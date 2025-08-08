미 무역대표 "기존 무역질서 끝났다, 트럼프 라운드 시작"

큰사진보기 ▲7월 9일 미국의 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)과 제이미슨 그리어 무역대표(오른쪽)가 백악관에서 아프리카 지도자들을 만나고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

미국은 최근 유럽연합(EU) 및 한국·일본 등과 벌인 무역협상을 '트럼프 라운드'라고 명명했다. 미국과 한 약속을 지키지 않을 땐 관세를 올리는 걸로 즉각 대응하는 '턴베리 체제'가 시작된다고 알렸다.제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 미국 신문 <뉴욕타임스> 7일 자에 실린 기고문에서 세계무역기구(WTO) 중심의 무역질서를 "지속 불가능하고 유지할 수 없는 상태"라고 평가하면서 "이제 우리는 '트럼프 라운드'를 목격하고 있다"라고 주장했다.그리어 대표는 "4월 2일, 트럼프 대통령은 무역 적자로 인한 국가 비상사태에 대응하기 위해 관세를 발표했다. 이어 워싱턴·제네바·제주도·파리·런던·스톡홀름, 물론 턴베리도 포함해 세계 각지에서 치열한 양자 협상이 진행됐다"라며 "각 무역 상대국들이 미국에 자기들의 시장을 개방하고, 경제·안보 분야에 협력하고, 지속가능한 방식의 무역 불균형 해소에 이토록 관심을 보인 적이 없었다. WTO 협상은 몇 년을 해도 성과가 없었지만, 불과 몇 달 만에 미국은 더 많은 해외 시장 접근권을 확보했다"라고 평가했다.EU와의 협상 결과를 언급한 그는 "턴베리에서 굳건해진 새로운 경제 질서는 현재 실시간으로 구축되고 있다"라고 썼다. 턴베리(Turnberry)는 스코틀랜드 해안에 있는 트럼프 대통령 소유 리조트로, 여기서 EU에 대한 15% 관세율 및 6000억 달러(880조 원)의 대미 투자금 등이 합의됐다. 우루과이라운드를 통해 창설된 세계무역기구(WTO) 중심의 세계무역체제는 종말을 맞았고, 이제는 '트럼프 라운드'를 통해 새로운 '턴베리 체제'가 시작된다는 것이다.미국이 자국의 관세 장벽을 유지하는 한편 상대국의 관세·비관세장벽을 없애기로 한 최근의 관세협상 결과를 소개한 그리어 대표는 "중요한 것은 이 약속들은 실행가능하고 미국은 다른 나라들이 이를 지키도록 강제(enforce)할 것이라는 점"이라고 예고했다. 그는 이어 "구식 무역 관료들의 질질 끄는 분쟁 해결 절차 대신, 합의 이행 상황을 면밀히 감시하고, 불이행 시 필요하다면 신속하게 더 높은 관세율을 부과하는 것이 미국의 새로운 접근 방식"이라고 강조했다.그리어 대표는 EU가 6000억 달러(약 833조 원), 한국이 3500억 달러(약 486조 원)를 미국에 투자하기로 한 것을 언급하면서 "제2차 세계대전 뒤 유럽을 재건한 마셜플랜보다 10배 큰 규모이다. 물가를 반영해 환산해도. 불공정한 경쟁 때문에 위축된 미국 조선업을 살리는 데에 한국이 도움을 줄 것"이라고 예를 들었다.그는 "트럼프 대통령은 이미 관세와 다른 경제 수단을 활용해 공급망을 재편하고 제조업을 활성할 수 있음을 보여줬다"라면서 "트럼프 대통령은 1기 집권 때 광범위한 관세를 부과했는데, 전문가들은 하늘이 무너질 거라 예측했지만 그렇게 되지 않았을 뿐 아니라 오히려 인플레이션이 완화됐다"라고 주장했다.그리어 대표는 "브레턴우즈의 첫 회의로부터 WTO 창설까지 50년 이상 걸렸다. 그로부터 30년이 지났다. 트럼프 라운드가 시작된 지 130일도 안 된 시점에 완성이라고 할 순 없어도 '턴베리 체제'는 잘 구축되고 있다"라고 자평했다.