남편한테 말 못한 첫 '임테기', 나는 안도했다

호주 멜버른에 살고 있습니다. 호주에서 만난 한국 (예비)엄마 뿐만 아니라 해외 각지에 살고 있는 친구들과의 대화와 인터뷰를 소재로, 대한민국이 마주한 초저출산 시대에 MZ세대 부모들의 고민을 들여다보고자 합니다.

큰사진보기 ▲호주 멜버른 이민자의 다리한국인 이민자의 역사가 적힌 판넬 ⓒ 김도희 관련사진보기

"요즘 난임이 많대. 평균 6개월은 걸린대. 안 되면 빨리 시술 받아야 해."

'아, 임신이 아니구나.'

큰사진보기 ▲내 생애 첫 임신 테스트기호주에서 처음 사용해 본 임신 테스트기, 과연 나의 운명은? ⓒ 김도희 관련사진보기

지난 3월 초, 생애 첫 임신 테스트기를 사용한 건 낯선 나라 호주로 이주한 지 2주도 채 안 됐을 때였다. 기대는 풍선처럼 부풀었다가, 바람 빠진 풍선처럼 힘없이 가라앉았다. 그런데, 그 순간 이상하게도 안도감이 먼저 찾아왔다.결혼 2년 차인 우리 부부는 '딩크족'은 아니다. 언젠가 아이를 가질 생각은 있었지만, 정착지가 정해지면 시도하기로 약속했다. 남편의 커리어와 우리의 삶을 실현해볼 수 있는 곳에서. 그리고 운명은 호주로 우리를 불러들였다. 부모가 될 준비를 시작하기로 한 것도 그때였다.만 34살 반, '노산'이라는 단어가 목 뒤에 바짝 붙어 있는 나이. 남편 역시 조심스레 내 나이를 의식하는 눈치였다. 우리는 한국을 떠나는 그 달부터 임신 시도를 시작했다. 설마 첫 달에 바로 찾아오겠냐는 마음 반, 혹시나 하는 기대 반으로.이주한 지 2주가 될 무렵, 몸의 리듬이 미묘하게 어긋났다. 30일 주기를 지켜온 '그날'이 한 박자 늦춰진 것이다. 이사, 장거리 여행, 낯선 환경… 이유는 많았지만 불안이 앞섰다. 캐리어 속에 꽁꽁 숨겨두었던 임신 테스트기를 꺼냈다. 한국 보건소에서 산전 검사 후 받아온 것이었다.아침 첫 소변에 막대기를 적시고 평평한 곳에 두었다. 3분에서 5분 남짓이면 결과가 나온다지만, 그 짧은 시간은 내겐 유난히 길었다. 두 줄이면 임신, 한 줄이면 비임신. 오른쪽 선은 금세 또렷해졌고, 왼쪽 선은 끝내 나타나지 않았다.기대가 꺼지는 동시에 안도감이 찾아왔다. 친구 집에 신세 지며 하루 너댓 군데 집을 보러 다니는 고단한 나날, 아기까지 찾아오면 버틸 수 없을 것 같았다. 게다가 이 나라 의료 시스템도 모르는 상태에서 아기의 생명을 책임질 준비와 여유가 없었다. 나는 조금 이기적인 기도를 올렸다. 낯선 땅에서의 삶이 안정된 뒤 아기가 오기를.그날의 결과는 남편에게 말하지 않았다. 기대와 실망, 그 어느 것도 서두르고 싶지 않았다. 첫 임신 테스트기는 그렇게 나만의 비밀이 됐다. 내일도 모레도, 그날의 마법이 시작되지 않는다면 남은 테스트기로 내 운명을 확인할 예정이었다. 낯선 나라에서 마주해야 할 임신과 출산의 무게감을 아기도 아는 걸까? 혹은 이미 아기가 찾아왔을까?남편과 나는 아이를 간절히 기다린다. 하지만 기다림의 무게와 속도는 각자의 상황마다 다르다. 해외에서 살아가는 많은 예비 엄마들은 또 다른 변수 속에 있기에, 임신과 출산을 계획하는 것도 두 배는 더 조심스럽다. 언어 장벽, 의료 접근성, 비자 문제, 육아와 출산에 대한 문화 차이 그리고 마음의 준비까지.한국의 저출산 통계는 숫자로만 존재하지 않는다. 그 속엔 각기 다른 사연과 망설임, 그리고 나처럼 한 줄에 안도한 경험까지 포함돼 있다.이 시리즈는 그 다양한 목소리를 모아, 해외에서 경험하는 임신 출산 경험과 더불어 '우리나라가 왜 아이를 낳기 어려운 사회가 되었는지'와 '그 속에서 어떤 선택과 감정이 오가는지'를 기록하려 한다. 해외에 흩어진 우리의 이야기가 모일 때 문제의 진짜 얼굴이 보이기 시작할 것이다. 그래야만 우리는 더 나은 해답을 찾아나갈 수 있다.