이상민 구속적부심 기각... 구속 상태 유지

12.3 윤석열 내란 사태 당시 언론사 단전·단수'를 지시한 의혹을 받는 이상민 전 행정안전부 장관이 지난달 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다.

이상민 전 행정안전부 장관이 자신의 구속이 적법한지 다시 판단해달라고 법원에 요청했지만 받아들여지지 않았다. 이로써 이 전 장관 구속 상태는 유지된다.서울중앙지방법원 형사항소8-1부(부장판사 차승환·류창성·최진숙)는 8일 오후 4시 10분부터 5시 50분까지 1시간 40분 동안 이 전 장관 구속적부심사 심문을 진행한 뒤 이를 기각했다.재판부는 이날 오후 10시 15분께 언론 공지를 통해 "피의자에 대한 구속이 그 요건 및 절차에 관한 법규에 위반하였다고 볼만한 자료가 없고, 증거인멸의 염려가 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있어서 계속 구금할 필요가 있다"라며 "(구속적부심) 청구가 이유 없다고 인정돼 기각한다"고 밝혔다.이 전 장관은 앞서 내란중요임무종사 등의 혐의로 지난 1일 구속됐다. 이 전 장관은 12.3 비상계엄 당시 소방청에 언론사 단전·단수 지시를 내리는 등 내란에 가담했다는 혐의를 받는다.이 전 장관 신병을 확보한 내란 특검은 조만간 이 전 장관을 다시 불러 조사한 뒤 재판에 넘길 방침이다. 내란 특검은 지난 4일 이 전 장관이 구속된 후 처음으로 조사를 진행했는데, 6일 이 전 장관이 구속적부심을 청구하면서 조사가 중단된 상황이었다. 내란 특검 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "구속적부심 결론이 나오면 이 전 장관을 추가 소환해 조사를 진행할 예정"이라고 했다.