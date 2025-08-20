남편한테 말 못한 첫 '임테기', 나는 안도했다

호주 멜버른에 살고 있습니다. 호주에서 만난 한국 (예비)엄마 뿐만 아니라 해외 각지에 살고 있는 친구들과의 대화와 인터뷰를 소재로, 대한민국이 마주한 초저출산 시대에 MZ세대 부모들의 고민을 들여다보고자 합니다.
지난 3월 초, 생애 첫 임신 테스트기를 사용한 건 낯선 나라 호주로 이주한 지 2주도 채 안 됐을 때였다. 기대는 풍선처럼 부풀었다가, 바람 빠진 풍선처럼 힘없이 가라앉았다. 그런데, 그 순간 이상하게도 안도감이 먼저 찾아왔다.
결혼 2년 차인 우리 부부는 '딩크족'은 아니다. 언젠가 아이를 가질 생각은 있었지만, 정착지가 정해지면 시도하기로 약속했다. 남편의 커리어와 우리의 삶을 실현해볼 수 있는 곳에서. 그리고 운명은 호주로 우리를 불러들였다. 부모가 될 준비를 시작하기로 한 것도 그때였다.
"요즘 난임이 많대. 평균 6개월은 걸린대. 안 되면 빨리 시술 받아야 해."
만 34살 반, '노산'이라는 단어가 목 뒤에 바짝 붙어 있는 나이. 남편 역시 조심스레 내 나이를 의식하는 눈치였다. 우리는 한국을 떠나는 그 달부터 임신 시도를 시작했다. 설마 첫 달에 바로 찾아오겠냐는 마음 반, 혹시나 하는 기대 반으로.
낯선 땅에서의 임신, 그 시작 앞에서
이주한 지 2주가 될 무렵, 몸의 리듬이 미묘하게 어긋났다. 30일 주기를 지켜온 '그날'이 한 박자 늦춰진 것이다. 이사, 장거리 여행, 낯선 환경… 이유는 많았지만 불안이 앞섰다. 캐리어 속에 꽁꽁 숨겨두었던 임신 테스트기를 꺼냈다. 한국 보건소에서 산전 검사 후 받아온 것이었다.
아침 첫 소변에 막대기를 적시고 평평한 곳에 두었다. 3분에서 5분 남짓이면 결과가 나온다지만, 그 짧은 시간은 내겐 유난히 길었다. 두 줄이면 임신, 한 줄이면 비임신. 오른쪽 선은 금세 또렷해졌고, 왼쪽 선은 끝내 나타나지 않았다.
'아, 임신이 아니구나.'
기대가 꺼지는 동시에 안도감이 찾아왔다. 친구 집에 신세 지며 하루 너댓 군데 집을 보러 다니는 고단한 나날, 아기까지 찾아오면 버틸 수 없을 것 같았다. 게다가 이 나라 의료 시스템도 모르는 상태에서 아기의 생명을 책임질 준비와 여유가 없었다. 나는 조금 이기적인 기도를 올렸다. 낯선 땅에서의 삶이 안정된 뒤 아기가 오기를.
그날의 결과는 남편에게 말하지 않았다. 기대와 실망, 그 어느 것도 서두르고 싶지 않았다. 첫 임신 테스트기는 그렇게 나만의 비밀이 됐다. 내일도 모레도, 그날의 마법이 시작되지 않는다면 남은 테스트기로 내 운명을 확인할 예정이었다. 낯선 나라에서 마주해야 할 임신과 출산의 무게감을 아기도 아는 걸까? 혹은 이미 아기가 찾아왔을까?
남편과 나는 아이를 간절히 기다린다. 하지만 기다림의 무게와 속도는 각자의 상황마다 다르다. 해외에서 살아가는 많은 예비 엄마들은 또 다른 변수 속에 있기에, 임신과 출산을 계획하는 것도 두 배는 더 조심스럽다. 언어 장벽, 의료 접근성, 비자 문제, 육아와 출산에 대한 문화 차이 그리고 마음의 준비까지.
한국의 저출산 통계는 숫자로만 존재하지 않는다. 그 속엔 각기 다른 사연과 망설임, 그리고 나처럼 한 줄에 안도한 경험까지 포함돼 있다.
이 시리즈는 그 다양한 목소리를 모아, 해외에서 경험하는 임신 출산 경험과 더불어 '우리나라가 왜 아이를 낳기 어려운 사회가 되었는지'와 '그 속에서 어떤 선택과 감정이 오가는지'를 기록하려 한다. 해외에 흩어진 우리의 이야기가 모일 때 문제의 진짜 얼굴이 보이기 시작할 것이다. 그래야만 우리는 더 나은 해답을 찾아나갈 수 있다.
