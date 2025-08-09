"트럼프 정권 향해 '아니요'를 외치자"

큰사진보기 ▲8일 오전 서울 미 대사관 앞에서 열린 '2025 자주평화실천단' 출정 기자회견이 열렸다. ⓒ 조항아페이스북 관련사진보기

"그 입 닥쳐라. 되돌아보면 온라인 플랫폼법 도입에 대해서도 미국 기업을 부당하게 표적으로 삼을 수 있다는 우려를 담은 서한을 대한민국 정부에 발송했었다. 상습범이다."

이날 기자회견에서 김대련 한국노총 통일선봉대 대장은 "트럼프가 집권 직후부터 관세 폭탄을 예고했고, 미국은 한국 국방비를 GDP 대비 5% 인상을 요구했다"며 "허울 좋은 한미 동맹의 본질을 실천으로 알려 나가자"고 호소했다.

상징의식 퍼포먼스로 '트럼프가 들고 있는 경제수탈, 군비압박 미사일을 격파하는 장면'이 연출됐다.

8일 오전 서울 미 대사관 앞에서 열린 '2025 자주평화실천단' 출정 기자회견에서 김광창 민주노총 26기 중앙통일선봉대 대장이 미국을 향해 쏟아낸 거친 질타다. 노란봉투법을 둘러싼 미국 상공회의소의 내정간섭에 대한 분노가 고스란히 담겨 있었다.광복 80주년을 열흘 앞둔 이날, 세종대왕상 뒤편 미 대사관 앞에는 노동자, 농민, 학생 등 각계각층 시민들이 모였다. 자주통일평화연대와 전국민중행동이 공동주최한 이번 출정식은 "이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다"는 구호 아래 전국 반미 투쟁의 신호탄을 쏘아 올렸다.김재하 전국민중행동 공동대표는 총단장 자격으로 나서 "민주주의를 뛰어넘어 자주의 시대를 열지 않고서는 민생도 없고 진정한 민주주의도 없고 평화도 없다"며 "이제 민주를 뛰어넘어 자주의 시대를 열어야 한다. 민주주의 정치에서 자주의 정치의 시대를 우리 실천단이 맨 처음 열어 나가는 2025년 실천단으로 기록될 것"이라고 강조했다.이홍정 자주통일평화연대 상임대표의장도 "식민분단냉전 이데올로기에 가스라이팅 되어 스스로를 옥죄인 노예성의 굴레를 벗어 던지자"며 "트럼프 정권의 한미동맹 현대화와 관세전쟁 수탈경제안보전략을 향해 '아니요'를 외치자"고 목소리를 높였다.하원오 전국농민회총연맹 의장은 트럼프의 변덕스러운 통상정책을 정면 비판했다. "트럼프가 반도체에 100% 관세를 물리겠다고 했는데, 한미협상 타결 발표 일주일도 지나지 않았다"며 "쌀도 소고기도 사과도, 그 무엇도 더는 내줄 수 없다"고 단호히 말했다.정영이 전국여성농민회총연합 회장도 "날강도 같은 통상 압박과 방위비, 주한미군 주둔비 인상을 강요하는 미국은 이 땅을 떠나라"며 "국가보안법으로 구속된 동지를 위해 투쟁하다가 억울하게 옥에 갇힌 현진희 현은정 석방 투쟁과 자주통일 실천단 투쟁에 함께하겠다"고 목소리를 높였다.대학생들의 참여도 눈에 띄었다. 최휘주 2025 대학생 자주평화실천단 공동대표는 "4개 대학생 단체가 합심해 250명의 자주평화실천단을 결성했다"며 "미국의 압박에 정부가 국익 중심으로 나서지 않는다면 대학생들이 앞장서겠다"고 다짐했다.나강 민대협 자주평화실천단 단장은 "한미일 군사훈련이 동중국해에서 인도태평양까지 확장되고 있고, 미국은 한국을 반중 전초기지로 만들려 한다"고 지적했고, 안정은 한국대학생진보연합 상임대표는 "시대의 답은 반미"라고 강조했다.김대련 한국노총 통일선봉대 대장은 "트럼프가 집권 직후부터 관세 폭탄을 예고했고, 미국은 한국 국방비를 GDP 대비 5% 인상을 요구했다"며 "허울 좋은 한미 동맹의 본질을 실천으로 알려 나가자"고 호소했다.최영찬 민주노점상전국연합 의장은 "40도가 육박하는 더위에도 거리에서 장사하는 노점상을 대표해서 나왔다"며 "우리는 당당하게 정부가 맞섰으면 좋겠다"고 말했고, 전지예 평화주권행동 평화너머 공동대표는 "해방 이후 80년간 우리 땅에 주둔해 온 주한미군은 이제 우리 땅에서 나가야 한다"고 주장했다.김창년 진보당 노동자당 대표는 "진보당은 내란 투쟁 완전한승리, 민주주의 완전한 승리를 결의하는 의미에서 진보당 처음으로 '평화원정대'를 구성해 11일부터 15일까지 전국을 순회한다"며 정당 차원의 참여 의지를 밝혔다.자주평화실천단은 이날을 시작으로 광복절까지 일주일간 전국 주요 미군기지를 순회하며 반미 투쟁을 전개한다.10일에는 군산미군기지에서 '한반도 대중국 전쟁기지화 반대'를 외치고, 12일에는 사드 갈등의 현장인 성주 소성리에서 사드철거와 한미일군사동맹 반대 투쟁을 벌인다. 14일에는 주한미군 최대 기지인 평택 캠프 험프리스에서 '굴욕동맹 거부' 결의대회를, 15일에는 포천 드론작전사령부 앞에서 규탄대회를 연다.모든 투쟁은 광복절 저녁 7시 숭례문에서 열리는 '8.15범시민대회'로 귀결된다. 주목할 점은 같은 시간 광화문 광장에서는 이재명 대통령의 취임식이 예정되어 있다는 것이다.김재하 총단장은 "대통령 취임 축하할 일이지만, 지금 대한민국의 현실은 축하만 하고 있을 때가 아니다"며 "자주와 평화를 바라는 모든 세력들은 8월 15일 숭례문에 모여 반트럼프, 반미 반전의 목소리를 함께 모아야 한다"고 강조했다.8월 25일 예정된 한미정상회담을 겨냥한 시점에서 시작된 이번 투쟁이 어떤 파장을 일으킬지 주목된다.