트럼프 "푸틴과 15일 알래스카서 만날 것"…우크라전 분수령

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각으로 8일 백악관에서 열린 아르메니아와 아제르바이잔의 평화 합의 서명식 사진을 소셜미디어 트루스소셜에 올리면서 '평화 대통령'이라는 문구를 삽입했다. 왼쪽부터 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 트럼프 대통령, 니콜 파쉬니안 아르메니아 총리. ⓒ Truth Social 관련사진보기

AD

(워싱턴=연합뉴스) 김동현 조준형 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일(현지시간) 알래스카에서 만날 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 8일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "미국 대통령인 저와 러시아 대통령 푸틴의 회담이 다음 주 금요일인 2025년 8월 15일 위대한 알래스카주에서 열릴 것"이라며 "상세한 내용은 추가로 공개할 것"이라고 말했다.러시아 관영매체 타스도 크렘린궁이 트럼프, 푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.트럼프 대통령 입장에서 '홈그라운드'에서 열리는 이번 미러 정상회담은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음이 된다.트럼프 대통령은 지난 1월 백악관 복귀 이후 푸틴 대통령과 6차례 통화했지만 대면으론 만난 적이 없다.트럼프 대통령의 우크라이나전쟁 종전 중재 외교의 일환이라 할 이번 정상회담 결과에 따라 개전 4년째인 우크라이나 전쟁이 분수령을 맞이할 가능성이 주목된다.푸틴 대통령이 알래스카를 방문하면 그가 2015년 유엔 총회 참석 계기에 방미해 버락 오바마 당시 미국 대통령과 만난 이후, 비록 본토는 아니지만, 약 10년만에 미국 땅을 밟는 것이 된다.앞서 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프가 지난 6일 러시아에서 푸틴 대통령을 만난 이후 양국 정상회담 개최가 급물살을 탔다.그 만남 직후 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 위트코프 특사 간의 소통이 "고도로 생산적"이었다면서 "큰 진전"이 있었다고 밝힌 바 있다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 아르메니아와 아제르바이잔의 평화 합의 서명식에서 우크라이나 전쟁 휴전 중재 상황에 대해 "난 우리가 매우 가까워지고 있다고 생각한다"면서 "난 매우 곧 푸틴 대통령을 만날 것"이라고 말한 바 있다.그는 푸틴 대통령과의 이번 회담이 러시아가 평화를 구축할 마지막 기회냐는 질문에 "난 마지막 기회라는 표현을 쓰는 것을 좋아하지 않는다"면서 "난 푸틴 대통령이 평화를 원하며 젤렌스키(우크라이나 대통령)도 지금 평화를 원한다고 생각한다"고 답했다.그는 휴전 성사 가능성에 대해 "내 본능은 우리가 (휴전을 합의할) 가능성이 있다고 정말로 말하고 있다"면서 "매우 곧 일어날 수도 있다"고 말했다.그는 우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하냐는 질문에 "매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부(영토)를 돌려받을 것이다. 일부는 교환할 것"이라고 답했다.이와 관련해 블룸버그통신은 미국과 러시아의 협상가들이 러시아가 침공해 점령한 우크라이나 영토 일부를 계속 소유하게 하는 방안을 논의해왔다고 소개했다.앞서 미국은 러시아가 강제병합한 크림반도를 러시아 영토로 인정하고, 현재 점령한 우크라이나 영토 일부를 러시아에 넘기는 방안을 제시한 적이 있다.대신 러시아가 일부 점령한 자포리자와 헤르손 지역의 통제권은 우크라이나에 반환할 것을 주장했다.반면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 어떤 영토도 내줄 수 없다는 입장을 오랫동안 주장해왔다.앞서 미국 언론은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 만난 뒤 젤렌스키 대통령도 함께하는 3자 회담을 개최하려고 한다고 보도했는데 이날 트럼프 대통령은 3자 회담은 언급하지 않았다.이날 행사에서 평화 합의에 서명한 니콜 파시냔 아르메니아 총리와 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령은 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다고 말했다.트럼프 대통령은 올해 노벨평화상 수상을 기대하냐는 질문에 "내가 뭘 해도 그들은 (나에게) 주지 않을 것이며 나는 상을 받으려고 정치공작을 하지는 않는다"라고 말했다.이어 "상을 받으면 분명 매우 영광이겠지만 난 결코 정치공작을 하지 않을 것이다. 나는 상을 위해 (평화 중재를) 하는 게 아니다. 난 정말로 인명을 구하고 싶어서 하는 것이다. 그게 내가 우크라이나와 러시아에 이만큼 개입하는 이유"라고 덧붙였다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>