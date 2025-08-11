담뱃갑 엮어 만든 찻집 돗자리, 보신 적 있으세요?

큰사진보기 ▲담뱃갑 종이 방석. 오수 추억박물관 ⓒ 이완우 관련사진보기

전북 임실 오수면에 보은의 개 설화 주인공인 오수개 의견비가 세워진 원동산 공원이 있다. 이 공원 가까이에 있는 추억박물관을 찾아가면, 타임머신 탄 듯 수십 년 전의 추억으로 여행할 수 있다. 이곳에는 수만 점의 근현대사 생활 자료가 진열되었다. 1960~1970년대의 각종 소주, 포도주와 양주 등 진귀한 술병 약 천 종류를 볼 수 있다. 옛날 완구, 학용품, 고무신, 교복, 학교 졸업 앨범과 신문 등은 다 둘러보기도 힘들 정도로 많다.지난 9일 오전, 이곳 박물관을 찾아갔다. 추억박물관의 앨범 전시관에서 박재호 관장이 새로 수집한 학교 졸업 앨범을 살펴보고 있었다. 이곳에 수집한 학교의 졸업 앨범은 2만 권이 넘는다. 오수 추억박물관에 졸업 앨범이 많다고 알려져서, 때때로 옛날 학창 시절 친구들의 사진을 찾는 분들이 있다고 한다. 졸업한 학교의 교가를 찾을 수 있냐고 연락이 오기도 한다. 30년 전에 폐교된 학교인데도, 학교 자료를 찾기 힘든 경우가 있다고 한다.박 관장은 1년 전부터 졸업 앨범들을 분류하며 학교 내력, 교가 가사, 교기 사진 등 기본 자료와 정보를 블로그에 올리고 있다. 블로그에 1300개 학교 자료가 담겨있다. 학교의 기본 정보를 파악해 블로그에 올리는데, 하루에 3~4개 학교를 정리하기가 쉽지 않고 소수의 일부 학교는 자료가 없다고 한다.1970년대의 학교 졸업 앨범은 10권이면 3~4권은 교가가 실려 있지 않았다고 한다. 학교가 분교가 되면, 학교의 이름이 바뀌는 경우가 있다. 이때 졸업 앨범에 교가가 없으면 어느 지역의 학교인지 확인하기가 어렵다고 한다. 교가가 있으면 교가 가사에 그 학교의 산이나 강 등의 지리 정보가 있어서 학교 이름을 추리할 수 있다. 박 관장은 "누군가는 해야 할 일 같아서 이 일을 하고 있지만, 어려움과 아쉬움이 많다"라고 말했다.이어 박 관장은 근현대사 자료 진열대로 안내했다. 진열된 자료들은 대부분 낯익었다. 지나간 시대의 생활상을 보여주는 추억의 소품들이었다. 옛날 철도청 일부기. 지금은 철도역 창구에서 볼 수가 없는 도구이다. 열차표를 사면, 창구에서 역무원이 차표를 이 작은 도구에 스치듯 지나가게 하여 내어준다. 이때 차표에 날짜가 찍힌다.1960~1970년대의 전화번호부도 있었다. 지금 전화번호와 많이 다르다. TV 드라마나 영화를 촬영할 때 전화 거는 장면에서는 그 시대의 상황에 맞추어 그때의 전화번호가 필요하다. 성냥갑이 쌓여 있는 곳도 있었다.수십 년 전, 성냥은 집집마다 생활 필수품이었다. 개업 행사 등에 기념품으로도 단골이었다. 성냥은 부싯돌을 역사의 뒤안길로 밀어내며 화려하게 등장하였다. 1960년대는 성냥 한 갑이 쌀 한 되 값이어서, 성냥 한 개비도 아껴야 했다. 이 성냥이 가스라이터에 밀려 2000년 이후는 자취를 거의 감추었다. 성냥은 이제 생일 케이크에 꽂는 작은 양초에 불을 켜는 정도로 남아 있는 추억의 물건이다.담뱃갑 종이 방석과 돗자리. 기자는 처음 보는 물건이었다. 이 물건은 빈 담뱃갑 종이를 정성껏 접어서 방석이나 돗자리를 엮은 것이다. 서울올림픽을 앞두고 1987년 출시된 '88라이트', 1970년대에 '노래는 추자, 담배는 청자'라는 유행어를 만들었던 우리나라 최초 고급 담배라는 '청자', 1980년대에 국민 담배로 불렸던 '솔', 우리나라 최초 필터 담배라는 '아리랑', 이순신 장군의 한산도 대첩을 기념하는 '한산도'... 돗자리 하나 만들려면 2000개 이상의 빈 담뱃갑 종이가 필요했다. 이 담뱃갑 종이 방석과 돗자리는 1980년대에 다방이나 찻집을 중심으로 유행했다고 한다.박 관장이 곤충 채집망을 들로 마당에서 날아다니는 잠자리를 겨냥해 보았다. 손잡이를 대나무 두 자루로 연결하고 끝에 작고 둥근 그물망이 달렸다. 지금은 곤충 채집망도 손잡이가 대나무인 것은 판매되지 않는다. 이 대나무 손잡이 곤충 채집망은 영화 <내 마음의 풍금>에서 소품으로 활용되었다고 한다.채표(彩票). 일정한 액수로 표를 다수로 발행하고, 제비로 뽑힌 번호에 차등하여 돈이나 물건을 태워주는 일 또는 표라고 한다. 이곳 추억박물관 벽의 높은 곳 액자 속에 채표가 진열되어 있었다. 중국에서 1907년 발행된 일종의 복권이다. 청나라 후베이성에서 발행해 대한제국 인천항 청국 조계지(차이나타운)의 각국 잡화 상점을 수신처로 발송한 우편 봉투까지 함께 보관되었다. 같은 번호의 채권 10장이 함께 이어져 있는 종이를 위쪽 여백을 물결 모양으로 잘랐다. 박 관장은 당첨이 되면 이 채권의 진위를 판별하는 용도로, 판매처에서 채권의 위쪽을 보관하였을 것이라고 설명했다.이곳 추억박물관에는 추억의 노란 도시락, 교과서, 우표, 교련복, 즐겨 먹던 과자, 영화 포스터, 1950~1960년대 시집 등 인기 상품과 음반 등이 넘치는 보물 창고였다. 최근에는 전주국제영화제의 독립영화를 제작하는 곳에서 고무신, 짚신, 탕건과 갓, 한복 몇 벌을 이곳에서 대여해 갔다고 한다.추억박물관에서 수집해 보관하고 있는 근현대사 생활 자료는 과거의 추억을 되살린다. 이곳의 자료 하나하나는 그 시대의 문화와 역사를 잊지 않고 기억하고 있다. 오수 추억 박물관을 탐방하고, 그 소중한 가치와 의의를 찾아보는 추억 여행을 추천한다.