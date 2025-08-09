일 언론 "한일 정상회담, 23일 도쿄서 개최 조율 중"

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 일본 방문 추진을 보도하는 요미우리신문 ⓒ 요미우리신문 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 23일 도쿄에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 여는 방향으로 조율 중이라고 일본 언론이 보도했다.<아사히신문>은 8일 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 "이 대통령이 방미 전에 일본을 방문해 대일 중시 자세를 보이려는 목적이 있는 것으로 보인다"라며 "(한일) 정상회담은 23일로 조율하고 있다"라고 전했다.그러면서 이 대통령이 25일 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 한미 정상회담을 열 것이라는 한국 언론의 보도를 소개했다.또한 조현 외교부 장관이 지난달 29일 취임하고 처음 일본을 방문하고 곧이어 미국을 찾은 사례를 들며 "이재명 정부는 트럼프 행정부를 대응하는 데 있어서 일본과의 안정적 관계를 중시하는 것으로 보인다"라고 설명했다.이 신문은 "한때 일본에 강경 발언을 하던 이 대통령에 대해 일본 측은 경계감이 강했지만, 이 대통령은 6월 취임한 이후에는 한일 관계를 중시하는 발언을 계속하며 개선 기조를 유지하는 자세를 보여주고 있다"라고 분석했다.<요미우리신문>도 "한일 정부가 23일을 축으로 정상회담을 여는 것을 검토하고 있다"라면서 "이 대통령이 일본과 미국을 잇달아 방문해 한미일 협력을 중시하는 자세를 강조하려 한다"라고 보도했다.그러면서 "올해 한일 국교정상화 60년에 맞춰 한일 관계의 안정적인 발전을 위해 양국 정상이 긴밀한 의사소통을 이어갈 것을 확인할 것"이라고 내다봤다.일본 TBS방송은 "이 대통령이 취임 후 일본을 방문하는 것은 처음"이라며 "양국 정상이 정기적으로 상호 왕래하는 '셔틀 외교'의 제1탄이 될 전망"이라고 보도했다.이어 "핵·미사일 개발을 추진하는 북한과 해양 진출을 강화하는 중국을 염두에 두고 안보 분야에서의 한일, 한미일 협력을 강화하고 싶은 생각"이라며 "이 대통령이 한일 간 역사문제도 다룰지가 주목된다"라고 전했다.앞서 이 대통령과 이시바 총리는 지난 6월 17일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 방문한 캐나다 캐내내스키스에서 처음 만나 정상회담을 한 바 있다.