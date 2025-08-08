마늘-양파 유통혁신 내건 '영남채소협동조합' 창립

큰사진보기 ▲8일 오후 합천군문화예술회관 대강당에서 열린 영남채소협동조합 창립기념식 ⓒ 영남채소협동조합 관련사진보기

영남권에서 양파‧마늘을 재배하고 있는 농민들이 '생산자에게는 공정한 가격'과 '소비자에겐 합리적 가격'을 내걸고 뭉쳤다. 유통단계를 줄이면서 생산자인 농민은 농사에 전념할 수 있어야 한다며 협동조합을 결성한 것이다.경남, 경북, 대구, 부산, 울산에서 마늘‧양파를 생산하는 농민들이 영남채소농업협동조합(조합장 김창수, 아래 채소조합)을 결성하고, 8일 오후 합천군문화예술회관 대강당에서 임시총회‧창립기념식을 가졌다.이들은 "마늘‧양파를 중심으로 계약재배, 수매, 가공 유통사업, 정부 비축사업 참여를 통해 유통단계를 줄이고, 생산자 농민은 농사에 전념하면서 안전한 농산물을 생산하게 하고, 소비자 국민은 적정한 가격으로 안전한 농산물을 공급받는 체계를 만드는 것을 목표로 한다"라고 했다.채소조합은 6월 22일 설립 총회를 했고, 7일 정부의 인허가를 받았으며, 이날 창립을 선언한 것이다. 이들은 마늘‧양파 등 채소의 '유통 혁신'을 내걸고 있으며, 창립기념식에는 김종구 농림축산식품부 식량정책실장과 김윤철 합천군수, 정봉훈 합천군의회 의장 등이 참석해 축하했다.김창수 조합장은 대회사를 통해 "지금의 농촌 현장은 예측 할 수 없는 자연재난과 치솟는 인건비, 농자재 가격, 그리고 전체적인 물가 상승 속에서도 제자리 걸음을 걷고 있는, 아니 후퇴하고 있는 농산물 가격, 관세할당제도(TRQ) 수입 등 이중삼중의 고통을 겪고 있다"라고 말했다.김 조합장은 "마늘‧양파의 경우 영남 지역이 차지하는 면적이 마늘은 53.9% 양파가 39.2%를 차지할 정도로 영남 지역 농민들의 주요 소득작물이다"라며 "하지만 해마다 되풀이 되는 가격불안으로 농민들은 생산비도 건지지 못하고 소비자 국민은 아이러니 하게도 비싸게 사먹는 게 지금의 현실이다"라고 했다.이어 "생산비 보장과 유통혁신의 목표를 가지고 출발하는 우리 영남 채소 농협은 제일 먼저 정부의 수급 정책에 동참하고 농협 중앙회가 목표로하는 경제 사업 중심 농협으로 우뚝 서고자 한다"라고 덧붙였다.김 조합장은 "농민들의 한결 같은 바람은 가격 걱정없이, 판매 걱정없이 열심히 농사만 지으면 살 수 있는 농촌을 만드는 것이었다"라며 "현장의 농민들과 피눈물 나는 현실을 돌아보며 농사짓는 것이 죄인이다라는 느낌이 드는 것이 바로 지금의 농촌현실이었다"라고 했다.그러면서 그는 "해마다 오르는 물가는 어쩔수 없고 농산물은 조금만 오르면 물가 인상의 주범이 되는 이 현실을 어떻게 극복을 할 수 있을까라는 의문의 답은 결국은 우리 농민들이 주인 되는 농협을 만들어 보자는 것이었다"라고 했다.김창수 조합장은 "처음 시작하는 신생 농협의 어려움은 계약재배를 하려고 해도, 수매를 하려고 해도 자금을 조달하기 어려운 게 현실"이라며 "그래도 도전해 보겠다. 정부가 바라는 유통혁신, 농민이 바라는 살기좋은 농촌, 자식에게 떳떳하게 대물림 해줄 수 있는 농촌을 만드는데 혼신의 힘을 다하겠다"라고 강조했다.채소조합은 설립선언문을 통해 "우리는 지난 세월, 생산량의 급변과 불안정한 수급, 이상기후와 복잡한 유통구조 속에서 생산의 주체인 농민의 교섭력 약화와 소득 불안을 겪어왔다"라며 "개별 농가의 힘만으로는 이 문제를 해결하기 어려웠다. 이제 우리는 협동의 힘으로 이 길을 헤쳐 나가고자 한다"라고 했다.마늘‧양파 생산자들은 "조합원은 스스로 만든 농협의 주인이다. 채소농협은 조합원과 동반성장 한다는 마음으로 기술·자금·자재·정보를 제공하고 판로 확대와 유통 혁신을 이루어 주인인 조합원의 소득 안정과 삶의 변화와 발전을 실현하겠다"라고 했다.이들은 "'농업인을 위한 농협, 국민과 함께하는 농협'이라는 구호처럼, 우리는 생산자인 농민과 소비자가 함께 웃는 세상을 만들고 생산의 주인인 농민 조합원이 생산한 농산물의 가격을 결정하고 마늘 양파 유통 혁신을 이루어 영남의 채소 산업을 지키며 지속 가능한 국산 마늘 양파 산업의 미래를 열어가겠다"라고 했다.