에어컨 없이 일하다 죽는 현실, 멈춰야 한다

쿠팡 대책위 고태은 집행위원이 '노동자는 하루 파업, 우리는 오늘 파업 불매', '8월 14일 로켓배송을 멈추면 쿠팡의 노동이 달라집니다'고 적힌 현수막을 들고 연대를 호소하고 있다.

"일하다 사람이 죽는 사회는 박물관으로 보내야 한다."

밴드 소수윗이 쿠팡 본사 앞 열린 8.8 시민오픈마이크에서 연대공연을 하고 있다.

8일 오후 6시, 서울 잠실에 위치한 쿠팡 본사 앞에서 시민들이 '오픈마이크' 연대 행사를 열고, 쿠팡 물류센터 노동자들의 폭염 속 투쟁과 하루파업 계획에 지지를 표했다. 이날 행사는 8월 15일 예정된 쿠팡 물류센터지회의 파업에 연대하기 위해 쿠팡대책위가 주관했으며, 시민들이 직접 발언자로 참여해 노동환경 개선의 필요성과 기업 책임을 촉구했다.행사 사회를 맡은 고태은 집행위원은 "쿠팡의 '고정 일용직' 제도야말로 수많은 이들이 이 기업에서 노동했다는 증거"라며, "많은 사람들은 소비자이자 시민이면서 동시에 노동자이기도 하다"고 말했다. 그는 쿠팡이 현장 문제 제기를 받을 때 현실을 개선하기보다는 고용노동부 출신, 정치권 보좌관 출신 인사들을 채용하는 방식으로 위기를 넘기려 한다고 지적하며, "현실을 개선하기 위해서는 노동자들이 직접 멈추는 수밖에 없다"고 강조했다.경기도에 거주하며 스스로를 성소수자라고 소개한 한 시민은 발언에서 "투쟁사업장은 참 다양한데 사측의 행태는 붕어빵 기계로 찍은 듯 비슷하다"고 밝혔다. 그는 "40~50도까지 올라가는 공장 내부 온도에도 노동조합이 투쟁으로 에어컨을 한 대 간신히 얻어내야 했던 태경산업처럼, 쿠팡 역시 여전히 대부분의 현장에서 에어컨을 설치하지 않고 버티고 있으며, 기회를 틈타 노조원들을 해고한 세종호텔, 구미옵티칼처럼 쿠팡도 블랙리스트를 만든 바 있다"고 주장했다.소셜네트워크서비스(SNS)에서 흔히 볼 수 있는 쿠팡 구인 광고에 나오는 "박스만 접고 한 달 최대 482만원"이라는 문구를 언급한 시민 박수연씨는 "그렇게 편한 일자리였다면 누가 나섰겠냐"며 "새벽 2시에 나가 볼 일이 있었는데 그때 쿠팡 노동자들이 배송을 하고 있었고, 그들의 심야노동은 끔찍했다"고 말했다. 그는 "온열질환, 호흡기·근골격계 질환으로 죽어가는 노동자들이 로켓배송의 이면에 있다"며 8월 14일 '로켓배송 없는 날' 시민 불매 캠페인 참여를 호소했다.대독으로 발언한 대학생 박겸도씨는 고양 쿠팡 물류센터에서 일한 경험을 소개하며, 에어컨 없이 선풍기에서 뜨거운 바람을 맞으며, 노동자들이 아프더라도 이윤을 추구하는 것이 기업의 본질이라는 것을 느꼈다며 "일하다 사람이 죽는 사회는 박물관으로 보내야 한다"고 역설했다.도서관에서 일하는 한 사서 노동자의 발언도 현장에서 대독되었다. 그는 "도서관은 당연히 에어컨이 있는 공간이지만, 정작 일하는 사람들의 업무 공간에는 없었다"며 "쿠팡 노동자들의 싸움을 응원하는 것은 나 자신을 응원하는 일이기도 하다"고 밝혔다.공연팀 '소스윗'의 무대도 이어졌다. 쿠팡에서 일한 경험이 있는 이들로 구성된 이 밴드는 '유령', '걸리적거리는 권리' 등 자작곡을 통해 현실을 고발했다. 또한, 이어진 발언을 통해 이들은 "32도, 34도 같은 숫자는 단순한 온도가 아니라, 사그라진 목숨의 온도처럼 느껴진다"고 말했다.고태은 집행위원은 이날 행사 말미에 향후 일정을 알렸다. 쿠팡대책위는 8월 11일부터 15일까지 매일 본사 앞 선전전과 기자회견, 문화행사 등을 이어갈 예정이다. 특히 8월 14일은 '로켓배송 없는 날'로 선포되어 시민들의 불매와 인증샷 캠페인이 진행되며, 같은 날 오전 10시 기자회견도 열린다. 8월 15일 오후 2시에는 같은 장소에서 2차 하루파업 결의대회가 열릴 예정이다.