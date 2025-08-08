"점령할 것 하나도 없는데"... 가자지구 점령하겠다는 이스라엘

큰사진보기 ▲이스라엘군 장갑차가 2025년 8월 7일 가자 지구와의 국경을 따라 이스라엘 남부의 집결 구역으로 진입하고 있다. 이스라엘 안보 내각은 이스라엘군이 가자 지구 작전을 확대하기로 결정했다. ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

8일(이하 현지 시각) 이스라엘 내각이 장시간의 논의 끝에 가자지구 북부의 가자 시티에 대한 군사 점령을 결정했다고 네타냐후 총리실이 발표했다. 성명을 통해 총리실은 "내각의 절대 다수가 다른 방법으로는 하마스 전멸과 인질 귀환 목표를 달성할 수 없다고 확신했다"라고 밝혔다. 그러면서 "이스라엘군이 가자지구 점령 준비를 할 것"이라고 했다.이 결정을 최초 보도한 미국 정치 전문매체 <악시오스>의 기자는 사회관계망에서 이스라엘 정부 당국자의 말을 인용해 이스라엘의 목표는 "10월 7일까지 가자 시티의 모든 주민을 중부에 있는 수용소와 다른 지역으로 소개시키는 것"이라고 언급했다.지난 4일 <예루살렘 포스트>는 가자지구 전체를 군사 점령하겠다는 네타냐후 총리의 계획을 보도했다. 보도에 의하면 이 계획은 이스라엘군 사령관과도 논의되지 않은 것이었다. 이런 네타냐후 총리의 계획이 보도되자 트럼프 대통령은 그것은 "이스라엘이 알아서 할 일"이라고 일축했다. 사실상 네타냐후의 계획에 지지를 표명한 것이다. 이는 미국의 압도적인 군사 지원으로 가자지구 전쟁과 대규모 기아 상황이 계속되는 사실을 외면한 무책임한 답이었다.네타냐후 총리의 계획은 즉시 이스라엘 국내와 국제적인 비난을 샀다. 유엔은 이스라엘의 계획이 "파국적 결말"을 야기할 것이라고 경고했다. 그러면서 "국제법은 가자지구가 미래 팔레스타인 국가의 일부가 되어야 한다는 점을 확실히 하고 있다"라고 강조했다. 이스라엘 인질 가족들은 곳곳에서 시위를 하며 인질의 목숨을 앗아갈 수도 있는 군사 점령 계획 철회를 촉구했다. 이스라엘군 사령관인 데얄 자미르 또한 가자지구 점령 계획은 군을 가자지구의 덫에 빠지게 만들 것이고 무엇보다 아직 살아 있는 인질들을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 경고했다. 그러나 결국 극우파가 장악하고 있는 이스라엘 내각은 가자지구 군사 점령 계획을 승인했다.이스라엘 내각은 군사 점령 계획과 관련해 다섯 가지 원칙을 채택했다. ▲ 하마스 무장 해제 ▲ 생존 및 사망 인질 귀환 ▲ 가자지구 비무장화 ▲ 이스라엘의 가자지구 안보 통제 ▲ 하마스나 팔레스타인 자치정부(PA)가 아닌 민간 정부 수립 등이다. 이 결정에 대해 언론과 전문가들은 이미 여러 의문과 우려를 표명하고 있다.유엔에 의하면 현재 이스라엘군은 가자지구 전체의 약 87%를 장악하고 있다. 이번 이스라엘 내각의 결정은 가자 시티 등 나머지 지역까지 모두 군사 점령하겠다는 것이다. 특히 가자 시티는 가자지구의 최대 도시로 이스라엘은 2023년 10월 7일 가자지구 공격 직후부터 가자 시티를 주요 공격 목표로 삼았다. <알자지라>의 보도에 의하면 현재 가자 시티에 거주 중인 주민의 정확한 숫자는 알 수 없다. 전쟁 초반부터 계속된 무차별 공격으로 많은 주민이 사망했고 동시에 많은 주민이 가자 시티를 떠났기 때문이다.그러나 지난 1월부터 2월 말까지 6주간의 휴전 동안 많은 주민이 돌아왔다. 그러므로 이스라엘의 가자 시티 군사 점령 작전이 시작되면 다시 수천 명이 피란길에 오를 수밖에 없다. 