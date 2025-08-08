강원지역 시민단체 "위헌 정당 국힘 해산해야"

큰사진보기 ▲강원촛불행동이 8일 오전 국민의힘 권성동 국회의원 사무실 앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 해산을 위한 서명운동을 벌여나가겠다고 밝히고 있다. ⓒ 김남권 관련사진보기

내란수괴 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대한 특별검사의 수사가 속도를 내고 있는 가운데, 강원지역 시민단체가 국민의힘 해산을 위해 도내 각지에서 '국민의힘 해산 운동'에 돌입하겠다고 선포했다.8일 오전 '강원촛불행동'은 강원 강릉에 위치한 국민의힘 권성동 의원의 지역구 사무실 앞에서 '전국 동시다발 국힘당 해산 촉구 강원촛불행동' 기자회견을 열고 "정부는 쿠데타 정당, 위헌 정당 국힘당을 즉각 해산하라!"고 요구했다.단체는 "윤석열과 그 일당들은 국민을 향해 총부리를 겨누고 내란을 일으켰다"면서 "그 과정에 계엄 해제를 위한 국회 결의안 채택을 반대하고 윤석열 탄핵에 반대했던 국힘당은 명백한 내란공범"이라고 규정했다.이어 "새 정부가 들어서고 3대 특검 수사가 본격화되면서 내란 세력들의 실체가 하나둘씩 드러나고 국힘당 인사들에 대한 압수수색과 줄소환도 이어지고 있다"고 주장했다.단체는 또 정청래 더불어민주당 신임 대표의 국힘당에 대한 위헌 정당 해산 심판 청구 관련 "못 할 게 없다'", "통합진보당 해산 사례로 비춰보면 10번, 100번 정당 해산감"이라는 발언을 전하기도 했다.이어 "국민을 상대로 내란을 일으킨 자들과 국민주권이 양립할 수 없음은 자명하다. 국민 생명 위협하는 쿠데타 정당, 민주주의 헌정질서 흔드는 위헌 정당인 국힘당 해산이야말로 내란 청산, 사회 대개혁, 국민주권 실현의 출발점으로 될 것"이라고 주장했다.단체는 "이에 강원촛불행동은 촛불을 밝혀 내란을 제압한 강원도민의 뜻을 모아 국힘당 해산과 내란공범 국힘당 의원들의 엄벌을 이재명 정부에 촉구한다"고 요구했다.그러면서 "강원촛불행동은 본격적으로 국힘당 해산 운동에 돌입할 것을 선포하고, 도내 각지에서 국힘당 해산 서명 운동을 상시적으로 벌여 나가고, 9월 6일 내란청산 국민주권실현 강원촛불대행진을 강릉에서 여는 것을 비롯해 강릉과 원주·횡성, 춘천 등 지역지부 차원의 집회와 행동을 이어나갈 것"이라고 예고했다.