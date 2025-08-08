"아직도 하루 1달러 미만으로 사는 사람들이 있다"

세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2025년에는 6월 30일부터 7월 4일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다.



공익활동가 한 사람 한 사람을 조명하는 <활동가 인터뷰 프로젝트>는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들의 일과 삶 이야기를 기록하는 공모 프로젝트입니다. 활동가 인터뷰 프로젝트는 <아름다운재단>과 <지리산이음>이 함께 기획/운영하고 있습니다.

큰사진보기 ▲공정무역 부스 앞에 서 인사하는 양준석 활동가 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"안 해본 사람한테는 용기가 필요하지만, 익숙한 사람한테는 그냥 일상일 뿐이에요. 뭔가를 처음 시도할 때 '어렵다, 어렵지 않다'라고 표현하는데 저는 '익숙하냐, 익숙하지 않냐'로 표현합니다. 운전도 처음에는 어렵지만 익숙해지면 어렵지 않듯이요. 삶과 일이 연결되면 그냥 일상이 되는 거죠."

큰사진보기 ▲여행이 주는 깨달음으로 활동을 이어가는 양준석 활동가 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"인도는 제게 신세계였어요. 이때부터 삶이 완전히 달라졌어요. 내성적인 사람이었는데 인도에서 다양한 사람, 다양한 삶을 보니까 '굳이 눈치 보며 살 필요 있나' 싶더라고요. 그때 이후로 삶을 더 당당하게 살기로 했어요. 복지운동도, 시민운동도 그때부터 더 당당해졌죠. 인도를 더 알고 싶어서 10년 동안 매년 인도를 다녀왔어요."

"40도 되는 그 뜨거운 날씨에 며칠을 계속 걸었어요. 고민이 많았기 때문에. 발바닥도 아프고 힘들어 죽겠는데 어느 순간 제 안에서 정말 수치스러웠던 과거의 경험들, 자존심 상한 것들이 막 떠오르는 거예요. 힘든 몸을 이끌고 걷다 보면 어느 순간 내면의 소리가 들리기 시작하는데 그게 치유의 과정이더라고요. 저를 바꾸려고 노력했죠."

"행복카페를 만들 때 여행을 간다고 하니까 사람들이 제가 놀러 갔다고 생각을 했대요. 다녀와서 행복카페 만든 것을 보고 니가 그래서 여행을 갔구나. 여행이 너한테 준 선물이구나. 하는 거예요. 그 이후로 제가 여행을 간다고 하면 이번에 또 무슨 계획을 가지고 올거야? 라고 물어요. 저는 한 번도 계획을 짠 적이 없어요."

큰사진보기 ▲여행이 주는 깨달음으로 활동을 이어가는 양준석 활동가 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"멀리서 답을 찾지 마라. 답은 가까운 데 있다."

"왜 그렇게 설렜냐고요? 제 꿈을 이루는 거잖아요. 복지를 가지고 시민운동을 제대로 한번 해보겠다는 꿈요."

"정말 돈 한 푼 없이 청년들이랑 몸으로 시작했어요. 사람들은 펀드 받거나 사업 공모부터 시작하는데 필요한 물건은 종이에 써서 붙였죠. '커튼 필요합니다. 에어컨 필요합니다' 그랬더니 누군가 와서 커튼을 달아주고, 에어컨도 주고, 데크는 또 누군가가 연결해 주고, 그렇게 하나씩 만들어진 거예요. 핵심은 '멀리서 찾지 말라'는 겁니다. 해답은 항상 가까이에 있어요. 아이디어는 가까운 곳에 있고 관점을 달리하면 보입니다."

"여행을 다니다 보니 아직도 하루에 1달러 미만으로 사는 사람들이 많은 거예요. 불쌍하다, 슬프다로 끝내지 않고, 제가 할 수 있는 게 뭘까 고민한 결과가 공정무역이었어요."

큰사진보기 ▲여행이 주는 깨달음으로 활동을 이어가는 양준석 활동가 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"활동가로 20~30년을 일했는데 PPT 하나 없는 분들이 많아요. 그건 너무 아쉬워요. 저는 제 이름으로 된 강의만 20가지가 넘어요. 교수님들이 늘 그랬어요. 준석아, 니 생각을 논리적으로 정리해. 그래야 퍼져."

"체 게바라는 '이 세상에 모든 것은 나의 즐거운 놀이였다'라며 안락하게 살 수 있는 의사였지만 혁명가의 삶을 살았어요. 마더 테레사는 '진짜 가난은 내 주변에 아무도 없을 때 온다. 사람과 함께 어울리려고 노력해라'라고 했고, 간디는 '나부터 변화해야 세상이 바뀐다'라고 했죠. 저는 이 세 분의 말을 항상 가슴에 품고 살아요."

"중요한 건 세상을 바라보는 관점이에요. 관점이 있으면 정보는 알아서 다 찾아요. 철학과 관점을 먼저 키워야 해요."

"후배 활동가가 힘들면 채워주고, 부족하면 밀어주고, 공탁(공익활동가를 위한 식탁)도 하고, 같이 어울리며 이야기도 나누고, 뒷배가 되어주는 거죠."

"비노바 바베가 3단계의 삶을 살았듯, 저는 제 삶을 3기 운동으로 나누었어요. 지금이 3기 운동 중인 거죠."

큰사진보기 ▲여행이 주는 깨달음으로 활동을 이어가는 양준석 활동가 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"1층은 공동카페, 2층은 숙소, 3층은 공유사무실. 각 단체들이 들어와 함께 일하고 회계를 공유할 수 있는 구조인 거죠. 하나의 단체가 회계와 사업을 다 감당하기 어려우니까, 아예 모여서 함께 하자는 거죠."

큰사진보기 ▲'2025 공익활동가 주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 목적으로 6월 30일부터 7월 4일까지 열렸다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

