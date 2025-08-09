핵 없는 미래를 향한 길은 왜 이렇게 멀어졌나

큰사진보기 ▲히로시마에 떨어진 핵폭탄의 버섯구름 ⓒ 위키피디아 관련사진보기

큰사진보기 ▲소형원자로와 대형원자로 이미지 ⓒ 한국원자력연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲소형모듈원자로와 대형원자로 비교 ⓒ 원자력연구원 관련사진보기

1945년 8월 6일과 9일 인류는 사상 처음으로 원자폭탄이 투하되는 장면을 목격했다. 일본 히로시마와 나가사키 하늘에서 폭발한 두 발의 폭탄은 단 몇 초 만에 도시를 불태웠다. 수만 명의 목숨을 앗아갔다. 그 충격과 공포는 단순한 전쟁 피해를 넘어 인류의 집단 기억 속에 각인됐다.비극은 거기서 끝나지 않았다. 당시 약 7만 명의 조선인이 있었고, 그 가운데 4만 명 가까이가 1945년 말 이전에 목숨을 잃었다. 생존자들은 방사능 후유증에 시달리며 평생을 살아야 했고, 귀국 후에도 환영 대신 냉대와 차별이 기다리고 있었다. 피폭 2세와 3세들은 여전히 법적 지원 대상에서 제외된 채 방치되고 있다. 정부는 방사선의 유전적 피해를 입증할 수 없다는 이유를 내세우지만, 피해자들의 몸과 삶이 이미 그 증거다.80년이 지난 지금도 우리는 핵의 위협에서 벗어나지 못했다. 러시아의 우크라이나 침공은 원전이 전쟁터에서 어떤 위험에 노출되는지를 적나라하게 보여주었다. 자포리자 원전은 여러 차례 포격과 정전 위기를 겪었고, 전 세계가 방사능 유출 가능성에 긴장했다. 중동에서는 이란의 핵개발을 둘러싸고 군사적 긴장이 지속되고 있다. 미국, 러시아, 중국은 서로를 견제하며 핵전력을 현대화하고 있다.한반도 역시 안전지대가 아니다. 북한의 핵무력 법제화, 전술핵 재배치 논의, 한미연합훈련 강화는 긴장을 고조시키고 있다. 이 상황에서 핵 없는 세상은 추상적 이상이 아니라 인류 생존을 위한 절박한 과제가 되고 있다.그런데 우리나라는 찬핵의 방향으로 인류의 위협으로부터 안전이 아니라 역행하며 위험한 정책을 선택하고 있다. 여당인 더불어민주당의 황정아 의원과 허성무 의원이 최근 소형모듈원전(SMR) 특별법을 발의했다. 명분은 탄소중립과 원전 수출 경쟁력 강화다.환경부 장관은 원자력을 "신규원전의 불가피성을" 강조했다. 하지만 이는 기후위기를 빌미로 위험한 기술을 정당화하는 발언이다. 원자력 발전이 온실가스 감축에 실질적으로 기여한다는 주장은 여전히 논쟁적이며, 무엇보다 안전성과 경제성에서 심각한 의문이 제기되고 있다.SMR은 기존 대형 원전보다 작고, 공장에서 제작해 현장에 설치할 수 있다는 점을 내세운다. 하지만 전 세계적으로 실증된 상용 사례는 아직 없다. 미국 뉴스케일 프로젝트는 건설 비용 폭등과 투자 철회로 결국 취소되었고, 캐나다가 추진 중인 SMR 4기 건설은 21조 원의 예산과 15년의 기간이 필요하다는 전망이 나왔다. '저렴하고 빠르다'는 주장은 현실 앞에서 무너졌다.안전성도 마찬가지다. 일체형 구조의 설계는 사고가 발생하면 전체 모듈이 오염되어 즉시 폐기해야 한다. 이 과정에서 고준위 폐기물이 대형 원전보다 훨씬 많이 발생할 수 있다는 연구도 있다. 고준위 폐기물의 처리는 수십만 년 동안 인류가 떠안아야 할 과제인데, 이를 줄이기는커녕 늘릴 가능성이 있다는 점에서 심각한 문제다.핵발전과 핵무기는 동전의 양면이다. 핵발전에서 나오는 사용후핵연료와 플루토늄은 군사적 전용이 가능하다. 세계사는 원자력 기술이 군사 목적으로 전환된 사례를 충분히 보여준다. 핵발전이 확대될수록 핵무기 확산 위험도 커진다. 정부와 국회가 SMR을 '안전하고 평화적인 기술'로 포장하지만, 후쿠시마 사고가 보여주었듯 단 한 번의 사고로도 회복 불가능한 피해가 발생할 수 있다. 방사능 오염은 국경을 가리지 않고 확산되며, 피해는 사회적 약자에게 더 크게 집중된다.체르노빌과 후쿠시마, 스리마일의 핵발전소 폭발 사고와 히로시마와 나가사키의 역사는 핵이 인간과 환경에 남기는 상흔이 얼마나 깊고 오래 지속되는지를 경고한다. 후쿠시마는 지금도 방사능 오염수를 바다에 방류하고 있다. 수십만 년 동안 사라지지 않는 핵폐기물을 안전하게 관리할 방법은 아직도 없다. 핵발전은 본질적으로 위험을 내재한 기술이며, 아무리 안전성을 높인다고 해도 위험이 완전히 사라질 수는 없다. 민주당은 윤석열 정부에서 일본의 핵폐수 방류 강력하게 비난했다. 지금의 찬핵태도와는 사뭇 다르다. 결국 정략과 기회주의였다는 것을 찬핵정책으로 보여주고 있다.원전 확대를 앞세우는 것은 국제 원전 수출 경쟁과 산업계 이해관계의 영향이 크다. 원자력연구원, 한전핵연료주식회사 등이 위치한 핵클러스터 대전의 국회의원과 창원 등 원전 기자재 산업이 있는 지역구 의원들이 발의에 나섰다. '국익'이라는 명분이 덧씌워진 핵마피와의 야합에 지나지 않는다. 이는 위험과 부담을 미래 세대에 전가하는 결정이다. 안전하고 지속가능한 에너지 전환 대신, 기술적·정치적 위험이 명확한 선택지를 고집하는 것은 책임 있는 정치의 모습이라 보기 어렵다.대안은 이미 존재한다. 재생에너지, 분산형 전력망, 에너지 효율 향상, 수요 관리 등은 여러 나라에서 실현되고 있다. 독일은 후쿠시마 이후 원전을 단계적으로 폐쇄하고 재생에너지 비중을 높여 2023년 모든 원전 가동을 중단했다. 덴마크, 포르투갈, 코스타리카 등은 100% 재생에너지에 가까운 전력 공급을 달성했다. 한국도 충분히 가능한 길이다. 다만 이를 위해서는 정치적 의지와 산업 구조 전환에 대한 장기 계획이 필요하다.80년 전 8월 히로시마와 나가사키의 피해자들이 겪은 고통은 끝나지 않았다. 체르노빌과 후쿠시마 역시 현재 진행형이다. SMR과 같은 미실증 핵기술은 새로운 위험을 만들어낼 뿐, 기후위기 해결책이 될 수 없다. 핵 없는 세상은 인류 생존의 필수 조건이다. 지금 멈추지 않는다면, 다음 세대는 우리의 이야기를 기억해줄 사람조차 남지 않을지도 모른다. 핵과 공존하지 않는 길, 그것은 선택이 아니라 의무다. 정부와 국회가 과거의 비극에서 교훈을 얻지 못한다면, 역사는 또다시 반복될 것이다.