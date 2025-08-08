메뉴 건너뛰기

여주시, '상권 친화형 도시 조성사업' 공모 선정

25.08.08 16:40

여주시, '상권 친화형 도시 조성사업' 공모 선정

경기 여주시는 경기도와 경기도시장상권진흥원(경상원)이 주관한 ‘2025년 상권 친화형 도시 조성사업’ 공모에서 최종 선정됐다.
경기 여주시는 경기도와 경기도시장상권진흥원(경상원)이 주관한 ‘2025년 상권 친화형 도시 조성사업’ 공모에서 최종 선정됐다. ⓒ 여주시

경기 여주시가 경기도와 경기도시장상권진흥원(경상원)이 주관한 '2025년 상권 친화형 도시 조성사업' 공모에서 최종 선정됐다.

해당 사업은 경기도가 도내 시·군을 대상으로 실태조사와 종합계획을 토대로 지역의 특성과 현장 여건을 반영한 상권 활성화 정책을 지원하는 내용이다.

이번 선정으로 여주시는 총 1억 9천만 원(도비 9천5백만 원, 시비 9천5백만 원)의 사업비를 확보했으며, 오는 9월부터 단계적으로 사업을 추진할 예정이다.

여주시는 이번 사업을 통해 상권 실태조사 및 상권 활성화 종합계획을 수립하고, 관내 상권 간 협력 기반을 조성하는 시범사업을 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 상권의 자생력을 강화하고 지속 가능한 성장을 도모할 방침이다.

여주시와 여주시소상공인지원센터는 이번 사업을 계기로 지역 상권 지원 정책을 한층 강화할 계획이다.

이충우 여주시장은 "이번 공모사업을 통해 상권 활성화를 위한 기초자료를 마련하고, 여주시만의 시범사업을 통해 지역 경제에 실질적인 도움이 되길 바란다"'라며 "앞으로도 지역 상권의 지속적인 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

#여주시

