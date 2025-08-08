프레스카드 걸고 국힘 전대 휘저은 전한길 "내 욕하고 지X이야"

큰사진보기 ▲대구에서 열린 국민의힘 전당대회 합동연설회 찾은 전한길한국사 강사 전한길씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다. 2025.8.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 오후 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구경북 합동연설회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

▲[현장] "배신자!" 전한길이 동뜨니 집단 연호... 아수라장된 국힘 합동연설회 조정훈 관련영상보기

큰사진보기 ▲8일 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구경북 합동연설회에서 당대표 후보들이 양손을 들어 당원들에게 인사하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

▲[현장] "배신자"로 국힘 연설회 초토화시킨 전한길, 지지자들과 두팔 들고 '환호' 조정훈 관련영상보기

▲[현장] 김문수 지지자들 빠지자 좌석 절반 가까이 '텅텅'... 난장판 된 국힘 연설회 조정훈 관련영상보기

<전한길뉴스> 발행인 자격으로 국민의힘 전당대회 합동 연설회에 참석한 전직 한국사 강사 전한길씨가 연단에 오른 일부 후보들을 향해 "내 욕하고 지X이야"라는 등의 욕설 섞인 비난을 가했다.그는 반탄(탄핵 반대) 후보의 연설 때는 "잘했다"며 손뼉을 쳤고, 찬탄(탄핵 찬성) 후보의 연설 때는 "배신자"라면서 당원석이 있는 곳으로 달려 나가 호응을 유도하기도 했다. 결국 현장에 있던 당권 주자 일부와 주최측은 그런 전씨의 행동을 두고 부적절하다는 뜻을 내비쳤다.전씨는 8일 오후 국민의힘이 전당대회를 앞두고 대구에서 연 첫 합동연설회에 참석해 자신의 유튜브 채널로 생중계 방송을 진행했다. 전씨의 목에는 'PRESS'라는 글씨가 담긴 언론인 비표가 걸려 있었다. 방송엔 전씨가 "언론인 하니까 좋네. 기자석에도 이렇게 앉아 있고. <전한길뉴스> 차린 게 신의 한 수야"라고 말하는 장면도 담겼다.전씨는 연설회장 내 취재진석에 앉아 반탄파 후보들의 연설 때마다 "잘한다"라고 말하거나 손뼉을 쳤다. 반면, 찬탄파 후보들이 나왔을 때는 "배신자"라고 비난하거나 자리에서 벌떡 일어나 당원석을 향해 호응을 유도하기도 했다.특히 찬탄파인 김근식 최고위원 후보의 소개 영상에서 자신을 비판하는 내용이 나오자 "뭐야 이씨", "이래도 되나?"라며 날선 반응을 보였다. 당원석에서도 김 후보를 향해 "배신자"라는 외침이 이어졌다.곧이어 자리에서 일어난 전씨는 "야, 심하다 이거는. 아씨 열받네. 야 배신자, 이래도 되나? 전한길이(를) 욕하고 지X이야"라며 분노했다. 아예 당원석 쪽으로 가 "배신자"라는 호응을 유도하기도 했다.분이 풀리지 않았는지 다른 후보들의 발표가 이어질 때도 김 후보를 언급하며 "전당대회 조용히 보고 가려 했드만(했더니만) 전한길이를 대놓고 씹네", "씨X", "제정신이 아이지(아니지)", "내가 가만히 있을 거 같아?"라는 등의 반응도 보였다.마찬가지로 찬탄파인 조경태 당 대표 후보를 향해서는 "야 (당 지지율) 16%로 떨어진 거 너 때문이잖아 인마. 안에서 내부 총질하니까 떨어지지. 윤석열이 때문에 떨어진 게 아니지. 민주당 가라. 조경태 민주당 가"라고 말했다.이어 그는 자리에서 일어나 의자 위로 올라가 손을 번쩍 들어 보이기도 했다. 행사 주최 측에서 "선생님 내려가 주세요"라며 한 차례 말려봤지만 아랑곳하지 않고 당원석을 바라보며 손을 번쩍 들어 올렸다.결국 주최 측은 "기자석 아닙니까? 내려와 주세요"라고 거듭 요청했고, 지지자들이 자신의 이름을 연호하자 이내 자리에 다시 앉았다. 그러면서 "이건 저항의 표시로서 손을 든 것"이라고 설명했다.안철수 후보의 지지자 일부가 자신을 향해 "이놈"이라고 소리를 지르거나 "당원된 지 얼마나 됐다고 여길 오냐"라고 항의하자 "저 봐. 내 욕하고 있잖아. 또"라면서 "나, 기자예요. 기자"라고 반발하는 장면도 담겼다.반면 전씨는 반탄파인 장동혁 후보의 발표 때는 "장동혁이는 아스팔트에서 전한길이랑 같이 싸운 사람이야", "속이 다 시원하다", "아우, 장동혁 말 잘한다"라며 두 손으로 팔뚝질하며 응원했다. 역시 반탄파인 김문수 후보의 발표 때도 기립해서 손뼉을 치거나 "맞습니다"라며 호응했다.행사 말미 장외로 이동한 전씨는 '윤석열 대통령 AGAIN'이라는 문구의 현수막 아래에서 손을 번쩍 들어 보이기도 했다. 한편 전씨의 유튜브 생중계 방송은 행사가 끝난 뒤 비공개 처리된 상태다.현장에 있던 취재진은 합동 연설회를 마치고 나오는 네 명의 당권 주자에게 "오늘 장내에서 전한길씨가 '배신자'라는 구호를 유도하고 당원들을 선동했다. 장내에는 '윤 어게인' 현수막까지 등장했다. 어떻게 생각하는가?"라는 공통 질문을 던졌다.장동혁 후보는 "그 상황은 잘 모르겠는데 어쨌든 (전당대회는) 당의 축제"라면서 "최대한 컨벤션 효과를 내고 당 지지율을 끌어올려야 한다"라며 즉답을 피했다.김문수 후보는 "(구호를) 외치는 건 외칠 수 있다"라면서도 "상대방과 서로 잘 좀 경청하면 좋겠다. 정견발표 (시간) 아닌가"라고 말했다.반면 조경태 후보는 "반헌법적·불법적 행위를 한 윤석열 전 대통령을 옹호하는 계엄 옹호 세력들은 내란 동조 세력"이라면서 "제가 당 대표가 돼서 확실하게 정리를 잘하겠다"라고 답했다.안철수 후보도 "전당대회에서는 자기와 의견이 다르더라도 다른 후보들의 말을 경청하는 게 적절하다"라면서 "다른 사람들을 선동하고, 다른 사람들의 이야기를 방해하는 행위는 적절하지 못한 것"이라고 지적했다.국민의힘은 이날 대구·경북 권역 합동연설회를 시작으로 오는 12일부터 14일까지 부산·울산·경남, 충청·호남, 수도권·강원·제주 등으로 권역을 구분해 합동연설회를 연다.