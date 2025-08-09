문양목 지사 유해, 순국 85년 만에 고국으로 돌아온다

큰사진보기 ▲고국 귀환을 앞둔 문양목 지사 부부의 유해 ⓒ 김동이 관련사진보기

"조국은 반드시 독립된다. 내가 죽으면 내 뼈를 고국에 묻어 달라."

큰사진보기 ▲국가보훈부, 샌프란시스코 총영사관, 우운문양목선생기념사업회, 새크라멘토 및 샌프란시스코 한인회 등이 문양목 지사 부부의 유해를 인도받고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 파크뷰 공동묘지 관리실에 마련된 임시 분향소에서 최홍일 변호사와 이수연 상임이사가 국가보훈부 박예진 과장을 비롯한 관계자에게 문양목 지사 부부의 유해를 인도하고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 파크뷰묘지 측으로부터 문양목 지사 부부의 유해를 인도받은 뒤 추모제를 지냈다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월 8일 파크뷰 묘지에 안장돼 있던 문양목 지사의 묘를 파크뷰묘지 측에서 파묘하고 있다. ⓒ 최홍일 관련사진보기

큰사진보기 ▲말년의 문양목 지사 부부말년의 문양목 지사 부부 ⓒ 최홍일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지역신문발전위원회의 지원을 받았습니다.

