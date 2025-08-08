송기섭 진천군수 "윤석열, 법치 훼손… 강력한 집행 필요"

큰사진보기 ▲송기섭 진천군수 페이스북 캡쳐. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

송기섭 진천군수가 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부를 강하게 비판하며, "법치주의의 근간을 무너뜨리는 행위"라고 규탄했다.송 군수는 지난 7일 자신의 페이스북에 '법 앞에 드러누운 불법 앞에 더 이상의 관용은 없어야 합니다'라는 제목의 성명서를 게시하고, "법원이 발부한 정당한 체포영장을 두 차례나 무력화한 윤 전 대통령의 행위는 사법 정의와 민주주의를 조롱한 것"이라고 지적했다.그는 "감옥 바닥에 드러누운 모습은 결코 저항이 아니라 국민과 법의 권위를 능멸한 행동"이라며 "이는 불법 비상계엄 시도와 같은 맥락에서 헌정 질서를 뒤흔든 내란의 연장선"이라고 비판했다.또한 "국민 위에 군림하려 했던 권력의 오만과 사법 정의를 무시한 태도에 분노를 금할 수 없다"고 강조하며, "국민이 위임한 사법부의 권능에 대한 도전을 결코 묵과해서는 안 된다"고 지적했다.송 군수는 계엄 선포 직후인 지난해 12월 4일 도내 자치단체장 중 처음으로 페이스북을 통해 불법계엄 해제를 촉구했고, 같은 달 14일에는 대통령 탄핵소추를 요구하는 성명서를 발표하는 등 민주주의 역행 행위에 대한 자신의 생각과 입장을 소신껏 밝혀왔다.송 군수는 이번 글에서 "이제는 더욱 단호하고 강력한 법 집행이 필요하다"며 "법 위에 선(군림하는) 권력은 있을 수 없다"고 강조했다.