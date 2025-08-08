울산대병원 호스피스 병동 운영 재개 결정에 환영 목소리

울산광역시 유일의 상급종합병원인 울산대학교병원이 지난 6월부터 운영을 중단했던 입원형 호스피스 병동을 이달 28일부터 재가동한다.
운영 중단 때 울산대병원 측이 "중증질환과 암 환자를 위한 추가 병상 확보를 위한 조치"라고 그 이유를 밝혔지만 지역 시민사회와 자원봉사자들, 환자가족들은 "사전 논의나 설명, 협의 없이 이뤄진 일방적 결정은 환자와 보호자, 자원봉사자, 시민사회의 신뢰를 철저히 무시한 행위"라고 비판했다(관련기사: 울산대병원 호스피스 병동 폐쇄 논란… "의료를 돈벌이로만 생각"
이에 따라 지정 취소를 신청했던 권역별 호스피스센터도 유지하며 10병상 규모의 입원 병동, 임종실 등 필수시설 완비와 전담 인력 배치 등 재정비를 거쳐 입원형 호스피스 서비스를 재개한다.
울산대병원 호스피스 병동이 있는 울산 동구가 지역구인 더불어민주당 김태선 의원은 8일 "울산대학교병원 호스피스 병동 운영 재개를 환영한다"며 "호스피스 병동 운영 재개를 결정해 준 울산대병원 측에도 깊은 감사의 마음을 전한다"고 밝혔다.
김 의원은 "호스피스 병동은 말기 환자와 가족들에게 의료적 돌봄과 심리적 지지를 제공하는 마지막 버팀목이지만 지난 6월 갑작스럽게 운영이 중단됐다"며 "이에 환자와 가족들의 불안이 커지고 지역사회는 깊은 의료 공백에 직면했다"며 이같이 밝혔다.
김 의원은 그간의 과정에 대해 "저와 더불어민주당 울산시당은 병동 폐쇄 논의가 시작되자 병원 노조, 시민단체, 종교계와 함께 해법을 모색했다"며 "시민들께 상황의 심각성을 알리고 여론을 모아냈으며, 관계 부처인 보건복지부와 긴밀히 협의해 운영 재개의 필요성을 꾸준히 전달했다"고 밝혔다.
그러면서 "이번 재개 결정은 지역사회가 힘을 모아 환자의 존엄과 필수의료를 지켜낸 뜻깊은 성과"라며 "이제 중요한 것은 '다시는 멈추지 않는 것'으로, 앞으로도 시민의 건강권과 생명권이 위협받지 않도록, 지역 필수의료와 공공의료 강화를 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.