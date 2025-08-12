경찰한테 거짓말 유도하는 신종 보이스피싱, 이렇게 당한다

"서울경찰청 긴급 신고 112입니다. 무엇을 도와드릴까요?"

"여기는 송파구 □

은행 ○○지점입니다."

"네, 무슨 일 있으세요?"

"지금 여성 고객님이 돈을 찾아가려고 직접 은행 창구로 방문했는데, 보이스피싱이 의심됩니다."

"지금 고객이 앞에 있나요?"

"네."

"그럼 듣기만 하세요. 먼저 경찰관은 지금 출동하고 있습니다. 고객 분이 현장을 떠나지 않도록 계속 현금 인출이 지연되고 있다고 시간을 끌어 주세요. 곧 경찰이 도착할 겁니다."

"알겠습니다."

큰사진보기 ▲현금지급기 옆에 "정부기관 또는 금융회사 직원이 현금 전달을 요구한다면 100% 보이스피싱입니다"는 포스터가 붙어있다. ⓒ 박승일 관련사진보기

"112 신고센터와 통화한 내용은 제가 차에서 들으면서 왔고요. 추가로 몇 가지만 더 물어보겠습니다. 은행 계좌는 여기서 차단한 건가요?"

"아닙니다. 본점 금융 피해 예방센터(전화번호 1577-8008, 24시간 운영)에서 지난 주말 이틀 동안 계속해서 하루에 600만 원씩 나눠서 찾는 게 의심되어 계좌를 정지 시켰습니다."

"저분은 왜 돈을 찾아가려고 한다고 해요?"

"곧 결혼식을 올리는데 예식장 측에서 비용을 현금으로 내면 추가 할인을 해준다고 했다고 말했어요."

"실제로 결혼식을 올리는 건 맞는 것 같아요?"

"안 그래도 저희가 결혼식 관련 청첩장이나 증빙될 자료를 부탁드렸는데, 아직 없다고 하셨어요."

"추가로 해주실 말씀이 있을까요?"

"본점에서 매일 모니터링을 하면서 수상한 점이 발견되면 직접 고객과 전화해서 확인하는데 저분이 조금 전에 방문해서 계속 보이스피싱 아니라면서 계좌를 해제해 달라고만 반복해서 말했어요."

"알겠습니다. 저희가 더 이야기를 해보겠습니다."

"감사합니다."

"계속해서 말하는 부분이 이상하잖아요. 솔직하게 말해줘요. 그래야 경찰관이 도와줄 수 있어요."

"사실은 지난주 수요일. 금융감독원에서 전화가 왔습니다. 누군가 제 금융 정보를 이용해 사기를 쳤는데, 제삼자 개인정보보호법에 따라서 저도 처벌받는다고 했어요. 시키는 대로 하지 않으면 구속된다고 했어요. 그래서 시키는 대로 했어요."

"은행원이나 경찰관에게는 왜 거짓말을 했어요?"

"금감원 직원이라는 사람이 전화로 경찰이 출동할 거라고 했어요. 저를 처벌하려고 한다는 거예요. 그럼, 자신들은 도와줄 수 없다고 했어요. 경찰이 질문하면 이렇게 답변하라고 알려줬어요. 그런데 진짜 경찰관이 와서 저도 놀랐어요. 죄송합니다."

"진짜 다행이다. 위험한 장소에서 사람을 구하는 것만이 경찰의 일이 아닌 듯 해. 때로는 말 한마디, 판단 하나가 큰 피해를 막기도 하잖아."

"그러게요. 요즘은 은행에서도 고객들의 예금을 지키려고 진짜 열심히 하는 것 같아요. 24시간 모니터링을 하는 줄은 몰랐어요."

"그러게. 경찰이나 은행이나 마땅히 해야 할 일이지만, 참 고맙네."

"제가 은행 사이트에 칭찬 글 좀 올리겠습니다."

큰사진보기 ▲누구나 속을 수 있는 사회적 재난, 보이스피싱 ⓒ bermixstudio on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다. 또한, 후속 기사가 이어질 예정입니다.

