 303호 할머니는 이 전체가 임플란트라며 "나는 틀니가 하나도 없다"고 자랑을 했다 한다. 엄마는 또 그걸 부러워하신다. 모두 다 나에게는 생소하고 놀랍기만 한 이야기이다.요즘은 안티 에이징, 저속 노화 등 너도나도 늙음을 늦추려 하고 거부하며 조금이라도 젊어 보이려 애를 쓴다. 일부러 빨리 늙을 필요야 없지만 나이가 들면 늙는 건 정해진 수순인데 정작 받아들여야 할 나이 듦이나 노년에 대한 고찰보다는 회피나 외면 만이 답이라는 듯이 젊음에만 매달리는 추세이다. 나 역시 예외가 아니었다는 데에 생각이 미치며 부끄러움이 앞선다.그동안 내가 얼마나 시야가 좁았고 주위에 무심하고 무관심했는지를 하루하루 느끼고 있다. 뭘 얼마나 대단한 일을 한다고 자신의 세계에만 빠져서 주위를 둘러보지 못했는지(하물며 가장 가까운 부모에게조차) 모르겠다. 인생은 개인 플레이가 아니라 팀워크인 것을 미처 몰랐다. 우리는 모두 연결되어 있고 서로 보답하며 살아야 하는 것이었다. 깨달음은 뒤늦게 오는 법이라지만 늦어도 너무 늦은 게 아닐까 싶어 자책도 하고 어쭙잖은 변명도 해 본다.몇 년 전에 천안함 사건(2010년 잠수정 피격 사건)으로 자식을 잃은 부모들이 세월호 사건(2014년 여객선 침몰 사건) 때 자식을 잃은 부모들에게 "당신들 마음은 우리만이 안다"며 위로했던 일이 떠오른다. 같은 아픔을 겪은 사람들이야말로 진정으로 서로를 이해하고 상처를 보듬을 수 있을 것이다.어머니와 303호 아주머니가 언제쯤 다시 안부를 물으며 소소한 일상 이야기를 나눌 수 있을지 모르겠다. 마음속에 한가득 고여 있는 슬픔과 애통이 조금 사그라들면 예전처럼 웃으며 다정한 이웃으로 지내실 수 있기를 기대해 본다. 그때쯤이면 서로의 아픈 마음도 들여다보시며 서로에게 위로가 되기를, 나도 그 위로의 손길에 동참할 수 있기를 바라본다.