가자 시티 점령은 이스라엘의 가자지구 전체 군사 점령 작전의 시작을 의미한다. 그리고 이는 지난 7월 초 이스라엘의 카츠 국무장관이 가자지구 남부에 수용소를 만들어 가자지구 주민들을 수용하겠다는 계획이 곧 현실이 될 수 있다는 우려를 낳게 한다.군사 점령 계획과 관련해 우려되는 가장 큰 문제는 인명 피해다. 가자 시티를 포함한 가자지구의 나머지 지역에 대한 군사 점령은 지금보다 강화된 군사 작전을 통해 하마스를 전멸하고 주민을 강제 소개하는 작전을 의미한다. 이런 상황에서는 당연히 많은 인명 피해가 발생할 수밖에 없다. 이렇게 된다면 가자지구 주민들은 기아 상황에서 다시 피란길에 올라야 해서 지금까지보다 더한 극한 상황에 직면할 수 있다.하마스 무장 해제와 관련해서도 이미 비관적인 전망이 나오고 있다. BBC는 이스라엘군 사령관의 말을 인용해 하마스를 완전히 제거하는 데 2년이 걸릴 수 있다고 보도했다. 또한 이스라엘군 전 부사령관인 도론 켐펠은 BBC에 이 작전은 이스라엘군은 물론 인질, 팔레스타인 주민, 하마스 모두에게 힘들고 고통스러운 상황이 될 것이라고 말했다. 군사 작전이 인질을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 건 이스라엘군은 물론 인질 가족들에게 가장 우려스러운 점이다. 이스라엘군의 공격으로 인질이 사망하거나 하마스가 퇴각할 때 살해할 수도 있기 때문이다. 그러나 하마스 전멸을 최우선으로 삼는 네타냐후 내각은 이런 우려에 동의하지 않는다.가장 문제가 되는 건 네타냐후 총리가 가자지구의 미래에 대해 아무런 계획이 없으면서 가자지구 군사 점령을 결정했다는 것이다. 그는 <폭스뉴스>와 한 인터뷰에서 이스라엘은 "가자지구를 통치할 생각이 없다"고 밝혔다. 그러면서 가자지구 통치에 대한 책임은 제3자에게 넘길 것이라고 주장했다. 그러나 누가 그 책임을 맡을 것인지, 누구와 논의를 했는지 등은 밝히지 않고 있다. 지금까지 보도된 바에 의하면 아랍 국가들은 가자지구 통치와 관련해 아무런 관심을 표한 바가 없다. 유엔을 중심으로 한 국제사회도 팔레스타인 국가 수립에는 동의하고 있지만 전쟁이 진행 중인 가자지구의 미래와 재건에 대해서는 아직 구체적으로 논의한 바가 없다. 이스라엘 또한 국제사회와 아무런 논의를 한 바가 없다.그러니 가자지구를 직접 통치할 계획은 없다는 네타냐후 총리의 발언을 신뢰할 수는 없다. 그가 말하는 "민간 통치"는 결국 이스라엘 통치일 수도 있고 장기적으로 유대인 정착촌 수립과 관련된 것일 수도 있다는 의심을 하지 않을 수 없다. 가자지구 재건을 위해서는 먼저 종전을 해야 하고 그와 함께 유엔을 중심으로 국제사회의 재건 지원 및 정치 과정 감시가 이뤄져야 한다. 그러기 위해서는 이스라엘, 팔레스타인, 국제사회의 공동 논의가 필요하다. 그러나 가자지구 미래에 대한 아무런 계획이 없는 이스라엘은 종전과 기아 상황 해결을 위한 국제사회 압력에 저항하면서 오히려 국제사회와 점점 멀어지고 있다.이번 이스라엘의 결정이 큰 틀에서 본다면 아무런 변화가 없는 것이라고 주장할 수도 있다. 이미 이스라엘군이 가자지구의 87%를 점령하고 있고 나머지 지역도 사실상 이스라엘군의 공격 하에 있기 때문이다. 이스라엘의 결정 소식을 접한 가자지구의 한 주민은 <알자지라>에 "가자지구에는 점령할 아무것도 남지 않았다"고 했고, 다른 한 주민 또한 AP에 "가자에는 아무것도 남지 않았다"고 말했다.하지만 이번 결정은 이스라엘이 군사 작전을 확대하고 그로 인해 가자지구 주민들이 더 극한 상황에 직면할 수 있다는 점에서 우려되는 바가 크다. 무엇보다 현재로선 이스라엘이 휴전 가능성을 완전히 차단하고 전쟁을 최소 몇 년 더 계속할 의지를 표명했다는 점에서 심각한 상황으로 볼 수 있다.