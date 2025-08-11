배롱꽃 왕관 쓴 밀양 향교, 입 소문날만하네요

큰사진보기 ▲월연정 곳곳에 서있는 오래된 배롱나무에 꽃이 만개해 있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲월연정으로 가는 길에 서있는 배롱나무. 단아하고 아름다운 모습이 올 때마다 눈길을 끈다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 '똥개'의 촬영지인 월연타널. 1905년 경부선 개통당시 사용하던 용평터널로 이후 경부선 복선화로 선로를 이설하면서 일반도로로 사용되고 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲고택과 잘 어울리는 배롱꽃 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲월연대 마루에 잠시 앉아 앞쪽으로 유유히 흐르는 밀양강을 바라보얐다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍화루 바깥에도 배롱꽃이 한가득 피어있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양 향교 작은 도서관 옆에 배롱나무 한 그루가 멋스럽게 서있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲향교의 강학공간인 명륜당 지붕위에 만개한 배롱꽃이 마치 왕관처럼 펼쳐져 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

지난 8일 한낮의 뜨거운 불볕더위를 피해 여명에 집을 나섰다. 밀양의 배롱꽃 명소인 월연정과 향교에 가기 위해서다.월연정은 조선 중종 때 한림학사를 지낸 이태가 벼슬을 그만두고 밀양으로 돌아와 1520년에 지은 쌍경당과 월연대 일원을 말한다. 추화산 동쪽 기슭, 밀양강과 단장천이 만나는 절벽 위에 들어서 있다. 경남 유형문화재로 2012년 명승 제87호로 지정되기도 했다.영화 <똥개>의 촬영지인 월연터널을 지나 차를 세우고 바로 마주하는 좁은 길로 들어섰다. 길 중간 쯤 배롱나무 한 그루가 서있다. 아름답고 단아한 모습이 올 때마다 눈길을 끈다. 밀양강을 곁에 두고 좁은 길을 걸어 들어가 쌍경당을 둘러본 뒤 작은 다리를 건너 월연정으로 갔다.높은 절벽에 석축을 쌓고 그 위에 정자를 지었다. 중앙에 방이 하나 있을 뿐 사방이 트인 구조다. 마루에 앉으니 눈앞에 유유히 흐르는 밀양강이 내려다보인다. 곳곳에 아름드리 배롱나무가 붉은 꽃을 피우고 서있다. 잠시 숨을 고르고 향교로 자리를 옮겼다.1100년 경에 설립되었다고 알려진 밀양 향교는 밀양 손씨 집성마을로 전통가옥이 밀집한 교동마을 뒤 경사지에 있었다. 지방의 양반들이 설립한 사립교육기관인 서원과 달리 향교는 국가가 세운 공 교육기관으로 지방의 유생들을 교육하는 역할을 담당했다. 밀양 향교는 봄이면 매화가, 여름에는 배롱꽃으로 입소문이 난 곳이다.출입문 역할을 하는 풍화루를 지나자 눈앞에 아름다운 풍경이 펼쳐졌다. 유생들의 강학공간인 명륜당 지붕 위를 덮을 듯 만개한 배롱꽃이 마치 병풍처럼 둘러싸고 있었다. 고택 지붕과 배롱꽃의 멋진 조화였다. 작은 도서관 옆에도 배롱나무 한 그루가 멋스럽게 서있다. 꽃이 귀한 여름, 붉게 피어난 배롱꽃을 보며 더위에 지친 마음을 달래본다.