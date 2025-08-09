전한길 전대 출입금지...안철수·조경태 "제명·출당하라"

사람이 사람을 사람으로 대하는 일에 관심이 있습니다. 반갑습니다. 오마이뉴스 유지영입니다. alreadyblues@gmail.com

이 기자의 최신기사 서울시체육회, 직장 내 괴롭힘 피해자 결국 해임 결정