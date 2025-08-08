응시하고 사유하고 움직이는

세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2025년에는 6월 30일부터 7월 4일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다.



공익활동가 한 사람 한 사람을 조명하는 <활동가 인터뷰 프로젝트>는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들의 일과 삶 이야기를 기록하는 공모 프로젝트입니다. 활동가 인터뷰 프로젝트는 <아름다운재단>과 <지리산이음>이 함께 기획/운영하고 있습니다.

▲인터뷰를 마치고 활짝 웃고 있는 이윤채령 활동가 ⓒ 전나경

- 대구여성영화제에서 활동하기까지 많은 곳을 거쳐온 것으로 알고 있어요. 채령 활동가님, 어디서 나타나신 건가요?

- 스스로에 대해 알아가는 과정이 먼저 있었군요. 혹시 처음 일했던 단체가 어디였나요?

▲2019년 대구이주여성인권센터에서 상근 당시 대구경북여성단체연합이 대응하던 직장내성폭력 사건과 관련해 피케팅을 진행하는 모습이다. ⓒ 본인 제공

- 경험이 하나하나 더 궁금해져요. 긴 역사를 나눠주셔서 감사해요. 그럼 조금 더 시간을 돌려서, 어린이

청소년 시절의 채령님은 어떤 사람이었나요?

- 무언가 건드려지는 것이 계속 있어 왔는데, 설명할 언어가 주어지지 않았네요.

- 대구여성영화제 이야기를 이어서 해볼게요. 채령님에게 영화제를 만든다는 것, 그리고 대구에서 여성영화제를 만들어 나간다는 것의 의미는 무엇인가요?

- 작은 창문 같은 이미지가 떠올라요. 이 생각이 여성영화제에서 활동하시는 데 바탕이 되었군요.

- 저도 영화를 통해서 사람들이 이야기하는 장이 열리고, 체험할 수 있다고 생각해요. 말씀하신 것처럼 이 영화제를 계속 이어나간다는 의미도 있는 것 같아요. 존재로서의 가치랄까요.

- 지금 대구여성영화제에서는 어떤 역할을 하고 계신가요?

- 이렇게 이야기를 들으니까 영화제가 있기까지 채령님이 어떤 일을 하시는지 좀 그려지네요. 말씀하신 것 중에 공모를 하는 부분이 특히 의미 있게 느껴져요.

▲2024년 대구여성영화제에서 모더레이터로서 관객과의 대화를 진행하는 모습 ⓒ 본인 제공

- 사실 제가 가까이서 봤던 건 관객과의 대화를 진행하는 모습이었는데 어떤 진행자보다도 상대를 잘 드러나게 해주고, 영화에 대한 이야기가 흘러나오도록 하는 진행을 하는 사람이라고 생각을 해 왔어요. 혹시 이런 영화제 진행을 할 때 어떤 걸 중요하게 생각하시나요? 남겨두면 메시지를 전하고 싶은 영화제를 열고자 하는 사람들에게 큰 참고가 될 것 같아요.

- 채령님이 생각하는 '여성영화'란 무엇인가요?

- 영화를 사랑하는 사람으로서, 여성영화제를 만들어가는 프로그래머로서 인터뷰를 읽는 분들에게 여성 영화 세 편을 추천해 주세요!

- 지금까지 활동에 대한 이야기를 나누었는데, 다음으로는 채령 님을 더 알 수 있는 질문들을 나눠볼게요. 최근에 행복했던 순간을 한번 떠올려보시고 말해주실 수 있나요.

- 저도 같이 기뻐하게 되네요. 쉼이 필요한 순간에는 어떻게 하시는지 궁금해요.

- 채령 님을 소개하는 단어에는 이야기가 들어가려나요. 세 단어로 스스로를 표현한다면요?

▲이윤채령 활동가가 추천한 영화 <밤의 문이 열린다> 포스터 ⓒ 영화사 리듬앤블루스

- 마지막 질문인데요, 채령 님의 꿈이 궁금해요.

움직이는 세계 안에서 나만의 방향을 잃지 않아 온 사람, 그 방향을 잡기 위해 이야기를 따라 온 사람. 오래 바라보고, 말 걸고, 세상과 연결하는 사람. 이윤채령 활동가의 삶에는 수많은 각주가 달려있겠구나 하는 생각이 들었다. 앞으로 새로운 이야기를 만나면 채령 활동가가 생각날 것 같다. 조근조근 오래오래 이야기 해 주면 좋겠다고 생각했다.

▲'2025 공익활동가 주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 목적으로 6월 30일부터 7월 4일까지 열렸다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지에도 실립니다.