내과, 안과, 치과, 신경과... 나의 병원 순례기

지난해 여름, 아파트 주위를 산책하던 중 길 건너편에 옷가게가 곧 문을 연다는 작은 현수막이 붙어 있는 것을 보았다. 개점일이 언제일지 내심 기대하는 마음이 들었다. 병원을 다녀오는 길에 '루시'라는 예쁜 간판을 건 가게 문이 열린 것을 발견하고 들어갔다. 구경 좀 해도 되겠느냐 양해를 구하고 매장을 한 바퀴 둘러보았다. 주인장은 아직 정식으로 오픈하지 않고 임시개장 중이라 옷은 별로 없다고 했다. 시간대가 오전이어서 어쩌면 내가 마수일 것 같았다. 그냥 나오기가 미안하여 여름 바지를 하나 사서 나왔다.어깨 통증이 시작된 지가 벌써 일 년이 지났다. 처음엔 가볍게 여겨 동네 한의원에 가서 침 치료와 물리치료를 병행하였다. 원장은 오십견이라고 진단했다. 빠르면 1년, 늦으면 3년이 지나야 나을 수 있으니 매일 와서 치료를 받으라고 했다. 근 두 달을 하루도 빠짐없이 치료를 받으러 다녔다. 처음보다 좋아지기는 했으나 쉬 낫질 않았다. 오른쪽 어깨가 위로 올라가지도, 뒤로 돌아가지도 않다 보니 생활하는데 불편한 점이 한둘이 아니었다.나는 백화점이나 매장에 가서 옷 사는 것을 좋아하지 않는다. 그렇다고 인터넷으로 옷을 사기에는 치수가 맞지 않을까 또는 원단이 마음에 들지 않을까 염려되어 잘 사지도 못한다. 옷에 대한 욕심 또한 없는 편이다. 명품도 좋아하지 않고 있는 옷을 깨끗이 빨아 입는 게 다였다. 그러던 차에 집 가까이에 옷가게가 문을 열었으니 내겐 더없이 좋은 일이다. 때때로 옷을 사다 보니 주인장과 친분도 쌓게 되었다. 지나는 길에 가볍게 들러 커피도 얻어 마실 수 있는 편한 이웃이 생겨 좋다.올해 1월 무렵, 한의원에서 치료를 받고 나오다가 루시 옷가게에 잠시 들렀다. 친구들 모임이 있어 옷을 한 벌 사볼까 해서 갔던 터였다. 주인장이 골라주는 옷이 마침 마음에 들어 입어보다가 어깨 통증 때문에 나도 모르게 아악 소리를 질렀다. 깜짝 놀란 주인장이 한의원보다는 신경과에서 치료를 받는 것이 효과가 있을 거라고 조언했다. 본인도 무릎이 아팠는데 주사를 맞으니 나았다고 했다. 스테로이드 주사가 아니라 부작용이 없다는 말도 덧붙였다. 통증으로부터 빨리 벗어나고 싶은 마음이 굴뚝같아서 병원 주소를 받아 적었다.다음날 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 추천받은 신경과에 갔다. 먼저 상담을 하고 여러 가지 사진을 찍고 진료실로 들어갔다. 어깨 충돌 증후군 진단이 나왔다. 일주일에 두 번씩 내원해서 프롤로 주사와 도수 치료를 병행하면 좋다고 한다. 프롤로는 인대와 힘줄을 강화해주는 주사이다. 첫 주사를 맞으니 어깨가 좀 부드러워지는 듯한 느낌도 들고 통증도 사그라들었다.문제는 치료비이다. 한번 치료하는데 20만 원이 넘는다. 실비가 있어 부담은 덜겠다는 생각에 다음 예약을 했다. 3개월이 지나도 어깨는 완전히 낫질 않았다. 그러던 찰나, 왼쪽 어깨에 똑같은 통증이 찾아왔다. 3개월을 또 치료해야 했다. 6개월을 치료해도 낫지 않는 상황에 실비보험이 이제는 혜택을 볼 수 없게 되었다. 1년에 보장해 줄 수 있는 금액이 350만 원이라는 안내를 받았다. 병원비가 부담되어 치료를 중단했다.치과에서 정기검진하라는 문자가 온 지 일 년이 지났다. 귀찮은 마음에 등한시하고 가지 않았다. 언제부턴가 왼쪽 아래 치아인지 잇몸인지 모르겠으나 통증이 생기기 시작했다. 찬물을 마시면 이가 시리기도 했다. 몸 상태가 안 좋아 그런가 싶어 대수롭지 않게 여겼다. 며칠이 지나도 통증이 멈추지 않았다. 치과는 안 가고 싶은 병원 중 하나이다.아프니 어쩔 수 없이 예약했다. 원장에게 왜 이렇게 늦게 왔냐며 한소리를 들었다. 정기검진 날짜를 놓쳐서 그런 말을 하는가 보다 생각했다. 파노라마를 찍어보니 왼쪽 잇몸뼈가 내려앉아 있었다. 어금니를 빼고 임플란트를 해야 한단다. 정기검진만 제때 했더라도 이런 상황을 마주하지 않았을 텐데. 부모님에게 물려받은 오복 중 내세울 게 있다면 바로 치아였다. 지금까지 충치 하나 없는 튼튼한 치아이다 보니 자만한 결과이다. 결국, 이를 뽑았다.나는 원래 눈이 밝았다. 양쪽 시력이 모두 1.5였다. 시력이 좋은 사람일수록 노안이 빨리 찾아온다더니 40대 초부터 돋보기를 꼈다. 올해 건강검진에서 시력이 0.7로 많이 나빠졌다. 돋보기를 오래도록 껴서 그런가 싶어 책을 읽을 때나 글을 쓸 때도 한 시간이 지나면 눈을 쉬게 했다. 어느 순간 흐릿하게 보이기도 했다. 햇볕이 쨍쨍할 때 밖에 나가면 간판의 글자나 사람의 형체에 밑으로 그림자처럼 두 개로 겹쳐 보였다.순간 치과 생각이 머리를 스쳤다. '자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다'더니 눈에 이상이 생겼나 싶어 서둘러 안과에 갔다. 시력이 좋으니 안과에 갈 일도 없었으니 평생 처음인 셈이다. 검사를 다 마치고 진료를 보았다. 약간의 백내장과 녹내장이 있긴 하나 다행히 당장 치료를 할 정도는 아니라고 한다. 다만, 햇볕에 나갈 때는 반드시 선글라스를 끼는 것이 좋단다.역류성 식도염 외에는 사소하게 병치레를 해 본 적이 없었다. 환갑이 되니 여기저기 잔병치레가 많아진다. 나이는 공짜로 먹는 게 아닌가 보다. 이만큼 세월을 건강하게 살았으니 그 값을 지금에야 혹독하게 치르나 보다. 한 살이라도 젊었을 때, 몸이 신호를 보낼 때 지나치지 말고 건강을 돌보아야 한다.내과, 안과, 치과, 신경과. 이 많은 병원을 나는 순례 중이다. 왼쪽 어깨 통증이 너무 심하여 이제는 통증의학과에 주 2회 치료하러 다닌다. 병원이 한 군데 더 늘었다.