지난 4일 오후 12시 50분이었다. '코드1' 신고 알림음이 지구대 안에 울려 퍼졌다. 보이스피싱 의심 신고다. 실시간으로 112신고를 접수하는 동시에 현장에서는 출동이 함께 이뤄졌다. 그만큼 긴급한 신고라는 뜻이다. 마침, 근처에서 거점 근무 중인 순찰차가 있다. 먼저 출동할 수 있도록 지구대에서 무전을 했다. 그리고 나도 현장으로 바로 출동했다.신고자와 112신고 접수 과정에 대한 구체적인 내용은 생략했다. 혹여 보이스피싱 조직이 이를 악용할 수 있기 때문이다. 어찌 됐든 신고 내용은 매우 구체적이었고 신고자도 은행 직원이었던 터라 신빙성은 매우 높다고 판단했다. 그래서 더욱 신속히 출동할 수 있도록 한 번 더 무전을 했다. 현장에 도착해 은행이 있는 2층으로 뛰어 올라갔다.현금 2200만 원을 찾아 가려던 26살의 여성이 인출 창구에 앉아 있었다. 평범한 직장인이었다. 다만 뭔가 수상한 점이 있었다. 먼저 도착한 경찰관 두 명이 사람이 없는 빈 사무실로 여성과 함께 이동했다. 나는 신고한 은행원의 진술을 추가로 듣기로 했다.해당 여성과 대화하던 후배 경찰관이 급하게 내게로 왔다. 그리고 다소 황당한 이야기를 꺼냈다. 돈을 찾기 위해 은행원에게 거짓말을 했다는 것이다. 결혼식 때문이 아니라는 것이었다. 사실은 자신이 지난 금요일 저녁 술을 마신 상태에서 운전하다 사고를 냈다는 것이다. 그래서 상대방이 합의금으로 3000만 원을 요구했다는 것이다. 대신 경찰에 신고는 하지 않겠다는 조건이었다고 했다. 황당했다.그때까지만 해도 보이스피싱은 아닌 듯싶었다. 그럴 수도 있겠다는 생각과 너무도 차분하게 말하는 태도가 그랬다. 본인의 동의를 얻어 지구대로 이동했다. 은행 측에는 추가로 확인할 내용이 있다고만 했다. 정확하지 않았기 때문이다. 거래가 제한된 계좌에 대해서도 해제하지 않도록 요청했다.지구대로 복귀하면서 여성에게 질문할 내용들을 머릿속으로 정리했다. 만약 여성의 진술대로 자신의 음주 사실을 무마해 주는 조건으로 누군가에게 돈을 주고받는 것도 명백히 위법한 행위다. 물론 그것도 사실이 아닐 수 있다.형법 제350조 공갈죄는 사람을 협박하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 공갈죄로 처벌한다고 규정한다. 상대방이 "음주 운전을 경찰에 신고하겠다"라며 이를 빌미로 협박하여 돈을 요구하는 경우다. 여기서 협박의 정도는 약해도 해당한다.다른 경우도 있을 수 있다. 실제는 이 여성이 보이스피싱 조직의 중간 인출책일 수도 있다. 다른 피해자로부터 자신의 계좌로 이체받고 보이스피싱 조직으로부터 일정 금액을 받기로 했을 수 있다. 실제로도 그런 경우가 있다. 그 사이 지구대에 도착했다.먼저 도착한 동료들이 진술을 듣고 있었다. 현장에 함께 출동했던 한 경찰관은 얼마 전까지 수사 부서에서 조사를 담당했던 후배다. 다른 한 명은 최근까지 경찰특공대에서 근무하다 일선으로 발령받은 경찰관이었다. 놀란 여성을 안심시켜 가며 차분하게 조사를 이어갔다. 그렇게 50여 분이 흘렀다. 다시 한번 반전이 일어났다.그제야 모든 진실이 드러났다. 신종 보이스피싱 피해였다. 3년째 직장 생활을 하고 있던 평범한 회사원이었다. 그 사이 1천만 원 넘게 적금도 부었다. 그런데 범죄에 속아 온라인으로 대출도 받았다. 그렇게 해서 통장에는 3800만 원이 있었다. 지난 주말에 찾아갔던 1200만 원은 이미 보이스피싱 조직에 전달됐다. 다행히 은행의 빠른 판단과 경찰의 신속한 대응 덕분에 추가 피해는 막을 수 있었다. 천만다행이었다.피싱 수사 전담팀에 피해자를 인계하기 위해 경찰서로 이동했다. 그는 경찰서로 이동하는 순찰차 안에서도 금감원에 정확하게 확인해 달라고 몇 번이나 부탁했다. 보이스피싱 조직은 그만큼 철저하게 여성을 속였다. 누구나 '아차'하는 순간 피해를 볼 수 있다는 점을 여실히 보여주는 순간이었다.범죄 조직은 치밀했다. 은행에 방문했을 때 답변과 경찰관이 질문할 때 시나리오까지 미리 치밀하게 알려줬다. 심지어 경찰이 도우려는 게 아니라 처벌하려는 거라고 거짓 정보를 반복 주입했던 것이다. 그러다 보니 피해자는 끝까지 혼란을 느꼈다.자칫 여성의 이야기만 믿고 통장 계좌를 해제했다면 끔찍한 일이 생길 수도 있었다. 다시 한번 생각해도 아찔하다. 현장에 함께 출동했던 동료들과 일이 마무리되고 안도했다.현장에서 경찰과 은행 직원이 공조하지 않았다면, 이 여성의 2200만 원은 사라졌을 것이다. 통장 해제가 이루어졌다면 보이스피싱 조직은 한 치의 망설임도 없이 돈을 가져갔을 것이 뻔하다. 후배는 실제로 해당 은행 홈페이지에 글을 올렸다.이번처럼 치밀한 경우는 처음이었다. 보이스피싱 수법이 얼마나 교묘하고 정교 해졌는지를 여실히 보여주는 사례였다. 더 이상 '속을 리 없다'라는 방심은 금물이다. 과거 대부분의 피해자는 노약자였다. 그런데 요즘은 젊고 평범한 직장인도 피해자가 될 수 있다는 점을 명심해야 한다.보이스피싱은 이제 '누구나 속을 수 있는' 사회적 재난에 가깝다. 이번 같은 은행의 모니터링, 경찰의 출동, 피해자의 마지막 용기, 그 어느 하나라도 빠졌다면 결과는 분명 달랐을 것이다.누군가 통장 계좌가 범죄에 연루되었으니, 자금을 빼내야 한다는 말은 100% 보이스피싱이다. 특히, "경찰이 널 체포하려 한다", "조사 중이다"는 식의 협박성 말은 범죄 조직이 심리적으로 혼란을 유도하기 위한 전형적인 수법이다. 절대 혼자 판단하지 말고 가족이나 주변 지인들과 대화해야 한다. 우리가 지켜야 할 것은 돈만이 아니다. 서로의 신뢰다.