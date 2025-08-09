"관람객에게 시각적 쾌감 주어 발길 멈추게 하고 싶어"

큰사진보기 ▲아티스트 퍼포먼스어반 브레이크 2025 행사에서 한 작가의 퍼포먼스를 관람객들이 지켜보고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

지난 7일 서울 코엑스에서 개막한 '어반 브레이크 2025' 행사를 다녀왔다. 이번 행사는 아트, 패션, 음악, 테크 등이 융합된 아트 페스티벌로서 관람객과의 소통을 가장 중요하게 생각하는 것이 주요 컨셉이다.올해로 6회째를 맞은 이번 페스티벌은 단순히 예술을 관람하는 전시에서 벗어나 관람객이 아티스트가 직접 기획한 프로그램에 참여하는 방식으로 진행되어 호평을 받고 있다. 아티스트들은 준비한 전시 외에 체험형 콘텐츠, 워크숍, 굿즈 이벤트, 드로잉 쇼, 퍼포먼스 등 다양하게 관람객과 소통할 수 있는 프로그램을 준비하고 있어 흥미를 더하고 있다.이번 전시의 구성은 패션 및 텍스타일, 팝컬처, 디자인 및 일러스트레이션, 어반 및 스트리트 아트 등 총 4개의 테마존으로 구성되어 있다.'패션& 텍스타일 존'에서는 민화 작가와 스트리트 브랜드의 협업 의류가 전시되고, 일부 제품은 구매도 가능하고, 패션 카테고리를 중심으로 다양한 소재를 예술로 승화한 아티스트들을 만나볼 수 있다.'디자인& 일러스트레이션 존'은 굿즈와 일러스트레이션 중심의 부스들과 커스터마이징 키트, 컬러링 체험, 아티스트 클래스 등 관람객을 사로잡을 콘텐츠를 강화하여 선보이고 있다.또한, '팝컬처 존'에는 글로벌 아트토이와 예술의 장르를 넘나드는 작가들과, 팝 캐릭터 기반 창작자들의 부스가 모여 있으며, 그들의 한정판 아트토이와 아트IP 기반의 확장성을 실험할 수 있는 무대가 관람객의 눈길을 끌고 있다.'어반& 스트리트 아트 존'은 갤러리즈 존과 함께 그래피티, 회화, 스트리트 퍼포먼스, 라이브 드로잉 등이 주를 이루고 있다.전시에 참가한 차차 작가는 "지금 현장에서 그리고 있는 작품명은 거대 소녀입니다. 너무나 많은 작품 중 관람객의 눈길을 사로잡을 수 있는 압도적인 방법이 무엇일까 고민하면서 공감이라는 키워드를 생각하게 되었다"면서 "관람객에게 아름다운 시각적 쾌감을 주어 발길을 멈추게 하고 싶었다"라고 말했다.또한, 이탈리아 밀라노 출신인 엘레나 작가는 "모든 영감이 저의 경험으로부터 나오기 때문에 초현실의 현실성이 구현된다"라고 하면서 "현실 위에 화려한 담요처럼 부드럽게 깔려 있는 평행 세계를 창조하는데, 이 세계에서는 누구도 완전한 인간은 없고, 누구도 이해하지 못한다"고 강조했다.전시를 둘러본 종로미술협회 김지련 이사는 "평소 많은 전시회를 직접 열고, 참가하면서 느낀 것이 전시장이라는 정적 공간에서는 관람객과 소통할 수 있는 기제나 프로그램의 한계가 있다"라면서 "이번 페스티벌에서 신진 작가들의 자유롭고 창의적인 활동이 어떻게 관람객들과 소통으로 이어지는지 알아보고 기성작가들에게 새로운 바람을 불어 넣고자 하는 취지로 오게 되었다"라고 말했다.이번 '어반 브레이크 2025'는 오는 10일까지 서울 코엑스에서 진행되며, 15개국 300명의 아티스트가 참여하고 있다.