25.08.08 18:06최종 업데이트 25.08.08 18:06

화순군·전남도 "동복댐 수문 설치" vs 광주시 "안전성·단수조치 우려"

반복되는 침수 피해 속 홍수 예방 vs 상수원 보호... 동복댐 수문 설치 갈등 재점화

동복댐이 저수율을 감당하지 못해 월류하고 있다.
동복댐이 저수율을 감당하지 못해 월류하고 있다. ⓒ 화순저널

집중호우로 인한 동복댐 하류 지역 주민들의 침수 피해가 이어지면서, 동복댐 수문 설치 문제에 대한 화순군과 광주광역시 간 갈등이 심화되고 있다.

화순군은 동복댐에 수문을 설치해 침수 피해를 줄여야 한다고 주장하고 있으나, 광주광역시 측은 댐 구조 안정성 및 광주시 상수도 공급 중단을 이유로 수문 설치에 반대하고 있다.

1971년 건설된 동복댐은 총 저수용량 9,950만㎥, 유역면적 189㎢ 규모의 댐으로 광주 시민들에게 식수를 공급하고 있다. 상수원 용도로 건설돼 저장이 목적인 댐이기 때문에, 다목적 댐과 다르게 수문이 높게 위치해 방류가 어렵다.

화순군과 전남도는 수문 설치를 위한 동복댐 안전점검 용역을 추진하면서 광주시에 공동 용역을 제안했으나, 광주광역시는 구조적 위험성과 상수도에 미칠 영향을 우려해 용역 추진 계획이 전혀 없다고 선을 그었다.

화순군 관계자는 "수문 설치가 가능한지, 제방을 보강하는 등 유효한 방법이 있는지 종합적으로 살펴보고 있다. 광주시가 동복댐 상수원 보호구역을 총괄하고 있으니 공동 연구용역을 요청했다. 피해가 반복되고 있어 실질적 대책이 필요할 것으로 보인다"고 했다.

한편 화순군의회는 8월 말 광주시청과 광주시의회를 방문해 '동복댐 수문 설치' 등 홍수 피해 예방 대책 마련을 촉구할 예정이다.

이 기사는 화순저널에도 실립니다.


김지유 (hsjn2004)

화순 지역에서 지역언론사와 디자인광고 회사, 야학을 운영하고 있습니다.

