"우리 동네 가장 시급한 사안은 자원 재활용하는 사업"

큰사진보기 ▲가산동 사업제안 퍼포먼스 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲테이블 공론장에서 자치위원들이 토론하는 장면 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사업의제 투표결과 발표, 가산동은 자원재활용이 가장 시급한 사업으로 선정됐다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구 개청 30주년 버킷리스트 30 선호도 조사 안내문 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구 가산동 주민총회 자치계획 실현을 위한 협약식 ⓒ 이혁진 관련사진보기

8일 서울 금천구 가산동 G밸리기업시민청에서 가산동 주민자치회가 주관하는 제8회 가산동 주민총회 현장을 찾았다. 금천구 10개 동에서 가장 먼저 열린 이날 주민총회에는 주민자치위원 40여 명을 포함해 경로당 어르신과 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석했다. 오후 3시 주민총회가 열리기 30분 전부터 현장은 사람들로 붐벼 잔치같은 분위기를 연출했다.'주민총회'는 주민자치회가 주민의견을 듣고 계획한 사업에 대해 누구나 참여해 토론하고 결정하는 공론의 장이다. 주민자치회는 동 지역사회 주민대표 기구로 자치계획 수립 및 실행, 주민참여예산의 제안과 편성, 자치회관 운영 등을 수행하는 주민자치 핵심조직이다. '자치계획'은 주요한 모든 사업 계획을 포함해 주민자치회가 수립하고 주민총회에서 결정하는 계획이다. 주민총회는 새로운 사업의제를 발굴하고 그 성과를 공유하는 자리다.이날 총회는 지난해 주민총회 보고에 이어 올해 추진할 사업이 제안되고 사업에 대한 '테이블 공론'을 거쳐 최종 투표결과를 발표하는 순으로 진행됐다. 테이블 공론은 사업의제에 대한 주민의견을 수렴하는 과정을 말한다.사업의제로 테이블에 오른 것은 ▲같이하면 가치 있는 마을(동행) ▲슬기로운 이웃 생활 프로젝트 ▲자원 재활용이 지구를 춤추게 하다 ▲함께 만들어가는 가산동 주민의 생각(공론장) 등 4개다.사업에 대한 최종 투표 결과는 온라인, 이동식 상설투표, 현장투표 등을 모두 합산해 산정됐다. 이날 가장 많은 투표를 받은 사업은 환경문제로 '자원 재활용'이 가산동에서 가장 시급한 사안으로 결정됐다. 다른 사안에 비해 구체적이며 주민들의 일상과 밀접한 문제라는 점이 반영됐다.이어 '동행'이라는 사업이 2위. 금천구에서 청년이 가장 많이 거주하는 가산동 특징을 반영한 것으로 이들과 교감하는 마을 문화를 조성하는 취지다. 3위와 4위는 슬기로운 이웃생활, 함께 만들어가는 가산동 공론장이 각각 선정됐다.이날 주민총회는 잔치 같은 분위기로 진행되고 주민들의 참여도 점점 뜨거웠다. 주민자치가 세월 따라 뿌리내리고 있다는 느낌이다.하지만 외견상 아쉬움도 적지 않다. 고령화는 심화되는데 청년위원들은 보이지 않았다. 가산동의 장래를 대변하는 젊은이들이 없다는 것이다.현재 주민자치회의 가장 큰 고민은 위원 모집이 원할치 않다는 것이다. 그만큼 자치위원으로서의 긍지와 보람이 상대적으로 적다는 걸 방증한다. 이날 총회에서 신입 자치위원들의 소개가 없었는데 주민자치회의 단합과 위상을 보여줄 수 있는 기회를 살리지 못한 것이다.총회의 핵심인 테이블 공론장은 긴 시간 진행됐지만 참관인들의 주목을 끌지 못했다. 총회장 뒤편에 배석한 30여 명은 무대 전면에서 진행되는 사항을 파악할 수 없었다.한편 주민총회를 맞아 금천구 개청 30주년, 향후 30년 미래 사업에 대한 주민들의 아이디어를 수집하고 있다. 이른바 '버킷리스트' 30 선호도 조사이다. 여기에 주민자치워원들의 견해가 십분 반영될 것이다. 결과는 10월 금천구 '구민의 날'에 공개할 예정이다.요컨대 이날 주민총회는 가산동만의 특장점이 다소 부족해보였다. 하지만 주민자치회 역량에 따라 주민의 의견을 촘촘히 보완하면 얼마든지 우려과 걱정을 불식시킬 수 있다고 생각한다.우리가 주민총회에 관심을 갖는 것은 주민 스스로 문제를 제시하고 해결방안까지 모색해 마을문제에 접근하는 데 있다. 이를 방관하는 것은 결국 풀뿌리 권리를 포기하는 것이나 다름없다.이날 공론화 과정을 거친 의견은 주민센터와 구청에 각각 전달됐다. 이어 자치계획 실현을 위한 협약식도 있었다. 주민총회 의견을 집행부에 전달하는 형식적 절차이다. 결정된 순위에 따라 예산도 적절히 배정될 것이다.가산동 주민총회를 시작으로 금천구 관내 10개 동의 주민총회가 9월 초까지 순차적으로 개최될 예정이다. 자세한 동별 일정은 각동 주민센터 홈페이지를 참조하면 된다.이날 주민총회에는 충북 진천군도 참관했다. 30여 명의 주민자치위원들은 가산디지털단지가 있는 가산동의 분위기를 이해하는데 도움이 됐다고 전했다.