충남 태안군의 대표적인 미주 항일애국지사인 우운 문양목 선생의 유해가 고국 귀환을 앞두고 있다. 8일(이하 현지시간) 문 지사와 부인 이찬성 여사를 함께 모셔가기 위해 정부 대표로 국가보훈부 관계자가 미국을 방문했다. 이는 순국한 지 85년 만이다.문 지사 부부의 유해 인도는 8일 오후 4시(한국시간 9일 오전 8시) 미국 캘리포니아주 스톡턴에 위치한 파크뷰 공동묘지에서 거행됐다. 이 자리에는 국가보훈부 박예진 보훈의료정책과장, 임정택 샌프란시스코 총영사, 새크라멘토 한인회, 샌프란시스코 한인회, 문 지사의 유해봉환 법률대리인 최홍일 변호사, 우운문양목선생기념사업회 이수연 상임이사 등이 참석했다. 지난 2016년 6월 기획취재로 선양사업에 활기를 불어넣은 이후 10년 만에 문 지사의 귀국길을 취재하기 위해 현지를 찾은 <태안신문> 취재진도 함께 했다.간단한 의식행사 이후 이어진 유해 인도에서 85년 넘게 문양목 지사 부부의 유해가 묻혀 있던 파크뷰 묘지 측은 화장 후 항아리에 담긴 문 지사 부부의 유해를 최홍일 변호사에게 인계했다.최 변호사는 직계혈족이 없는 문양목 지사의 유족 대표인 브라이언 문(유해발굴 청원 승인 명령 책임자)을 대신한 법률대리인으로 산호퀸카운티 지방법원과 치열한 법리다툼 끝에 최종 '유해발굴 청원 승인명령'을 이끌어냈고 그 결과 문 지사 부부의 국내 유해봉환이 가능하게 됐다.캘리포니아 주법상 묘지 이장 신청 권한은 망자의 생존하는 부모, 배우자, 형제자매로 제한한다고 되어 있어 손자나 손녀에게는 묘지 이전 신청 권한이 없다. 문 지사의 마지막 직계혈족이었던 윌리엄 문이 문 지사 유해의 국내 송환과 관련한 명확한 유지를 남기지 않고 2020년 8월 타계함에 따라 유해봉환은 파크뷰 묘지 측의 유권해석에 따라 법원 판결에 의존할 수밖에 없었다.유해 봉환을 위해 최홍일 변호사가 무료 변론에 나섰다. 최 변호사는 <태안신문>과 만나 "캘리포니아에 관련 판례가 10개도 안돼 다른 지역법까지 다 끌어와서 법리를 만들었다"면서 "무엇보다 최재학 작가가 쓴 '문양목평전'이 가장 큰 힘이 됐다"고 했다. 최 변호사는 힘든 법리 절차를 밟아 2021년 12월 청원절차가 시작된 지 3년 3개월 만에 승인명령을 이끌어냈다.이 같은 노력은 문 지사 유족들의 마음도 움직였다. 샌프란시스코 총영사관의 고문 변호사이기도 한 최 변호사에게 유해가 인도된 건 유족들이 문 지사 유해 인도를 위한 법률위임인으로 위임했기 때문이다.이에 따라 파크뷰 묘지 측은 문 지사 부부의 유해를 법률위임인인 최 변호사에게 인도했다. 그리고 그 유해는 우운문양목선생기념사업회의 이수연 상임이사에게 인도됐고 이어 국가보훈부로 다시 인도되며 고국으로 귀환할 모든 채비를 마쳤다.이날 기념사업회를 대표해 문 지사의 유해를 인도받은 이수연 상임이사는 "우운 문양목 선생이 순국하신지 85년 만에 민족의 품으로 돌아가시는 뜻깊은 날"이라면서 "우리 조국은 반드시 독립된다. 내 뼈를 고국의 땅에 묻어 달라던 그 유언을 오늘에서야 이루어 냈습니다"라는 소감을 전했다.이날 새크라멘토 한인회가 주관한 유해 인도식에서 임정택 주샌프란시스코 총영사는 "문양목 지사는 독립을 위해서 국가를 위해서 노력하시다가 결국 독립을 못 보고 1940년에 생을 마감하셨는데 광복 80주년을 맞아 늦게나마 고국으로 봉환돼서 꿈에도 그리던 독립된 조국에서 영면하게 돼서 총영사로서 기쁘다"고 했다.이어 새크라멘토 한인회 이모나 회장은 "조국은 지금 두 분을 기억하며, 마침내 우리의 역사 안에서 두 분의 이름을 정갈히 써 내려간다. 후손들은 뜻을 따라 더 정의롭고 평화로운 나라를 향한 발걸음을 멈추지 않겠다"고 다짐했다.문 지사 부부의 유해는 9일 새크라멘토 한인회가 주최하는 추모제와 11일 샌프란시스코 한인회가 준비한 추모제를 거쳐 11일 오후 1시 10분 대한항공 편으로 귀국해 13일 오전 국립서울현충원 유해봉환식 후 국립대전현충원에서 영원한 안식에 들어간다.문 지사 부부의 유해는 유해봉환식 후 고향인 충남 태안으로 내려와 태안군민들의 환대 속에 거리 카퍼레이드를 거친 뒤 문 지사의 생가지인 남면 몽산리에서 기념사업회와 고향 주민들이 마련한 추모제 이후 국립대전현충원으로 이동해 유해안장식을 갖고 영면에 들어갈 예정이다.문양목 지사 부부의 유해는 지난 7월 8일 미 캘리포니아주 스톡턴에 위치한 산호퀸카운티로부터 유해발굴 인허가를 득한 파크뷰 공동묘지 측의 주도로 파묘를 진행했다. 이튿날인 9일 유해를 화장한 뒤 이날 국가보훈부에 인계되기까지 파크뷰 묘지 유해안치실에 안치돼 있었다.<태안신문>이 입수한 파크뷰 묘지 측 '화장 증명서'에 따르면 "본 서신은 1940년 12월 25일 캘리포니아주 산호퀸카운티 프렌치캠프에서 사망한 문양목 선생의 화장을 증명합니다. 화장은 2025년 7월 9일 캘리포니아주 멘티카 캠프 로드에 위치한 파크뷰 묘 및 화장터에서 이루어졌습니다"라고 적혀있다. 이어 "유해는 미국에서 한국으로 운송하기에 적합한 항아리에 담겼습니다. 항아리에는 화장된 고인의 유해와 화장터에서 발급한 식별표시 #20884만 들어있습니다"라는 문구도 적혀 있다.파묘에서 화장까지 마친 문양목 지사 부부의 유해가 국가보훈부에 인계되기까지 수많은 우여곡절을 겪었다. 먼저 국내 유해봉환의 가장 큰 걸림돌이었던 '유족 동의'는 2016년 6월 <태안신문>의 미국 샌프란시스코 현지 기획취재를 시작으로 우운문양목선생기념사업회 이수연 상임이사의 노력이 결정적인 역할을 했다.파크뷰 공동묘지 측이 캘리포니아 주법에 따라 소송을 제기한 법적 걸림돌 해소에는 최홍일 변호사가 무료 변론에 나섰다. 최 변호사는 소명과 입증을 위해 캘리포니아를 비롯한 미국 전역의 판례를 살폈다. 최 변호사는 문 지사의 고향인 충남 태안군 남면에서 태어나 평생 교직을 거친 최재학 작가가 쓴 <문양목 평전>을 만났다.이 평전을 통해 문 지사와 함께 살았던 남면 주민들의 증언에서부터 미주로 넘어가 활동했던 행적이 담긴 당시 샌프란시스코 신문, 그리고 미주 독립운동의 본거지이자 후세들에게 대한민국의 정체성을 일깨우기 위한 한글학교 운영 등 한인들의 애국심을 불러일으키는 역할을 했던 상항한인연합감리교회의 100년 역사 속에서도 문 지사의 발자취를 찾아냈다.특히 문 지사가 직접 만들고 주필로서 글까지 썼던 대동보국회의 대동공보 등 객관적인 자료들을 총망라된 <문양목 평전>이었기에 유해봉환과 관련한 '유해발굴 청원 승인명령' 재판에 결정적인 신의 한 수가 됐다. 마침내 지난 2월 28일 캘리포니아주 산호퀸카운티 지방법원의 에스메랄다 젠데야스 판사 명의의 '승인명령'을 받아냈다. 이후 산호퀸카운티로부터 인허가를 득하고 파묘와 화장 절차를 거쳐 8월 8일 대한민국 정부의 품에 안기게 됐다.